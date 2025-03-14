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МЧС призвало москвичей соблюдать меры безопасности из-за сильного ветра - РИА Новости, 14.03.2025
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00:22 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/mchs-2004890308.html
МЧС призвало москвичей соблюдать меры безопасности из-за сильного ветра
МЧС призвало москвичей соблюдать меры безопасности из-за сильного ветра - РИА Новости, 14.03.2025
МЧС призвало москвичей соблюдать меры безопасности из-за сильного ветра
МЧС России в связи с прогнозируемым в Москве до конца пятницы сильным ветром порывами до 22 метров в секунду рекомендует жителям и гостям столицы знать и строго РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T00:22:00+03:00
2025-03-14T00:22:00+03:00
общество
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. МЧС России в связи с прогнозируемым в Москве до конца пятницы сильным ветром порывами до 22 метров в секунду рекомендует жителям и гостям столицы знать и строго выполнять общие меры безопасного поведения. Ранее столичный главк МЧС РФ сообщил, что в период с 00.00 часов 14 марта и до конца суток в Москве ожидается усиление юго-западного и западного ветра с порывами ночью до 17 метров в секунду, а днем - до 22 метров в секунду. "МЧС России рекомендует знать и строго выполнять общие меры безопасного поведения во время сильного ветра. Находясь дома, необходимо плотно закрыть все окна. Если стихия застала на улице, старайтесь не приближаться к деревьям, а также к слабо укрепленным конструкциям и линиям электропередачи", - сказали РИА Новости в пресс-службе министерства. Спасатели также рекомендуют жителям и гостям столицы обходить рекламные щиты, легковозводимые конструкции, не оставлять детей без присмотра. Водителей просят снизить скорость движения на дорогах, избегать внезапных маневров и не парковать автомобили вблизи деревьев.
https://ria.ru/20250312/moskva-2004635505.html
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общество, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС призвало москвичей соблюдать меры безопасности из-за сильного ветра

МЧС в связи с сильным ветром в Москве рекомендовало соблюдать меры безопасности

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНепогода в Москве
Непогода в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. МЧС России в связи с прогнозируемым в Москве до конца пятницы сильным ветром порывами до 22 метров в секунду рекомендует жителям и гостям столицы знать и строго выполнять общие меры безопасного поведения.
Ранее столичный главк МЧС РФ сообщил, что в период с 00.00 часов 14 марта и до конца суток в Москве ожидается усиление юго-западного и западного ветра с порывами ночью до 17 метров в секунду, а днем - до 22 метров в секунду.
"МЧС России рекомендует знать и строго выполнять общие меры безопасного поведения во время сильного ветра. Находясь дома, необходимо плотно закрыть все окна. Если стихия застала на улице, старайтесь не приближаться к деревьям, а также к слабо укрепленным конструкциям и линиям электропередачи", - сказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
Спасатели также рекомендуют жителям и гостям столицы обходить рекламные щиты, легковозводимые конструкции, не оставлять детей без присмотра. Водителей просят снизить скорость движения на дорогах, избегать внезапных маневров и не парковать автомобили вблизи деревьев.
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
На Москву обрушится сильный шторм
12 марта, 22:47
 
ОбществоРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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