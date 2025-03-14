Медведев рассказал об уничтожении отказавшихся сложить оружие бойцов ВСУ
Медведев: при отказе сложить оружие бойцы ВСУ в Курской области будут уничтожены
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Украинские военные, заблокированные в Курской области, будут последовательно и безжалостно уничтожены, если откажутся сложить оружие и сдаться в плен, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Медведев прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина о том, что украинским военным, заблокированным в зоне вторжения в Курскую область, которые сложат оружие и сдадутся в плен, будет гарантирована жизнь и достойное обращение. По словам Медведева, это очень гуманный подход.
"Но его оборотная сторона для украинских нацистов означает, что при отказе сложить оружие все они будут последовательно и безжалостно уничтожены", - подчеркнул Медведев.
В пятницу на оперативном совещании Совбеза РФ Путин сообщил, что ознакомился с призывом президента США Дональда Трампа пощадить заблокированных в Курской области военных ВСУ. Российский лидер отметил, что украинские боевики совершили многочисленные преступления против гражданского населения, эти деяния квалифицируются Генпрокуратурой РФ как терроризм. Вместе с тем, российская сторона с пониманием отнеслась к призыву Трампа руководствоваться соображениями гуманитарного характера. Поэтому украинским военным будет гарантирована жизнь и достойное обращение, если они сложат оружие и сдадутся в плен, подчеркнул президент РФ.
В среду Путин заявил, что группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. По словам главы государства, ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.