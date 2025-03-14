https://ria.ru/20250314/minoborony-2004904131.html
Расчет БПЛА скорректировал авиаудар по боевикам ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет БПЛА скорректировал авиаудар по боевикам ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 14.03.2025
Расчет БПЛА скорректировал авиаудар по боевикам ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет БПЛА "Орлан-10" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" скорректировал удары российской боевой авиации по скоплению сил украинской армии на... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T05:11:00+03:00
2025-03-14T05:11:00+03:00
2025-03-14T05:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997456420_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_9f00c98727238f2608b52484dc545e43.jpg
ГЕНИЧЕСК, 14 мар - РИА Новости. Расчет БПЛА "Орлан-10" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" скорректировал удары российской боевой авиации по скоплению сил украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Министерстве обороны России. "В ходе очередного полета БПЛА "Орлан-10" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" оператор обнаружил скопление техники и живой силы ВСУ. Координаты были оперативно переданы на пункт управления ВКС. Удар был нанесен авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - сообщили в военном ведомстве. "Орлан-10" имеет довольно большую дальность и продолжительность полета: до 600 километров и от 10 до 18 часов. Это позволяет БПЛА вести разведку на большой дальности и патрулировать Херсонскую область длительное время. Беспилотник является многофункциональным: в зависимости от установленного оборудования БПЛА может вести наблюдение в процессе поисковых и разведывательных работ в инфракрасном и оптическом диапазонах, осуществлять фото- и видеофиксацию обнаружения и уничтожения противника, в режиме реального времени осуществлять артиллерийскую разведку и корректировку огня.
https://ria.ru/20250314/spetsoperatsiya-2004903919.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997456420_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_a9995fb5193d8953cc754714519d0ec5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Расчет БПЛА скорректировал авиаудар по боевикам ВСУ на правом берегу Днепра
Минобороны: расчет БПЛА скорректировал авиаудар по ВСУ на правом берегу Днепра