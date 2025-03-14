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На Кутузовском проспекте и Можайском шоссе на западе Москвы заменят асфальт - РИА Новости, 14.03.2025
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13:21 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/moskva-2004993790.html
На Кутузовском проспекте и Можайском шоссе на западе Москвы заменят асфальт
На Кутузовском проспекте и Можайском шоссе на западе Москвы заменят асфальт - РИА Новости, 14.03.2025
На Кутузовском проспекте и Можайском шоссе на западе Москвы заменят асфальт
Специалисты Комплекса городского хозяйства заменят 650 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе на западе... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:21:00+03:00
2025-03-14T13:21:00+03:00
городское хозяйство москвы
кутузовский проспект
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства заменят 650 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе на западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Стартовали работы по обновлению асфальтобетонного покрытия на двух ключевых городских магистралях - Кутузовском проспекте и Можайском шоссе, где истек межремонтный срок эксплуатации дорожного полотна. В общей сложности заменим 650 тысяч "квадратов" асфальта, в работах задействованы более 2,3 тысячи сотрудников дорожных служб и 1,8 тысячи единиц специализированной техники", - уточнил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что причины замены дорожного покрытия - износ верхнего слоя и образовавшаяся из-за интенсивного движения колейность, которая может негативно повлиять на дорожную безопасность. "Работы пройдут в несколько этапов: вначале проведем фрезерование существующего покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, затем уложим новый асфальт и нанесем дорожную разметку. Ремонт будем проводить преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения автотранспорта", - пояснил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети используются асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более двух миллионов тонн смеси.
https://ria.ru/20250307/moskva-2003665170.html
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городское хозяйство москвы, кутузовский проспект, москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Кутузовский проспект, Москва, Петр Бирюков
На Кутузовском проспекте и Можайском шоссе на западе Москвы заменят асфальт

На Кутузовском проспекте и Можайском шоссе заменят 650 тыс кв м асфальта

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПроведение работ
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства заменят 650 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе на западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Стартовали работы по обновлению асфальтобетонного покрытия на двух ключевых городских магистралях - Кутузовском проспекте и Можайском шоссе, где истек межремонтный срок эксплуатации дорожного полотна. В общей сложности заменим 650 тысяч "квадратов" асфальта, в работах задействованы более 2,3 тысячи сотрудников дорожных служб и 1,8 тысячи единиц специализированной техники", - уточнил Бирюков.
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В Москве приступили к замене асфальтового покрытия дорог
7 марта, 16:23
Заместитель мэра пояснил, что причины замены дорожного покрытия - износ верхнего слоя и образовавшаяся из-за интенсивного движения колейность, которая может негативно повлиять на дорожную безопасность.
"Работы пройдут в несколько этапов: вначале проведем фрезерование существующего покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, затем уложим новый асфальт и нанесем дорожную разметку. Ремонт будем проводить преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения автотранспорта", - пояснил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети используются асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более двух миллионов тонн смеси.
 
Городское хозяйство МосквыКутузовский проспектМоскваПетр Бирюков
 
 
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