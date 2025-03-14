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"Россия сегодня" запустила курс лекций о вызовах неоколониализма - РИА Новости, 14.03.2025
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14:48 14.03.2025 (обновлено: 14:55 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/lektsii-2005024441.html
"Россия сегодня" запустила курс лекций о вызовах неоколониализма
"Россия сегодня" запустила курс лекций о вызовах неоколониализма - РИА Новости, 14.03.2025
"Россия сегодня" запустила курс лекций о вызовах неоколониализма
Медиагруппа "Россия сегодня" при участии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T14:48:00+03:00
2025-03-14T14:55:00+03:00
миа "россия сегодня"
россия
африка
юар
брикс
мгимо
фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" при участии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ" запустила цикл лекций для российских и зарубежных вузов на тему "Глобальное большинство и вызовы неоколониализма".Цель проекта — формирование многополярного подхода к профессии у будущих журналистов в России и за рубежом, а также обмен опытом и лучшими мировыми практиками в сфере медиа. Цикл мероприятий открыла лекция исполнительного директора Института глобального диалога (ЮАР) Филани Мтембу на Факультете международной журналистики МГИМО МИД России о роли БРИКС в борьбе с неоколониализмом. Эксперт подчеркнул, что "мир движется к многополярному миропорядку, в котором ни одна держава не может диктовать другим, что им делать. Это крайне важно, потому что такой мир становится сложнее: для решения глобальных проблем уже недостаточно согласия между Вашингтоном и Брюсселем — необходимо говорить с большим количеством стран и континентов, которые раньше можно было игнорировать".Директор по международному сотрудничеству Медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков, модерируя мероприятие, отметил: "Преодоление вызовов неоколониализма невозможно без развития объективной, беспристрастной журналистики, основанной на плюрализме подходов к трактовке происходящих в мире событий. Благодаря Фонду Горчакова у нас есть возможность приглашать ведущих экспертов из стран Глобального Юга для глубокого обмена мнениями с будущими профессионалами в мире медиа".Молодые специалисты проявили активный интерес к теме лекции. В ходе обсуждения студенты МГИМО задавали вопросы о перспективах реформирования ООН, роли Африки в глобальной экономике и возможностях укрепления сотрудничества стран Глобального Юга. Особый интерес вызвал вопрос о перспективах отказа от зависимости мировой финансовой системы от доллара. В ответ на него Филани Мтембу отметил, что "БРИКС уже предпринимает шаги по развитию альтернативных механизмов расчетов, включая расширение торговли в национальных валютах и создание собственной платежной системы".В течение нескольких месяцев лекции российских и зарубежных экспертов пройдут в ведущих университетах России, Африки, Азии и Ближнего Востока.
https://ria.ru/20250304/ukraina-2003080813.html
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миа "россия сегодня", россия, африка, юар, брикс, мгимо, фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова, новости агентства
МИА "Россия сегодня", Россия, Африка, ЮАР, БРИКС, МГИМО, Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, Новости агентства
"Россия сегодня" запустила курс лекций о вызовах неоколониализма

"Россия сегодня" запустила курс лекций о вызовах неоколониализма для вузов

© РИА Новости"Россия сегодня" запустила курс лекций о вызовах неоколониализма
Россия сегодня запустила курс лекций о вызовах неоколониализма - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" при участии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ" запустила цикл лекций для российских и зарубежных вузов на тему "Глобальное большинство и вызовы неоколониализма".
Цель проекта — формирование многополярного подхода к профессии у будущих журналистов в России и за рубежом, а также обмен опытом и лучшими мировыми практиками в сфере медиа.
© РИА Новости"Россия сегодня" запустила курс лекций о вызовах неоколониализма
Россия сегодня запустила курс лекций о вызовах неоколониализма
"Россия сегодня" запустила курс лекций о вызовах неоколониализма
© РИА Новости
1 из 3
© РИА Новости"Россия сегодня" запустила курс лекций о вызовах неоколониализма
Россия сегодня запустила курс лекций о вызовах неоколониализма
"Россия сегодня" запустила курс лекций о вызовах неоколониализма
© РИА Новости
2 из 3
© РИА Новости"Россия сегодня" запустила курс лекций о вызовах неоколониализма
Россия сегодня запустила курс лекций о вызовах неоколониализма
"Россия сегодня" запустила курс лекций о вызовах неоколониализма
© РИА Новости
3 из 3
"Россия сегодня" запустила курс лекций о вызовах неоколониализма
© РИА Новости
1 из 3
"Россия сегодня" запустила курс лекций о вызовах неоколониализма
© РИА Новости
2 из 3
"Россия сегодня" запустила курс лекций о вызовах неоколониализма
© РИА Новости
3 из 3
Цикл мероприятий открыла лекция исполнительного директора Института глобального диалога (ЮАР) Филани Мтембу на Факультете международной журналистики МГИМО МИД России о роли БРИКС в борьбе с неоколониализмом.
Эксперт подчеркнул, что "мир движется к многополярному миропорядку, в котором ни одна держава не может диктовать другим, что им делать. Это крайне важно, потому что такой мир становится сложнее: для решения глобальных проблем уже недостаточно согласия между Вашингтоном и Брюсселем — необходимо говорить с большим количеством стран и континентов, которые раньше можно было игнорировать".
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Директор по международному сотрудничеству Медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков, модерируя мероприятие, отметил: "Преодоление вызовов неоколониализма невозможно без развития объективной, беспристрастной журналистики, основанной на плюрализме подходов к трактовке происходящих в мире событий. Благодаря Фонду Горчакова у нас есть возможность приглашать ведущих экспертов из стран Глобального Юга для глубокого обмена мнениями с будущими профессионалами в мире медиа".
Молодые специалисты проявили активный интерес к теме лекции. В ходе обсуждения студенты МГИМО задавали вопросы о перспективах реформирования ООН, роли Африки в глобальной экономике и возможностях укрепления сотрудничества стран Глобального Юга. Особый интерес вызвал вопрос о перспективах отказа от зависимости мировой финансовой системы от доллара. В ответ на него Филани Мтембу отметил, что "БРИКС уже предпринимает шаги по развитию альтернативных механизмов расчетов, включая расширение торговли в национальных валютах и создание собственной платежной системы".
В течение нескольких месяцев лекции российских и зарубежных экспертов пройдут в ведущих университетах России, Африки, Азии и Ближнего Востока.
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МИА "Россия сегодня"РоссияАфрикаЮАРБРИКСМГИМОФонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. ГорчаковаНовости агентства
 
 
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