https://ria.ru/20250314/lektsii-2005024441.html

"Россия сегодня" запустила курс лекций о вызовах неоколониализма

"Россия сегодня" запустила курс лекций о вызовах неоколониализма - РИА Новости, 14.03.2025

"Россия сегодня" запустила курс лекций о вызовах неоколониализма

Медиагруппа "Россия сегодня" при участии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T14:48:00+03:00

2025-03-14T14:48:00+03:00

2025-03-14T14:55:00+03:00

миа "россия сегодня"

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юар

брикс

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" при участии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ" запустила цикл лекций для российских и зарубежных вузов на тему "Глобальное большинство и вызовы неоколониализма".Цель проекта — формирование многополярного подхода к профессии у будущих журналистов в России и за рубежом, а также обмен опытом и лучшими мировыми практиками в сфере медиа. Цикл мероприятий открыла лекция исполнительного директора Института глобального диалога (ЮАР) Филани Мтембу на Факультете международной журналистики МГИМО МИД России о роли БРИКС в борьбе с неоколониализмом. Эксперт подчеркнул, что "мир движется к многополярному миропорядку, в котором ни одна держава не может диктовать другим, что им делать. Это крайне важно, потому что такой мир становится сложнее: для решения глобальных проблем уже недостаточно согласия между Вашингтоном и Брюсселем — необходимо говорить с большим количеством стран и континентов, которые раньше можно было игнорировать".Директор по международному сотрудничеству Медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков, модерируя мероприятие, отметил: "Преодоление вызовов неоколониализма невозможно без развития объективной, беспристрастной журналистики, основанной на плюрализме подходов к трактовке происходящих в мире событий. Благодаря Фонду Горчакова у нас есть возможность приглашать ведущих экспертов из стран Глобального Юга для глубокого обмена мнениями с будущими профессионалами в мире медиа".Молодые специалисты проявили активный интерес к теме лекции. В ходе обсуждения студенты МГИМО задавали вопросы о перспективах реформирования ООН, роли Африки в глобальной экономике и возможностях укрепления сотрудничества стран Глобального Юга. Особый интерес вызвал вопрос о перспективах отказа от зависимости мировой финансовой системы от доллара. В ответ на него Филани Мтембу отметил, что "БРИКС уже предпринимает шаги по развитию альтернативных механизмов расчетов, включая расширение торговли в национальных валютах и создание собственной платежной системы".В течение нескольких месяцев лекции российских и зарубежных экспертов пройдут в ведущих университетах России, Африки, Азии и Ближнего Востока.

https://ria.ru/20250304/ukraina-2003080813.html

https://ria.ru/20250310/putin-2004164380.html

россия

африка

юар

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

миа "россия сегодня", россия, африка, юар, брикс, мгимо, фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова, новости агентства