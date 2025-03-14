https://ria.ru/20250314/medvedev-2005116495.html

Медведев рассказал о гуманном подходе Путина к ВСУ в Курской области

Медведев рассказал о гуманном подходе Путина к ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.03.2025

Медведев рассказал о гуманном подходе Путина к ВСУ в Курской области

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал гуманным подход России к заблокированным в Курской области украинским военным, озвученный президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T20:19:00+03:00

2025-03-14T20:19:00+03:00

2025-03-14T20:33:00+03:00

вооруженные силы украины

россия

курская область

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал гуманным подход России к заблокированным в Курской области украинским военным, озвученный президентом РФ Владимиром Путиным.Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал предложение Путина о том, что украинским военным, заблокированным российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курской области, в случае сложения ими оружия и сдачи в плен будет гарантирована жизнь и достойное обращение. Инициатива была озвучена главой государства на совещании с постоянными членами Совбеза."Это очень гуманный подход нашей страны", - подчеркнул Медведев.В среду Путин заявил, что группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. По словам главы государства, ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.

https://ria.ru/20250314/putin-2005115351.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия, курская область, дмитрий медведев, владимир путин