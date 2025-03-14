https://ria.ru/20250314/moskva-2005571972.html

Более 50 объектов транспорта благоустроят в Москве в этом году

Более 50 объектов транспорта благоустроят в Москве в этом году - РИА Новости, 17.03.2025

Более 50 объектов транспорта благоустроят в Москве в этом году

Прилегающие территории свыше 50 объектов транспорта благоустроят в Москве в этом году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-14T18:57:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Прилегающие территории свыше 50 объектов транспорта благоустроят в Москве в этом году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Пешеходные маршруты, удобные дороги, зоны отдыха и детские площадки: в этом году приведем в порядок прилегающие территории еще свыше 50 объектов транспорта. За последние 10 лет обустроили комфортные и функциональные пространства вблизи порядка 450 транспортных узлов, станций метро, МЦК, МЦД и других объектов", - написал Собянин. Он отметил, что в этом году специалисты обновят территории общей площадью 350,4 гектара, в том числе около четырех станций метро, 10 станций МЦД, шести крупных транспортных узлов, а также 17 локальных объектов улично-дорожной сети. "Продолжим модернизацию трамвайной инфраструктуры. Работы запланированы на 15 улицах. Также приведем в порядок два транспортных объекта в ТиНАО. Проекты их благоустройства разработаны с учетом пожеланий жителей", - добавил мэр. -0-

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общество, городское хозяйство москвы, москва, тинао, сергей собянин, московское центральное кольцо (мцк)