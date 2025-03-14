https://ria.ru/20250314/novgorod-2004942361.html

В аэропорту Нижнего Новгорода задерживаются семь рейсов

В аэропорту Нижнего Новгорода задерживаются семь рейсов - РИА Новости, 14.03.2025

В аэропорту Нижнего Новгорода задерживаются семь рейсов

Семь рейсов задерживаются на прилет и вылет в аэропорту Нижнего Новгорода из-за временных ограничений, сообщила пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T11:28:00+03:00

2025-03-14T11:28:00+03:00

2025-03-14T11:28:00+03:00

нижний новгород

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575820238_116:490:2886:2048_1920x0_80_0_0_9bb332683199eae8cdff1a90887ce205.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Семь рейсов задерживаются на прилет и вылет в аэропорту Нижнего Новгорода из-за временных ограничений, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Ранее Росавиация сообщила о том, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в 09.57 мск в нижегородском аэропорту "Стригино". "В связи с ограничениями, введенными органами воздушного движения 14 марта в аэропорту Нижнего Новгорода, на 10.30 4 рейса задерживаются на прилёт и 3 - на вылет. С пассажирами работают представители авиакомпаний", - сообщается в Telegram-канале аэропорта.

https://ria.ru/20250312/prokuratura-2004602677.html

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)