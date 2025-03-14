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ВС России нанесли удар по боевикам ВСУ, бегущим из Курской области - РИА Новости, 14.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:57 14.03.2025 (обновлено: 10:42 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/minoborony-2004916075.html
ВС России нанесли удар по боевикам ВСУ, бегущим из Курской области
ВС России нанесли удар по боевикам ВСУ, бегущим из Курской области - РИА Новости, 14.03.2025
ВС России нанесли удар по боевикам ВСУ, бегущим из Курской области
Минобороны показало новые кадры, запечатлевшие поражение личного состава и техники ВСУ при бегстве из курского приграничья. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T08:57:00+03:00
2025-03-14T10:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
сумская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Минобороны показало новые кадры, запечатлевшие поражение личного состава и техники ВСУ при бегстве из курского приграничья. "Наши дроноводы продолжают громить колонны отступающего противника", — говорится в подписи.На записи видно, как расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны атакуют автомобили ВСУ в районе переправы через реку. В результате боевой работы операторов колонна была успешно уничтожена.В конце прошлой недели российские войска начали масштабное наступление в Курской области и, как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, освободили более 1100 квадратных километров (86%) захваченной ВСУ территории. Потери украинской армии в курском приграничье превысили 67 тысяч человек. При этом украинские военнослужащие, видя бесперспективность ситуации, активно сдаются — российские бойцы взяли 430 пленных.Группировка ВСУ изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, отметил Герасимов.Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника и полностью освободить Курскую область.
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Кадры поражения живой силы и автомобильной техники ВСУ
Кадры поражения живой силы и автомобильной техники ВСУ
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россия, курская область, сумская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Сумская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России нанесли удар по боевикам ВСУ, бегущим из Курской области

Минобороны показало кадры уничтожения боевиков ВСУ, бегущих из Курской области

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Минобороны показало новые кадры, запечатлевшие поражение личного состава и техники ВСУ при бегстве из курского приграничья.
"Наши дроноводы продолжают громить колонны отступающего противника", — говорится в подписи.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
На записи видно, как расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны атакуют автомобили ВСУ в районе переправы через реку. В результате боевой работы операторов колонна была успешно уничтожена.
В конце прошлой недели российские войска начали масштабное наступление в Курской области и, как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, освободили более 1100 квадратных километров (86%) захваченной ВСУ территории. Потери украинской армии в курском приграничье превысили 67 тысяч человек. При этом украинские военнослужащие, видя бесперспективность ситуации, активно сдаются — российские бойцы взяли 430 пленных.
Группировка ВСУ изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, отметил Герасимов.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника и полностью освободить Курскую область.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСумская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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