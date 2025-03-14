Отношения России и Венесуэлы подошли к этапу зрелости, заявил Мадуро
Мадуро в беседе с Путиным заявил, что отношения с РФ подошли к этапу зрелости
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Отношения России и Венесуэлы подошли к этапу зрелости, Москва и Каракас придерживаются общего стратегического видения мира, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным по видеосвязи.
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"Мы вошли в этап зрелости отношений между Россией и Венесуэлой. Мы доверяем, что в политике мы совпадаем в стратегическом видении мира", - сказал Мадуро.
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Он рассказал о возможности празднования победы над фашизмом в республике.
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"Из Венесуэлы я дал указания, чтобы проводили большое празднование на высоком уровне... в эти дни. Мы будем в эти дни будем открывать большой памятник... в честь советской армии. Я надеюсь, что в эти дни празднования мы можем подписать то, что мы уже достигли - это договор о стратегическом партнерстве России и Венесуэлы, который повышает уровень наших отношений в разных областях", - подчеркнул Мадуро.
"Позвольте мне передать российскому народу наши поздравления заранее с юбилеем празднования Победы в Великой отечественной войне", - добавил венесуэльский президент.
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