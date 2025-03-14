https://ria.ru/20250314/nato-2005030664.html
НАТО не будет участвовать в обеспечении перемирия на Украине, заявил Рютте
НАТО не будет участвовать в обеспечении перемирия на Украине, заявил Рютте - РИА Новости, 14.03.2025
НАТО не будет участвовать в обеспечении перемирия на Украине, заявил Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте в интервью Блумберг заявил, что альянс будет участвовать в обеспечении прекращения огня на Украине в случае перемирия. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T15:20:00+03:00
2025-03-14T15:20:00+03:00
2025-03-14T15:21:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте в интервью Блумберг заявил, что альянс будет участвовать в обеспечении прекращения огня на Украине в случае перемирия. "Я думаю, что НАТО будет сложно участвовать в этом... но НАТО, возможно, будет советовать, как лучше всего это сделать", - сказал он в ходе своего визита в США. При этом Рютте подчеркнул, что гарантии безопасности для Киева могут обсуждаться только после заключения перемирия. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России. Он также назвал это перемирие ничем иным, как временной передышкой для украинских военных. Ушаков напомнил, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы. Он отметил, что официальную позицию по отношению к предложенному США временному перемирию на Украине сформулирует президент РФ Владимир Путин.
https://ria.ru/20250313/nato-2004801789.html
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В мире, Украина, США, Россия, Марк Рютте, Юрий Ушаков, Владимир Путин, НАТО
НАТО не будет участвовать в обеспечении перемирия на Украине, заявил Рютте
Генсек НАТО Рютте не видит смысла участвовать в обеспечении перемирия на Украине