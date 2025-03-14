https://ria.ru/20250314/nepogoda-2005572615.html

Москвичей призвали быть предельно внимательными на улице в непогоду

Москвичей призвали быть предельно внимательными на улице в непогоду - РИА Новости, 17.03.2025

Москвичей призвали быть предельно внимательными на улице в непогоду

Москвичам стоит быть предельно внимательными на улице из-за сильного ветра, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-14T12:59:00+03:00

2025-03-14T12:59:00+03:00

2025-03-17T19:00:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Москвичам стоит быть предельно внимательными на улице из-за сильного ветра, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы. "В городе фиксируется сильный ветер. Сегодня его порывы могут достигать 22 метров в секунду. Временами возможен дождь. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - рассказали в пресс-службе.

https://realty.ria.ru/20250313/moskva-2004669907.html

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