"Россия сегодня" запустила курс лекций о вызовах неоколониализма
"Россия сегодня" запустила курс лекций о вызовах неоколониализма для вузов
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" при участии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ" запустила цикл лекций для российских и зарубежных вузов на тему "Глобальное большинство и вызовы неоколониализма".
Цель проекта — формирование многополярного подхода к профессии у будущих журналистов в России и за рубежом, а также обмен опытом и лучшими мировыми практиками в сфере медиа.
Эксперт подчеркнул, что "мир движется к многополярному миропорядку, в котором ни одна держава не может диктовать другим, что им делать. Это крайне важно, потому что такой мир становится сложнее: для решения глобальных проблем уже недостаточно согласия между Вашингтоном и Брюсселем — необходимо говорить с большим количеством стран и континентов, которые раньше можно было игнорировать".
Директор по международному сотрудничеству Медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков, модерируя мероприятие, отметил: "Преодоление вызовов неоколониализма невозможно без развития объективной, беспристрастной журналистики, основанной на плюрализме подходов к трактовке происходящих в мире событий. Благодаря Фонду Горчакова у нас есть возможность приглашать ведущих экспертов из стран Глобального Юга для глубокого обмена мнениями с будущими профессионалами в мире медиа".
Молодые специалисты проявили активный интерес к теме лекции. В ходе обсуждения студенты МГИМО задавали вопросы о перспективах реформирования ООН, роли Африки в глобальной экономике и возможностях укрепления сотрудничества стран Глобального Юга. Особый интерес вызвал вопрос о перспективах отказа от зависимости мировой финансовой системы от доллара. В ответ на него Филани Мтембу отметил, что "БРИКС уже предпринимает шаги по развитию альтернативных механизмов расчетов, включая расширение торговли в национальных валютах и создание собственной платежной системы".
В течение нескольких месяцев лекции российских и зарубежных экспертов пройдут в ведущих университетах России, Африки, Азии и Ближнего Востока.