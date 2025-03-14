https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004960133.html

Лукашенко назвал условие, при котором Россия никогда не потеряет Белоруссию

Лукашенко назвал условие, при котором Россия никогда не потеряет Белоруссию - РИА Новости, 14.03.2025

Лукашенко назвал условие, при котором Россия никогда не потеряет Белоруссию

Россия никогда не потеряет Белоруссию, если почувствует душу белорусского народа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, который находится в России с... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T12:12:00+03:00

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2025-03-14T12:19:00+03:00

россия

белоруссия

в мире

александр лукашенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия никогда не потеряет Белоруссию, если почувствует душу белорусского народа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, который находится в России с первым после переизбрания на должность главы государства государственным визитом."Беларусь Россия никогда не потеряет, если она почувствует душу этого народа, белорусского народа, а я знаю, я же начал с людей старшего возраста, они это хорошо чувствуют, они знают, мы жили в одном государстве", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации РФ.

https://ria.ru/20250313/belorussija-2004858673.html

россия

белоруссия

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2025

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россия, белоруссия, в мире, александр лукашенко, совет федерации рф