https://ria.ru/20250314/mwm-2004929245.html

СМИ рассказали, какой значительный удар получили ВСУ

СМИ рассказали, какой значительный удар получили ВСУ - РИА Новости, 14.03.2025

СМИ рассказали, какой значительный удар получили ВСУ

Полное исчерпывание запасов ракет ATACMS у украинских военных стало значительным ударом для ВСУ, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T10:23:00+03:00

2025-03-14T10:23:00+03:00

2025-03-14T17:56:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Полное исчерпывание запасов ракет ATACMS у украинских военных стало значительным ударом для ВСУ, пишет Military Watch Magazine."Истощение арсенала ATACMS значительно бьет по украинским военным возможностям из-за важности этих ракет", — говорится в материале.Журналисты также добавили, что поставить новые ракеты для украинцев будет проблематично из-за ограниченных возможностей США по их производству.Накануне агентство Associated Press со ссылкой на источники передавало, что Украина исчерпала запасы американских тактических ракет ATACMS. По данным американского чиновника, на которого ссылается агентство, США поставили менее 40 ракет, они закончились у Киева в конце января.Применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России Украине разрешил в середине ноября Джо Байден, занимавший тогда пост президента США. Аналогичное разрешение дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.

https://ria.ru/20250314/forbes-2004916621.html

https://ria.ru/20250313/peremirie-2004801296.html

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в мире, сша, украина, киев, джо байден, вооруженные силы украины, atacms