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Минприроды поддержало инициативу по сохранению ирбиса - РИА Новости, 14.03.2025
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17:58 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/minprirody-2005072019.html
Минприроды поддержало инициативу по сохранению ирбиса
Минприроды поддержало инициативу по сохранению ирбиса - РИА Новости, 14.03.2025
Минприроды поддержало инициативу по сохранению ирбиса
Стратегия сохранения снежного барса позволила стабилизировать его численность, Минприроды России поддерживает инициативу Татарстана по созданию новой программы... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T17:58:00+03:00
2025-03-14T17:58:00+03:00
россия
казань
республика алтай
мурад керимов
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
международный союз охраны природы
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КАЗАНЬ, 14 мар - РИА Новости. Стратегия сохранения снежного барса позволила стабилизировать его численность, Минприроды России поддерживает инициативу Татарстана по созданию новой программы сохранения ирбиса и мест его обитания, заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов. В пятницу в Казани открылась двухдневная международная конференция "Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий". Более 180 участников из 12 стран обитания снежного барса обсуждают инновационные подходы к изучению и сохранению ирбиса, актуальные угрозы для вида и меры их предотвращения. "С 2018 по 2024 год в нашей стране создано 25 новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ), шесть ООПТ увеличились. В общей сложности площадь заповедной системы увеличилась на 5,5 миллиона гектаров. Минприроды утвердило 16 стратегий сохранения и программ восстановления отдельных редких видов, актуализировало стратегию сохранения снежного барса. Численность 13 приоритетных видов, заявленных в нацпроекте, стабилизировалась, в том числе и ирбиса", - сказал Керимов в ходе пленарного заседания. По его словам, начатые мероприятия будут продолжены в рамках нового нацпроекта "Экологическое благополучие". При этом замминистра отметил, что сберечь один редкий вид невозможно без сохранения всего видового разнообразия уникальных природных комплексов, глобальная программа по многим видам помогла спасти от исчезновения редкого хищника. "Минприроды России поддерживает инициативу Татарстана разработать новую программу по сохранению снежного барса и его мест обитания. Готовы продолжать сотрудничество и уделять особое внимание борьбе с незаконной торговлей редкими дикими животными и другим актуальным вопросам", - добавил Керимов. Снежный барс (ирбис) - единственный вид крупных кошек, приспособившийся обитать в суровых условиях высокогорий. Увидеть ирбиса в дикой природе почти невозможно. Он внесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах обитания. Всего в мире осталось около 4 тысяч снежных барсов. По последним данным межрегиональной ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис", сейчас в России 87 снежных барсов. Больше всего этих хищников в республике Алтай – 54, в Туве их 15, в Красноярском крае - 11, в Бурятии – семь.
https://ria.ru/20250314/bars-2004938665.html
россия
казань
республика алтай
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россия, казань, республика алтай, мурад керимов, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), международный союз охраны природы
Россия, Казань, Республика Алтай, Мурад Керимов, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Международный союз охраны природы
Минприроды поддержало инициативу по сохранению ирбиса

Минприроды поддержало инициативу Татарстана по сохранению ирбиса

© www.wikipedia.ruСнежный барс
Снежный барс - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© www.wikipedia.ru
Снежный барс. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 14 мар - РИА Новости. Стратегия сохранения снежного барса позволила стабилизировать его численность, Минприроды России поддерживает инициативу Татарстана по созданию новой программы сохранения ирбиса и мест его обитания, заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов.
В пятницу в Казани открылась двухдневная международная конференция "Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий". Более 180 участников из 12 стран обитания снежного барса обсуждают инновационные подходы к изучению и сохранению ирбиса, актуальные угрозы для вида и меры их предотвращения.
Ирбис - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
В Минприроды назвали эффективный способ сохранения снежного барса
Вчера, 11:14
"С 2018 по 2024 год в нашей стране создано 25 новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ), шесть ООПТ увеличились. В общей сложности площадь заповедной системы увеличилась на 5,5 миллиона гектаров. Минприроды утвердило 16 стратегий сохранения и программ восстановления отдельных редких видов, актуализировало стратегию сохранения снежного барса. Численность 13 приоритетных видов, заявленных в нацпроекте, стабилизировалась, в том числе и ирбиса", - сказал Керимов в ходе пленарного заседания.
По его словам, начатые мероприятия будут продолжены в рамках нового нацпроекта "Экологическое благополучие". При этом замминистра отметил, что сберечь один редкий вид невозможно без сохранения всего видового разнообразия уникальных природных комплексов, глобальная программа по многим видам помогла спасти от исчезновения редкого хищника.
"Минприроды России поддерживает инициативу Татарстана разработать новую программу по сохранению снежного барса и его мест обитания. Готовы продолжать сотрудничество и уделять особое внимание борьбе с незаконной торговлей редкими дикими животными и другим актуальным вопросам", - добавил Керимов.
Снежный барс (ирбис) - единственный вид крупных кошек, приспособившийся обитать в суровых условиях высокогорий. Увидеть ирбиса в дикой природе почти невозможно. Он внесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах обитания. Всего в мире осталось около 4 тысяч снежных барсов.
По последним данным межрегиональной ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис", сейчас в России 87 снежных барсов. Больше всего этих хищников в республике Алтай – 54, в Туве их 15, в Красноярском крае - 11, в Бурятии – семь.
 
РоссияКазаньРеспублика АлтайМурад КеримовМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Международный союз охраны природы
 
 
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