https://ria.ru/20250314/novgorod-2004942361.html
В аэропорту Нижнего Новгорода задерживаются семь рейсов
В аэропорту Нижнего Новгорода задерживаются семь рейсов - РИА Новости, 14.03.2025
В аэропорту Нижнего Новгорода задерживаются семь рейсов
Семь рейсов задерживаются на прилет и вылет в аэропорту Нижнего Новгорода из-за временных ограничений, сообщила пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T11:28:00+03:00
2025-03-14T11:28:00+03:00
2025-03-14T11:28:00+03:00
нижний новгород
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575820238_116:490:2886:2048_1920x0_80_0_0_9bb332683199eae8cdff1a90887ce205.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Семь рейсов задерживаются на прилет и вылет в аэропорту Нижнего Новгорода из-за временных ограничений, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Ранее Росавиация сообщила о том, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в 09.57 мск в нижегородском аэропорту "Стригино". "В связи с ограничениями, введенными органами воздушного движения 14 марта в аэропорту Нижнего Новгорода, на 10.30 4 рейса задерживаются на прилёт и 3 - на вылет. С пассажирами работают представители авиакомпаний", - сообщается в Telegram-канале аэропорта.
https://ria.ru/20250312/prokuratura-2004602677.html
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575820238_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_1ca43f428191ee6f584c789d63c514d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Нижний Новгород, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Нижнего Новгорода задерживаются семь рейсов
В аэропорту Нижнего Новгорода задержаны семь рейсов из-за временных ограничений