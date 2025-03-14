https://ria.ru/20250314/liksutov-2004923958.html

Ликсутов: производство продуктов питания в столице стабильно растет

Ликсутов: производство продуктов питания в столице стабильно растет - РИА Новости, 14.03.2025

Ликсутов: производство продуктов питания в столице стабильно растет

Меры поддержки столичной промышленности способствовали тому, что производство продовольственной продукции в Москве только за первый месяц 2025 года выросло... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T10:13:00+03:00

2025-03-14T10:13:00+03:00

2025-03-14T10:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004923211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_721f76979d80f92e90d8ea420d2f6df2.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Меры поддержки столичной промышленности способствовали тому, что производство продовольственной продукции в Москве только за первый месяц 2025 года выросло более чем на 3% по сравнению с результатами января 2024 года, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Столичные предприятия уверенно укрепляют продовольственный суверенитет страны, предлагают качественную и востребованную продукцию. По поручению Сергея Собянина город оказывает отрасли всю необходимую поддержку для увеличения объемов выпуска и отгрузок, расширения ассортимента, освоения новых рынков. Так, в январе заметно вырос индекс промпроизводства продуктов питания — на 15,7% увеличилось производство фруктовых и овощных изделий, почти на пять процентов — мясных. Столичные промышленники отгрузили в январе товаров на сумму более 53 миллиардов рублей, что на 16,2% превышает результаты аналогичного периода 2024-го", – уточнил Ликсутов, его слова привели в городском департаменте инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Продукты питания столичного производства поставляются во все регионы страны, добавил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов."Так, почти в полтора раза выросла отгрузка мукомольной и крупяной продукции, более чем на треть — хлебобулочных и кондитерских изделий, поставка масел и жиров увеличилась на 26,7% процента, фруктовых и овощных продуктов — почти на четверть", – отметил Гарбузов.Всего в январе 2025 года в столице изготовили более 12,8 тысячи тонн копченых и порядка 10,3 тысячи тонн вареных колбасных изделий, около 3,5 тысячи тонн сыра и творога, свыше 41 тысячи тонн хлеба и хлебобулочных изделий, восемь тысяч тонн шоколада и около 1,3 тысячи тонн тортов.Для развития производственного потенциала в Москве создан комфортный инвестиционный климат. Предприятиям доступно свыше 20 всесторонних мер поддержки. Это льготное инвесткредитование, возможность арендовать землю у города по льготной ставке при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), присвоение специальных статусов и другие инструменты.

https://ria.ru/20250313/liksutov-2004676783.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов