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Отношения России и Венесуэлы подошли к этапу зрелости, заявил Мадуро - РИА Новости, 14.03.2025
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19:34 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/maduro-2005106140.html
Отношения России и Венесуэлы подошли к этапу зрелости, заявил Мадуро
Отношения России и Венесуэлы подошли к этапу зрелости, заявил Мадуро - РИА Новости, 14.03.2025
Отношения России и Венесуэлы подошли к этапу зрелости, заявил Мадуро
Отношения России и Венесуэлы подошли к этапу зрелости, Москва и Каракас придерживаются общего стратегического видения мира, заявил венесуэльский президент... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T19:34:00+03:00
2025-03-14T19:34:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Отношения России и Венесуэлы подошли к этапу зрелости, Москва и Каракас придерживаются общего стратегического видения мира, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным по видеосвязи. "Мы вошли в этап зрелости отношений между Россией и Венесуэлой. Мы доверяем, что в политике мы совпадаем в стратегическом видении мира", - сказал Мадуро. Он рассказал о возможности празднования победы над фашизмом в республике. "Из Венесуэлы я дал указания, чтобы проводили большое празднование на высоком уровне... в эти дни. Мы будем в эти дни будем открывать большой памятник... в честь советской армии. Я надеюсь, что в эти дни празднования мы можем подписать то, что мы уже достигли - это договор о стратегическом партнерстве России и Венесуэлы, который повышает уровень наших отношений в разных областях", - подчеркнул Мадуро. "Позвольте мне передать российскому народу наши поздравления заранее с юбилеем празднования Победы в Великой отечественной войне", - добавил венесуэльский президент.
https://ria.ru/20250314/diplomatiya-2004515269.html
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в мире, венесуэла, россия, москва, николас мадуро, владимир путин
В мире, Венесуэла, Россия, Москва, Николас Мадуро, Владимир Путин
Отношения России и Венесуэлы подошли к этапу зрелости, заявил Мадуро

Мадуро в беседе с Путиным заявил, что отношения с РФ подошли к этапу зрелости

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Отношения России и Венесуэлы подошли к этапу зрелости, Москва и Каракас придерживаются общего стратегического видения мира, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным по видеосвязи.
«
"Мы вошли в этап зрелости отношений между Россией и Венесуэлой. Мы доверяем, что в политике мы совпадаем в стратегическом видении мира", - сказал Мадуро.
Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Никалосом Мадуро. 4 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Межгосударственные отношения России и Венесуэлы
Вчера, 00:17
Он рассказал о возможности празднования победы над фашизмом в республике.
«
"Из Венесуэлы я дал указания, чтобы проводили большое празднование на высоком уровне... в эти дни. Мы будем в эти дни будем открывать большой памятник... в честь советской армии. Я надеюсь, что в эти дни празднования мы можем подписать то, что мы уже достигли - это договор о стратегическом партнерстве России и Венесуэлы, который повышает уровень наших отношений в разных областях", - подчеркнул Мадуро.
"Позвольте мне передать российскому народу наши поздравления заранее с юбилеем празднования Победы в Великой отечественной войне", - добавил венесуэльский президент.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. 14 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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