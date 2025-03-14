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Медведев рассказал о гуманном подходе Путина к ВСУ в Курской области
Медведев рассказал о гуманном подходе Путина к ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.03.2025
Медведев рассказал о гуманном подходе Путина к ВСУ в Курской области
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал гуманным подход России к заблокированным в Курской области украинским военным, озвученный президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T20:19:00+03:00
2025-03-14T20:19:00+03:00
2025-03-14T20:33:00+03:00
вооруженные силы украины
россия
курская область
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал гуманным подход России к заблокированным в Курской области украинским военным, озвученный президентом РФ Владимиром Путиным.Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал предложение Путина о том, что украинским военным, заблокированным российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курской области, в случае сложения ими оружия и сдачи в плен будет гарантирована жизнь и достойное обращение. Инициатива была озвучена главой государства на совещании с постоянными членами Совбеза."Это очень гуманный подход нашей страны", - подчеркнул Медведев.В среду Путин заявил, что группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. По словам главы государства, ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.
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вооруженные силы украины, россия, курская область, дмитрий медведев, владимир путин
Вооруженные силы Украины, Россия, Курская область, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Владимир Путин
Медведев рассказал о гуманном подходе Путина к ВСУ в Курской области
Медведев: подход военных РФ к ВСУ в Курской области является гуманным