https://ria.ru/20250314/minoborony-2004916075.html

ВС России нанесли удар по боевикам ВСУ, бегущим из Курской области

ВС России нанесли удар по боевикам ВСУ, бегущим из Курской области - РИА Новости, 14.03.2025

ВС России нанесли удар по боевикам ВСУ, бегущим из Курской области

Минобороны показало новые кадры, запечатлевшие поражение личного состава и техники ВСУ при бегстве из курского приграничья. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T08:57:00+03:00

2025-03-14T08:57:00+03:00

2025-03-14T10:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

сумская область

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Минобороны показало новые кадры, запечатлевшие поражение личного состава и техники ВСУ при бегстве из курского приграничья. "Наши дроноводы продолжают громить колонны отступающего противника", — говорится в подписи.На записи видно, как расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны атакуют автомобили ВСУ в районе переправы через реку. В результате боевой работы операторов колонна была успешно уничтожена.В конце прошлой недели российские войска начали масштабное наступление в Курской области и, как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, освободили более 1100 квадратных километров (86%) захваченной ВСУ территории. Потери украинской армии в курском приграничье превысили 67 тысяч человек. При этом украинские военнослужащие, видя бесперспективность ситуации, активно сдаются — российские бойцы взяли 430 пленных.Группировка ВСУ изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, отметил Герасимов.Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника и полностью освободить Курскую область.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кадры поражения живой силы и автомобильной техники ВСУ Кадры поражения живой силы и автомобильной техники ВСУ 2025-03-14T08:57 true PT0M29S

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россия, курская область, сумская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность