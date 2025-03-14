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Медведев рассказал о гуманном подходе Путина к ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:19 14.03.2025 (обновлено: 20:33 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/medvedev-2005116495.html
Медведев рассказал о гуманном подходе Путина к ВСУ в Курской области
Медведев рассказал о гуманном подходе Путина к ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.03.2025
Медведев рассказал о гуманном подходе Путина к ВСУ в Курской области
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал гуманным подход России к заблокированным в Курской области украинским военным, озвученный президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T20:19:00+03:00
2025-03-14T20:33:00+03:00
вооруженные силы украины
россия
курская область
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
владимир путин
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал гуманным подход России к заблокированным в Курской области украинским военным, озвученный президентом РФ Владимиром Путиным.Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал предложение Путина о том, что украинским военным, заблокированным российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курской области, в случае сложения ими оружия и сдачи в плен будет гарантирована жизнь и достойное обращение. Инициатива была озвучена главой государства на совещании с постоянными членами Совбеза."Это очень гуманный подход нашей страны", - подчеркнул Медведев.В среду Путин заявил, что группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. По словам главы государства, ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.
https://ria.ru/20250314/putin-2005115351.html
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вооруженные силы украины, россия, курская область, дмитрий медведев, владимир путин
Вооруженные силы Украины, Россия, Курская область, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Владимир Путин
Медведев рассказал о гуманном подходе Путина к ВСУ в Курской области

Медведев: подход военных РФ к ВСУ в Курской области является гуманным

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал гуманным подход России к заблокированным в Курской области украинским военным, озвученный президентом РФ Владимиром Путиным.
Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал предложение Путина о том, что украинским военным, заблокированным российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курской области, в случае сложения ими оружия и сдачи в плен будет гарантирована жизнь и достойное обращение. Инициатива была озвучена главой государства на совещании с постоянными членами Совбеза.
"Это очень гуманный подход нашей страны", - подчеркнул Медведев.
В среду Путин заявил, что группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. По словам главы государства, ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Путин: ВСУ в Курской области, сдавшимся в плен, будет гарантирована жизнь
Вчера, 20:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияКурская областьДмитрий МедведевВладимир Путин
 
 
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