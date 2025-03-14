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Бахрушинский музей и журфак МГУ откроют Школу медиапроектов для студентов - РИА Новости, 14.03.2025
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Музейные маршруты России
 
13:16 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/mediaproekty-2004955435.html
Бахрушинский музей и журфак МГУ откроют Школу медиапроектов для студентов
Бахрушинский музей и журфак МГУ откроют Школу медиапроектов для студентов - РИА Новости, 14.03.2025
Бахрушинский музей и журфак МГУ откроют Школу медиапроектов для студентов
- РИА Новости. Бахрушинский музей и факультет журналистики Московского госуниверситета им. М.В. Ломоносова (МГУ) запустят совместный проект - Школу... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:16:00+03:00
2025-03-14T13:16:00+03:00
музейные маршруты россии
кристина трубинова
елена вартанова
театральный музей имени бахрушина
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Бахрушинский музей и факультет журналистики Московского госуниверситета им. М.В. Ломоносова (МГУ) запустят совместный проект - Школу медиапроектов для студентов, сообщила генеральный директор музея Кристина Трубинова.&quot;Сегодня в нашем музее побывала декан факультета журналистики МГУ им. Ломоносова, профессор Елена Вартанова. Обсудили перспективы сотрудничества и запланировали много совместных проектов в будущем. Одним из них станет открытие Школы медиапроектов на базе Бахрушинского музея. Запускаем с журфаком новую образовательную программу для студентов&quot;, - написала она в своем Telegram-канале.По её словам, это позволит будущим журналистам, медийщикам и pr-менеджерам погрузиться в отечественный музейный мир, узнать его изнутри и получить практический опыт. Она также отметила то, как важно привлекать к медиапродвижению молодое поколение создавать для этого необходимые условия.В свою очередь декан журфака предложила Трубиновой выступить с лекцией в МГУ, поделиться многолетним опытом продвижения музея.
https://ria.ru/20241024/bakhrushinskiyvystavki-1979742198.html
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кристина трубинова, елена вартанова, театральный музей имени бахрушина, мгу имени м. в. ломоносова
Музейные маршруты России, Кристина Трубинова, Елена Вартанова, Театральный музей имени Бахрушина, МГУ имени М. В. Ломоносова

Бахрушинский музей и журфак МГУ откроют Школу медиапроектов для студентов

© Фото предоставлено Бахрушинским музеем Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова
Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото предоставлено Бахрушинским музеем
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Бахрушинский музей и факультет журналистики Московского госуниверситета им. М.В. Ломоносова (МГУ) запустят совместный проект - Школу медиапроектов для студентов, сообщила генеральный директор музея Кристина Трубинова.
«

"Сегодня в нашем музее побывала декан факультета журналистики МГУ им. Ломоносова, профессор Елена Вартанова. Обсудили перспективы сотрудничества и запланировали много совместных проектов в будущем. Одним из них станет открытие Школы медиапроектов на базе Бахрушинского музея. Запускаем с журфаком новую образовательную программу для студентов", - написала она в своем Telegram-канале.

© Фото предоставлено Бахрушинским музеем Декан факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Елена Вартанова (слева) и генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова
Декан факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Елена Вартанова (слева) и генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова
Декан факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Елена Вартанова (слева) и генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова
© Фото предоставлено Бахрушинским музеем
1 из 2
© Фото предоставлено Бахрушинским музеем Декан факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Елена Вартанова
Декан факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Елена Вартанова
Декан факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Елена Вартанова
© Фото предоставлено Бахрушинским музеем
2 из 2
Декан факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Елена Вартанова (слева) и генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова
© Фото предоставлено Бахрушинским музеем
1 из 2
Декан факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Елена Вартанова
© Фото предоставлено Бахрушинским музеем
2 из 2
По её словам, это позволит будущим журналистам, медийщикам и pr-менеджерам погрузиться в отечественный музейный мир, узнать его изнутри и получить практический опыт. Она также отметила то, как важно привлекать к медиапродвижению молодое поколение создавать для этого необходимые условия.
В свою очередь декан журфака предложила Трубиновой выступить с лекцией в МГУ, поделиться многолетним опытом продвижения музея.
Министр культуры РФ Ольга Любимова и генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Бахрушинский музей в 2025 году покажет выставки во Франции и Китае
24 октября 2024, 10:53
 
Музейные маршруты РоссииКристина ТрубиноваЕлена ВартановаТеатральный музей имени БахрушинаМГУ имени М. В. Ломоносова
 
 
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