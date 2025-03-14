https://ria.ru/20250314/medvedev-2005116856.html

Медведев рассказал об уничтожении отказавшихся сложить оружие бойцов ВСУ

Медведев рассказал об уничтожении отказавшихся сложить оружие бойцов ВСУ - РИА Новости, 14.03.2025

Медведев рассказал об уничтожении отказавшихся сложить оружие бойцов ВСУ

Украинские военные, заблокированные в Курской области, будут последовательно и безжалостно уничтожены, если откажутся сложить оружие и сдаться в плен, написал... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T20:21:00+03:00

2025-03-14T20:21:00+03:00

2025-03-14T20:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

курская область

сша

дональд трамп

владимир путин

дмитрий медведев

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Украинские военные, заблокированные в Курской области, будут последовательно и безжалостно уничтожены, если откажутся сложить оружие и сдаться в плен, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.Медведев прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина о том, что украинским военным, заблокированным в зоне вторжения в Курскую область, которые сложат оружие и сдадутся в плен, будет гарантирована жизнь и достойное обращение. По словам Медведева, это очень гуманный подход."Но его оборотная сторона для украинских нацистов означает, что при отказе сложить оружие все они будут последовательно и безжалостно уничтожены", - подчеркнул Медведев.В пятницу на оперативном совещании Совбеза РФ Путин сообщил, что ознакомился с призывом президента США Дональда Трампа пощадить заблокированных в Курской области военных ВСУ. Российский лидер отметил, что украинские боевики совершили многочисленные преступления против гражданского населения, эти деяния квалифицируются Генпрокуратурой РФ как терроризм. Вместе с тем, российская сторона с пониманием отнеслась к призыву Трампа руководствоваться соображениями гуманитарного характера. Поэтому украинским военным будет гарантирована жизнь и достойное обращение, если они сложат оружие и сдадутся в плен, подчеркнул президент РФ.В среду Путин заявил, что группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. По словам главы государства, ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.

https://ria.ru/20250314/zelenskiy-2005118793.html

курская область

сша

россия

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вооруженные силы украины, курская область, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий медведев, россия, генеральная прокуратура рф