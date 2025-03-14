ВС России нанесли удар по боевикам ВСУ, бегущим из Курской области
Минобороны показало кадры уничтожения боевиков ВСУ, бегущих из Курской области
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Минобороны показало новые кадры, запечатлевшие поражение личного состава и техники ВСУ при бегстве из курского приграничья.
"Наши дроноводы продолжают громить колонны отступающего противника", — говорится в подписи.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
На записи видно, как расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны атакуют автомобили ВСУ в районе переправы через реку. В результате боевой работы операторов колонна была успешно уничтожена.
В конце прошлой недели российские войска начали масштабное наступление в Курской области и, как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, освободили более 1100 квадратных километров (86%) захваченной ВСУ территории. Потери украинской армии в курском приграничье превысили 67 тысяч человек. При этом украинские военнослужащие, видя бесперспективность ситуации, активно сдаются — российские бойцы взяли 430 пленных.
Группировка ВСУ изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, отметил Герасимов.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника и полностью освободить Курскую область.
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