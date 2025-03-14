https://ria.ru/20250314/moskva-2004993790.html

На Кутузовском проспекте и Можайском шоссе на западе Москвы заменят асфальт

На Кутузовском проспекте и Можайском шоссе на западе Москвы заменят асфальт - РИА Новости, 14.03.2025

На Кутузовском проспекте и Можайском шоссе на западе Москвы заменят асфальт

Специалисты Комплекса городского хозяйства заменят 650 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе на западе... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T13:21:00+03:00

2025-03-14T13:21:00+03:00

2025-03-14T13:21:00+03:00

городское хозяйство москвы

кутузовский проспект

москва

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150086/58/1500865831_0:166:3345:2047_1920x0_80_0_0_66f4a432e2460f1d19dfe75762cc3578.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства заменят 650 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе на западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Стартовали работы по обновлению асфальтобетонного покрытия на двух ключевых городских магистралях - Кутузовском проспекте и Можайском шоссе, где истек межремонтный срок эксплуатации дорожного полотна. В общей сложности заменим 650 тысяч "квадратов" асфальта, в работах задействованы более 2,3 тысячи сотрудников дорожных служб и 1,8 тысячи единиц специализированной техники", - уточнил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что причины замены дорожного покрытия - износ верхнего слоя и образовавшаяся из-за интенсивного движения колейность, которая может негативно повлиять на дорожную безопасность. "Работы пройдут в несколько этапов: вначале проведем фрезерование существующего покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, затем уложим новый асфальт и нанесем дорожную разметку. Ремонт будем проводить преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения автотранспорта", - пояснил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети используются асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более двух миллионов тонн смеси.

https://ria.ru/20250307/moskva-2003665170.html

кутузовский проспект

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, кутузовский проспект, москва, петр бирюков