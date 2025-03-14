https://ria.ru/20250314/minoborony-2004904131.html

Расчет БПЛА скорректировал авиаудар по боевикам ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет БПЛА скорректировал авиаудар по боевикам ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 14.03.2025

Расчет БПЛА скорректировал авиаудар по боевикам ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет БПЛА "Орлан-10" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" скорректировал удары российской боевой авиации по скоплению сил украинской армии на... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T05:11:00+03:00

2025-03-14T05:11:00+03:00

2025-03-14T05:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 14 мар - РИА Новости. Расчет БПЛА "Орлан-10" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" скорректировал удары российской боевой авиации по скоплению сил украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Министерстве обороны России. "В ходе очередного полета БПЛА "Орлан-10" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" оператор обнаружил скопление техники и живой силы ВСУ. Координаты были оперативно переданы на пункт управления ВКС. Удар был нанесен авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - сообщили в военном ведомстве. "Орлан-10" имеет довольно большую дальность и продолжительность полета: до 600 километров и от 10 до 18 часов. Это позволяет БПЛА вести разведку на большой дальности и патрулировать Херсонскую область длительное время. Беспилотник является многофункциональным: в зависимости от установленного оборудования БПЛА может вести наблюдение в процессе поисковых и разведывательных работ в инфракрасном и оптическом диапазонах, осуществлять фото- и видеофиксацию обнаружения и уничтожения противника, в режиме реального времени осуществлять артиллерийскую разведку и корректировку огня.

https://ria.ru/20250314/spetsoperatsiya-2004903919.html

херсонская область

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херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины