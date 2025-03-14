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Лукашенко назвал условие, при котором Россия никогда не потеряет Белоруссию - РИА Новости, 14.03.2025
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12:12 14.03.2025 (обновлено: 12:19 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004960133.html
Лукашенко назвал условие, при котором Россия никогда не потеряет Белоруссию
Лукашенко назвал условие, при котором Россия никогда не потеряет Белоруссию - РИА Новости, 14.03.2025
Лукашенко назвал условие, при котором Россия никогда не потеряет Белоруссию
Россия никогда не потеряет Белоруссию, если почувствует душу белорусского народа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, который находится в России с... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:12:00+03:00
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россия
белоруссия
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александр лукашенко
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия никогда не потеряет Белоруссию, если почувствует душу белорусского народа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, который находится в России с первым после переизбрания на должность главы государства государственным визитом."Беларусь Россия никогда не потеряет, если она почувствует душу этого народа, белорусского народа, а я знаю, я же начал с людей старшего возраста, они это хорошо чувствуют, они знают, мы жили в одном государстве", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации РФ.
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россия, белоруссия, в мире, александр лукашенко, совет федерации рф
Россия, Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко, Совет Федерации РФ
Лукашенко назвал условие, при котором Россия никогда не потеряет Белоруссию

Лукашенко: РФ никогда не потеряет Белоруссию, если почувствует белорусский народ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия никогда не потеряет Белоруссию, если почувствует душу белорусского народа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, который находится в России с первым после переизбрания на должность главы государства государственным визитом.
"Беларусь Россия никогда не потеряет, если она почувствует душу этого народа, белорусского народа, а я знаю, я же начал с людей старшего возраста, они это хорошо чувствуют, они знают, мы жили в одном государстве", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации РФ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Лукашенко предложил России помощь в реализации нацпроектов в России
13 марта, 19:49
 
РоссияБелоруссияВ миреАлександр ЛукашенкоСовет Федерации РФ
 
 
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