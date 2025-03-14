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На Украине заявили о создании неонацистского корпуса в составе ВСУ - РИА Новости, 14.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:14 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/neonatsi-2005127069.html
На Украине заявили о создании неонацистского корпуса в составе ВСУ
На Украине заявили о создании неонацистского корпуса в составе ВСУ - РИА Новости, 14.03.2025
На Украине заявили о создании неонацистского корпуса в составе ВСУ
Третья отдельная штурмовая бригада сухопутных войск ВСУ преобразована в третий армейский корпус, сообщил в пятницу основатель запрещенной в РФ террористической... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T22:14:00+03:00
2025-03-14T22:14:00+03:00
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андрей билецкий
александр сырский
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Третья отдельная штурмовая бригада сухопутных войск ВСУ преобразована в третий армейский корпус, сообщил в пятницу основатель запрещенной в РФ террористической организации "Азов"*, командир 3-й штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий** (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). Главком ВСУ Александр Сырский в феврале заявлял о начале реализации мероприятий по переходу на корпусную структуру. Украинские СМИ сообщали, что в рамках реформы ВСУ планируется создания 20 армейских корпусов на базе наиболее боеспособных бригад. "Основанная добровольцами в 2022 (году) третья штурмовая становится третьим армейским корпусом под командованием Андрея Билецкого*", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале бригады. В сопровождающем публикацию видео, Билецкий* заявил, что в планах изменить принцип и ход войны. Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.* Террористическая организация, запрещена в России** Внесен в реестр террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250314/boepripasy-2005119378.html
https://ria.ru/20250312/morpekhi-2004545210.html
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украина, россия, сша, владимир путин, андрей билецкий, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Андрей Билецкий, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
На Украине заявили о создании неонацистского корпуса в составе ВСУ

Билецкий: третья штурмовая бригада ВСУ преобразована в третий армейский корпус

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Третья отдельная штурмовая бригада сухопутных войск ВСУ преобразована в третий армейский корпус, сообщил в пятницу основатель запрещенной в РФ террористической организации "Азов"*, командир 3-й штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий** (внесен в российский реестр террористов и экстремистов).
Главком ВСУ Александр Сырский в феврале заявлял о начале реализации мероприятий по переходу на корпусную структуру. Украинские СМИ сообщали, что в рамках реформы ВСУ планируется создания 20 армейских корпусов на базе наиболее боеспособных бригад.
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"Основанная добровольцами в 2022 (году) третья штурмовая становится третьим армейским корпусом под командованием Андрея Билецкого*", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале бригады.
В сопровождающем публикацию видео, Билецкий* заявил, что в планах изменить принцип и ход войны.
Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
* Террористическая организация, запрещена в России
** Внесен в реестр террористов и экстремистов.
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