https://ria.ru/20250314/maduro-2005106140.html

Отношения России и Венесуэлы подошли к этапу зрелости, заявил Мадуро

Отношения России и Венесуэлы подошли к этапу зрелости, заявил Мадуро - РИА Новости, 14.03.2025

Отношения России и Венесуэлы подошли к этапу зрелости, заявил Мадуро

Отношения России и Венесуэлы подошли к этапу зрелости, Москва и Каракас придерживаются общего стратегического видения мира, заявил венесуэльский президент... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T19:34:00+03:00

2025-03-14T19:34:00+03:00

2025-03-14T19:34:00+03:00

в мире

венесуэла

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николас мадуро

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Отношения России и Венесуэлы подошли к этапу зрелости, Москва и Каракас придерживаются общего стратегического видения мира, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным по видеосвязи. "Мы вошли в этап зрелости отношений между Россией и Венесуэлой. Мы доверяем, что в политике мы совпадаем в стратегическом видении мира", - сказал Мадуро. Он рассказал о возможности празднования победы над фашизмом в республике. "Из Венесуэлы я дал указания, чтобы проводили большое празднование на высоком уровне... в эти дни. Мы будем в эти дни будем открывать большой памятник... в честь советской армии. Я надеюсь, что в эти дни празднования мы можем подписать то, что мы уже достигли - это договор о стратегическом партнерстве России и Венесуэлы, который повышает уровень наших отношений в разных областях", - подчеркнул Мадуро. "Позвольте мне передать российскому народу наши поздравления заранее с юбилеем празднования Победы в Великой отечественной войне", - добавил венесуэльский президент.

https://ria.ru/20250314/diplomatiya-2004515269.html

https://ria.ru/20250314/putin-2005073013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венесуэла, россия, москва, николас мадуро, владимир путин