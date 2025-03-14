https://ria.ru/20250314/mediaproekty-2004955435.html

Бахрушинский музей и журфак МГУ откроют Школу медиапроектов для студентов

Бахрушинский музей и журфак МГУ откроют Школу медиапроектов для студентов - РИА Новости, 14.03.2025

Бахрушинский музей и журфак МГУ откроют Школу медиапроектов для студентов

- РИА Новости. Бахрушинский музей и факультет журналистики Московского госуниверситета им. М.В. Ломоносова (МГУ) запустят совместный проект - Школу... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T13:16:00+03:00

2025-03-14T13:16:00+03:00

2025-03-14T13:16:00+03:00

музейные маршруты россии

кристина трубинова

елена вартанова

театральный музей имени бахрушина

мгу имени м. в. ломоносова

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Бахрушинский музей и факультет журналистики Московского госуниверситета им. М.В. Ломоносова (МГУ) запустят совместный проект - Школу медиапроектов для студентов, сообщила генеральный директор музея Кристина Трубинова."Сегодня в нашем музее побывала декан факультета журналистики МГУ им. Ломоносова, профессор Елена Вартанова. Обсудили перспективы сотрудничества и запланировали много совместных проектов в будущем. Одним из них станет открытие Школы медиапроектов на базе Бахрушинского музея. Запускаем с журфаком новую образовательную программу для студентов", - написала она в своем Telegram-канале.По её словам, это позволит будущим журналистам, медийщикам и pr-менеджерам погрузиться в отечественный музейный мир, узнать его изнутри и получить практический опыт. Она также отметила то, как важно привлекать к медиапродвижению молодое поколение создавать для этого необходимые условия.В свою очередь декан журфака предложила Трубиновой выступить с лекцией в МГУ, поделиться многолетним опытом продвижения музея.

https://ria.ru/20241024/bakhrushinskiyvystavki-1979742198.html

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кристина трубинова, елена вартанова, театральный музей имени бахрушина, мгу имени м. в. ломоносова