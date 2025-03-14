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Лавров выразил признательность Венесуэле за понимание причин и целей СВО - РИА Новости, 14.03.2025
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16:21 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/lavrov-2005043859.html
Лавров выразил признательность Венесуэле за понимание причин и целей СВО
Лавров выразил признательность Венесуэле за понимание причин и целей СВО - РИА Новости, 14.03.2025
Лавров выразил признательность Венесуэле за понимание причин и целей СВО
Россия выражает признательность Венесуэле за понимание причин и целей специальной военной операции, Москва и Каракас не принимают диктат и гегемонизм Запада,... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T16:21:00+03:00
2025-03-14T16:21:00+03:00
в мире
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сергей лавров
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия выражает признательность Венесуэле за понимание причин и целей специальной военной операции, Москва и Каракас не принимают диктат и гегемонизм Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Наши страны не приемлют диктат и гегемонистские действия Запада, плотно взаимодействуют в деле борьбы с современными практиками колониализма, выступают в авангарде движения против проявлений расизма, ксенофобии и неонацизма. Мы сохраняем историческую память, ограждаем наследие народов наших стран от попыток фальсификации со стороны тех, кому выгодно было бы забыть и исказить факты агрессии и геноцида. Признательны боливарианским друзьям за то, что они понимают причины и цели специальной военной операции", - говорится в статье Лаврова "Россия и Венесуэла: дружба и партнерство сквозь годы и расстояния" к 80-летию установления дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой для издания МИД Венесуэлы "Cancilleria". Лавров отметил, что Москва высоко ценит, что в Каракасе проводят самую масштабную в Латинской Америке акцию "Бессмертный полк" с участием венесуэльских граждан. По его словам, Россия и Венесуэла совместно выступают на многосторонних площадках, тесно взаимодействуют "в целях купирования попыток узкой группы государств "коллективного Запада" навязать мировому сообществу собственный "порядок, основанный на правилах". "Особо хотел бы отметить в связи с этим нашу совместную работу по продвижению консолидированных подходов стран Мирового большинства в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН, координируемой Каракасом. В ее формате согласованы десятки совместных заявлений в Совете безопасности ООН, генассамблее ООН и ее главных комитетах: по односторонним принудительным мерам, продовольственной безопасности, деколонизации и неоколониализму, проблематике палестино-израильского конфликта и другим острым темам глобальной повестки дня", - подчеркнул министр. Он указал, что Каракас выступает соавтором российских проектов резолюций: о борьбе с героизацией нацизма, неразмещении первыми оружия в космосе, мерах по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности, по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, по обеспечению международной информационной безопасности. "Придаем важное значение углублению сотрудничества по стабилизации мирового рынка энергоносителей, в том числе в формате ОПЕК+ и Форума стран-экспортеров газа. Ценим интерес Венесуэлы к углублению сотрудничества с БРИКС – объединением, являющимся проводником интересов стран Глобального Юга и Востока, одной из несущих опор многополярного миропорядка", - отметил Лавров. Министр сказал, что Москва приветствует роль Каракаса в Латинской Америке и Карибском бассейне. "Видим в Венесуэле центр притяжения для всех прогрессивных левых сил на континенте. Признательны за поддержку стремления России расширять сотрудничество с регионом. Важной составляющей межгосударственного общения остаются межпарламентские связи, в том числе по линии действующих в обеих палатах наших парламентов Групп дружбы. Российские и венесуэльские депутаты перекрестно участвуют в международных мероприятиях, проводимых в двух странах, активно подключаются к наблюдению за электоральными процессами. Расширяются межфракционные и межпартийные обмены", - подчеркнул глава МИД РФ. По его словам, Россия и Венесуэла смогли продвинуться в выстраивании взаимодополняющего сотрудничества в условиях западных санкций. "Более того, односторонние рестрикции против России и Венесуэлы сильнее сблизили наши страны, а наши национальные экономики выработали к ним устойчивый иммунитет", - отметил Лавров.
https://ria.ru/20250314/lavrov-2005030490.html
https://ria.ru/20250119/venesuela-1994427946.html
https://ria.ru/20250314/diplomatiya-2004515269.html
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в мире, венесуэла, россия, каракас, сергей лавров, оон, опек, брикс
В мире, Венесуэла, Россия, Каракас, Сергей Лавров, ООН, ОПЕК, БРИКС
Лавров выразил признательность Венесуэле за понимание причин и целей СВО

Лавров заявил, что Россия и Венесуэла не приемлют диктат и гегемонизм Запада

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия выражает признательность Венесуэле за понимание причин и целей специальной военной операции, Москва и Каракас не принимают диктат и гегемонизм Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наши страны не приемлют диктат и гегемонистские действия Запада, плотно взаимодействуют в деле борьбы с современными практиками колониализма, выступают в авангарде движения против проявлений расизма, ксенофобии и неонацизма. Мы сохраняем историческую память, ограждаем наследие народов наших стран от попыток фальсификации со стороны тех, кому выгодно было бы забыть и исказить факты агрессии и геноцида. Признательны боливарианским друзьям за то, что они понимают причины и цели специальной военной операции", - говорится в статье Лаврова "Россия и Венесуэла: дружба и партнерство сквозь годы и расстояния" к 80-летию установления дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой для издания МИД Венесуэлы "Cancilleria".
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Лавров высоко оценил развитие отношений России и Венесуэлы
Вчера, 15:20
Лавров отметил, что Москва высоко ценит, что в Каракасе проводят самую масштабную в Латинской Америке акцию "Бессмертный полк" с участием венесуэльских граждан.
По его словам, Россия и Венесуэла совместно выступают на многосторонних площадках, тесно взаимодействуют "в целях купирования попыток узкой группы государств "коллективного Запада" навязать мировому сообществу собственный "порядок, основанный на правилах".
«
"Особо хотел бы отметить в связи с этим нашу совместную работу по продвижению консолидированных подходов стран Мирового большинства в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН, координируемой Каракасом. В ее формате согласованы десятки совместных заявлений в Совете безопасности ООН, генассамблее ООН и ее главных комитетах: по односторонним принудительным мерам, продовольственной безопасности, деколонизации и неоколониализму, проблематике палестино-израильского конфликта и другим острым темам глобальной повестки дня", - подчеркнул министр.
Он указал, что Каракас выступает соавтором российских проектов резолюций: о борьбе с героизацией нацизма, неразмещении первыми оружия в космосе, мерах по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности, по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, по обеспечению международной информационной безопасности.
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19 января, 05:22
"Придаем важное значение углублению сотрудничества по стабилизации мирового рынка энергоносителей, в том числе в формате ОПЕК+ и Форума стран-экспортеров газа. Ценим интерес Венесуэлы к углублению сотрудничества с БРИКС – объединением, являющимся проводником интересов стран Глобального Юга и Востока, одной из несущих опор многополярного миропорядка", - отметил Лавров.
Министр сказал, что Москва приветствует роль Каракаса в Латинской Америке и Карибском бассейне.
«
"Видим в Венесуэле центр притяжения для всех прогрессивных левых сил на континенте. Признательны за поддержку стремления России расширять сотрудничество с регионом. Важной составляющей межгосударственного общения остаются межпарламентские связи, в том числе по линии действующих в обеих палатах наших парламентов Групп дружбы. Российские и венесуэльские депутаты перекрестно участвуют в международных мероприятиях, проводимых в двух странах, активно подключаются к наблюдению за электоральными процессами. Расширяются межфракционные и межпартийные обмены", - подчеркнул глава МИД РФ.
По его словам, Россия и Венесуэла смогли продвинуться в выстраивании взаимодополняющего сотрудничества в условиях западных санкций. "Более того, односторонние рестрикции против России и Венесуэлы сильнее сблизили наши страны, а наши национальные экономики выработали к ним устойчивый иммунитет", - отметил Лавров.
Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Никалосом Мадуро. 4 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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