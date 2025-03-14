Рейтинг@Mail.ru
Расчет БПЛА скорректировал авиаудар по боевикам ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/minoborony-2004904131.html
Расчет БПЛА скорректировал авиаудар по боевикам ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет БПЛА скорректировал авиаудар по боевикам ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 14.03.2025
Расчет БПЛА скорректировал авиаудар по боевикам ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет БПЛА "Орлан-10" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" скорректировал удары российской боевой авиации по скоплению сил украинской армии на... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T05:11:00+03:00
2025-03-14T05:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997456420_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_9f00c98727238f2608b52484dc545e43.jpg
ГЕНИЧЕСК, 14 мар - РИА Новости. Расчет БПЛА "Орлан-10" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" скорректировал удары российской боевой авиации по скоплению сил украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Министерстве обороны России. "В ходе очередного полета БПЛА "Орлан-10" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" оператор обнаружил скопление техники и живой силы ВСУ. Координаты были оперативно переданы на пункт управления ВКС. Удар был нанесен авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - сообщили в военном ведомстве. "Орлан-10" имеет довольно большую дальность и продолжительность полета: до 600 километров и от 10 до 18 часов. Это позволяет БПЛА вести разведку на большой дальности и патрулировать Херсонскую область длительное время. Беспилотник является многофункциональным: в зависимости от установленного оборудования БПЛА может вести наблюдение в процессе поисковых и разведывательных работ в инфракрасном и оптическом диапазонах, осуществлять фото- и видеофиксацию обнаружения и уничтожения противника, в режиме реального времени осуществлять артиллерийскую разведку и корректировку огня.
https://ria.ru/20250314/spetsoperatsiya-2004903919.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997456420_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_a9995fb5193d8953cc754714519d0ec5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Расчет БПЛА скорректировал авиаудар по боевикам ВСУ на правом берегу Днепра

Минобороны: расчет БПЛА скорректировал авиаудар по ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 14 мар - РИА Новости. Расчет БПЛА "Орлан-10" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" скорректировал удары российской боевой авиации по скоплению сил украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Министерстве обороны России.
"В ходе очередного полета БПЛА "Орлан-10" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" оператор обнаружил скопление техники и живой силы ВСУ. Координаты были оперативно переданы на пункт управления ВКС. Удар был нанесен авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - сообщили в военном ведомстве.
"Орлан-10" имеет довольно большую дальность и продолжительность полета: до 600 километров и от 10 до 18 часов. Это позволяет БПЛА вести разведку на большой дальности и патрулировать Херсонскую область длительное время.
Беспилотник является многофункциональным: в зависимости от установленного оборудования БПЛА может вести наблюдение в процессе поисковых и разведывательных работ в инфракрасном и оптическом диапазонах, осуществлять фото- и видеофиксацию обнаружения и уничтожения противника, в режиме реального времени осуществлять артиллерийскую разведку и корректировку огня.
Вертолет Ми-28НМ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Экипаж Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в Курской области
05:09
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала