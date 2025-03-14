Бахрушинский музей и журфак МГУ откроют Школу медиапроектов для студентов
© Фото предоставлено Бахрушинским музеем Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова
© Фото предоставлено Бахрушинским музеем
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Бахрушинский музей и факультет журналистики Московского госуниверситета им. М.В. Ломоносова (МГУ) запустят совместный проект - Школу медиапроектов для студентов, сообщила генеральный директор музея Кристина Трубинова.
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"Сегодня в нашем музее побывала декан факультета журналистики МГУ им. Ломоносова, профессор Елена Вартанова. Обсудили перспективы сотрудничества и запланировали много совместных проектов в будущем. Одним из них станет открытие Школы медиапроектов на базе Бахрушинского музея. Запускаем с журфаком новую образовательную программу для студентов", - написала она в своем Telegram-канале.
© Фото предоставлено Бахрушинским музеем Декан факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Елена Вартанова (слева) и генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова
Декан факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Елена Вартанова (слева) и генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова
© Фото предоставлено Бахрушинским музеем
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© Фото предоставлено Бахрушинским музеем Декан факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Елена Вартанова
Декан факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Елена Вартанова
© Фото предоставлено Бахрушинским музеем
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Декан факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Елена Вартанова (слева) и генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова
© Фото предоставлено Бахрушинским музеем
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Декан факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Елена Вартанова
© Фото предоставлено Бахрушинским музеем
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По её словам, это позволит будущим журналистам, медийщикам и pr-менеджерам погрузиться в отечественный музейный мир, узнать его изнутри и получить практический опыт. Она также отметила то, как важно привлекать к медиапродвижению молодое поколение создавать для этого необходимые условия.
В свою очередь декан журфака предложила Трубиновой выступить с лекцией в МГУ, поделиться многолетним опытом продвижения музея.
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