Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал об уничтожении отказавшихся сложить оружие бойцов ВСУ - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:21 14.03.2025 (обновлено: 20:38 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/medvedev-2005116856.html
Медведев рассказал об уничтожении отказавшихся сложить оружие бойцов ВСУ
Медведев рассказал об уничтожении отказавшихся сложить оружие бойцов ВСУ - РИА Новости, 14.03.2025
Медведев рассказал об уничтожении отказавшихся сложить оружие бойцов ВСУ
Украинские военные, заблокированные в Курской области, будут последовательно и безжалостно уничтожены, если откажутся сложить оружие и сдаться в плен, написал... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T20:21:00+03:00
2025-03-14T20:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
сша
дональд трамп
владимир путин
дмитрий медведев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Украинские военные, заблокированные в Курской области, будут последовательно и безжалостно уничтожены, если откажутся сложить оружие и сдаться в плен, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.Медведев прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина о том, что украинским военным, заблокированным в зоне вторжения в Курскую область, которые сложат оружие и сдадутся в плен, будет гарантирована жизнь и достойное обращение. По словам Медведева, это очень гуманный подход."Но его оборотная сторона для украинских нацистов означает, что при отказе сложить оружие все они будут последовательно и безжалостно уничтожены", - подчеркнул Медведев.В пятницу на оперативном совещании Совбеза РФ Путин сообщил, что ознакомился с призывом президента США Дональда Трампа пощадить заблокированных в Курской области военных ВСУ. Российский лидер отметил, что украинские боевики совершили многочисленные преступления против гражданского населения, эти деяния квалифицируются Генпрокуратурой РФ как терроризм. Вместе с тем, российская сторона с пониманием отнеслась к призыву Трампа руководствоваться соображениями гуманитарного характера. Поэтому украинским военным будет гарантирована жизнь и достойное обращение, если они сложат оружие и сдадутся в плен, подчеркнул президент РФ.В среду Путин заявил, что группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. По словам главы государства, ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.
https://ria.ru/20250314/zelenskiy-2005118793.html
курская область
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, курская область, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий медведев, россия, генеральная прокуратура рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Россия, Генеральная прокуратура РФ
Медведев рассказал об уничтожении отказавшихся сложить оружие бойцов ВСУ

Медведев: при отказе сложить оружие бойцы ВСУ в Курской области будут уничтожены

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Украинские военные, заблокированные в Курской области, будут последовательно и безжалостно уничтожены, если откажутся сложить оружие и сдаться в плен, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Медведев прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина о том, что украинским военным, заблокированным в зоне вторжения в Курскую область, которые сложат оружие и сдадутся в плен, будет гарантирована жизнь и достойное обращение. По словам Медведева, это очень гуманный подход.
"Но его оборотная сторона для украинских нацистов означает, что при отказе сложить оружие все они будут последовательно и безжалостно уничтожены", - подчеркнул Медведев.
В пятницу на оперативном совещании Совбеза РФ Путин сообщил, что ознакомился с призывом президента США Дональда Трампа пощадить заблокированных в Курской области военных ВСУ. Российский лидер отметил, что украинские боевики совершили многочисленные преступления против гражданского населения, эти деяния квалифицируются Генпрокуратурой РФ как терроризм. Вместе с тем, российская сторона с пониманием отнеслась к призыву Трампа руководствоваться соображениями гуманитарного характера. Поэтому украинским военным будет гарантирована жизнь и достойное обращение, если они сложат оружие и сдадутся в плен, подчеркнул президент РФ.
В среду Путин заявил, что группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. По словам главы государства, ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Зеленский намекнул на отступление ВСУ из Курской области, пишут СМИ
Вчера, 20:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская областьСШАДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий МедведевРоссияГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала