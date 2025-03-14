https://ria.ru/20250314/mchs-2004890308.html
МЧС призвало москвичей соблюдать меры безопасности из-за сильного ветра
МЧС призвало москвичей соблюдать меры безопасности из-за сильного ветра - РИА Новости, 14.03.2025
МЧС призвало москвичей соблюдать меры безопасности из-за сильного ветра
МЧС России в связи с прогнозируемым в Москве до конца пятницы сильным ветром порывами до 22 метров в секунду рекомендует жителям и гостям столицы знать и строго РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T00:22:00+03:00
2025-03-14T00:22:00+03:00
2025-03-14T00:22:00+03:00
общество
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904040174_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_1b24668356570a8ab0b90ecfe23e1b46.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. МЧС России в связи с прогнозируемым в Москве до конца пятницы сильным ветром порывами до 22 метров в секунду рекомендует жителям и гостям столицы знать и строго выполнять общие меры безопасного поведения. Ранее столичный главк МЧС РФ сообщил, что в период с 00.00 часов 14 марта и до конца суток в Москве ожидается усиление юго-западного и западного ветра с порывами ночью до 17 метров в секунду, а днем - до 22 метров в секунду. "МЧС России рекомендует знать и строго выполнять общие меры безопасного поведения во время сильного ветра. Находясь дома, необходимо плотно закрыть все окна. Если стихия застала на улице, старайтесь не приближаться к деревьям, а также к слабо укрепленным конструкциям и линиям электропередачи", - сказали РИА Новости в пресс-службе министерства. Спасатели также рекомендуют жителям и гостям столицы обходить рекламные щиты, легковозводимые конструкции, не оставлять детей без присмотра. Водителей просят снизить скорость движения на дорогах, избегать внезапных маневров и не парковать автомобили вблизи деревьев.
https://ria.ru/20250312/moskva-2004635505.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904040174_374:0:3103:2047_1920x0_80_0_0_857bf587d600743425140283d3303e6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС призвало москвичей соблюдать меры безопасности из-за сильного ветра
МЧС в связи с сильным ветром в Москве рекомендовало соблюдать меры безопасности