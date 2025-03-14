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На Сахалине спасли запутавшегося в проводах лося - РИА Новости, 14.03.2025
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07:40 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/los-2004911017.html
На Сахалине спасли запутавшегося в проводах лося
На Сахалине спасли запутавшегося в проводах лося - РИА Новости, 14.03.2025
На Сахалине спасли запутавшегося в проводах лося
Лесники помогли лосю, который запутался в проводах и не мог самостоятельно освободиться, сообщает агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T07:40:00+03:00
2025-03-14T07:40:00+03:00
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 мар – РИА Новости. Лесники помогли лосю, который запутался в проводах и не мог самостоятельно освободиться, сообщает агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области. "Информация о попавшем в ловушку животном поступила от местных жителей в Смирныховское лесничество в четверг. По их словам, лось запутался в старых брошенных проводах около дороги федерального значения", - говорится в сообщении ведомства. По данным пресс-службы, после полученного сигнала сотрудники лесничества оперативно выехали на место и освободили животное из ловушки. Они намерены следить за судьбой спасенного лося.
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происшествия, сахалин, сахалинская область
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На Сахалине спасли запутавшегося в проводах лося

Лесники на Сахалине спасли запутавшегося в проводах лося

© Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской областиЛесничие спасли запутавшегося в проводах лося на Сахалине
Лесничие спасли запутавшегося в проводах лося на Сахалине - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области
Лесничие спасли запутавшегося в проводах лося на Сахалине. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 мар – РИА Новости. Лесники помогли лосю, который запутался в проводах и не мог самостоятельно освободиться, сообщает агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.
"Информация о попавшем в ловушку животном поступила от местных жителей в Смирныховское лесничество в четверг. По их словам, лось запутался в старых брошенных проводах около дороги федерального значения", - говорится в сообщении ведомства.
По данным пресс-службы, после полученного сигнала сотрудники лесничества оперативно выехали на место и освободили животное из ловушки. Они намерены следить за судьбой спасенного лося.
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