https://ria.ru/20250314/lavrov-2005043859.html

Лавров выразил признательность Венесуэле за понимание причин и целей СВО

Лавров выразил признательность Венесуэле за понимание причин и целей СВО - РИА Новости, 14.03.2025

Лавров выразил признательность Венесуэле за понимание причин и целей СВО

Россия выражает признательность Венесуэле за понимание причин и целей специальной военной операции, Москва и Каракас не принимают диктат и гегемонизм Запада,... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T16:21:00+03:00

2025-03-14T16:21:00+03:00

2025-03-14T16:21:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия выражает признательность Венесуэле за понимание причин и целей специальной военной операции, Москва и Каракас не принимают диктат и гегемонизм Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Наши страны не приемлют диктат и гегемонистские действия Запада, плотно взаимодействуют в деле борьбы с современными практиками колониализма, выступают в авангарде движения против проявлений расизма, ксенофобии и неонацизма. Мы сохраняем историческую память, ограждаем наследие народов наших стран от попыток фальсификации со стороны тех, кому выгодно было бы забыть и исказить факты агрессии и геноцида. Признательны боливарианским друзьям за то, что они понимают причины и цели специальной военной операции", - говорится в статье Лаврова "Россия и Венесуэла: дружба и партнерство сквозь годы и расстояния" к 80-летию установления дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой для издания МИД Венесуэлы "Cancilleria". Лавров отметил, что Москва высоко ценит, что в Каракасе проводят самую масштабную в Латинской Америке акцию "Бессмертный полк" с участием венесуэльских граждан. По его словам, Россия и Венесуэла совместно выступают на многосторонних площадках, тесно взаимодействуют "в целях купирования попыток узкой группы государств "коллективного Запада" навязать мировому сообществу собственный "порядок, основанный на правилах". "Особо хотел бы отметить в связи с этим нашу совместную работу по продвижению консолидированных подходов стран Мирового большинства в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН, координируемой Каракасом. В ее формате согласованы десятки совместных заявлений в Совете безопасности ООН, генассамблее ООН и ее главных комитетах: по односторонним принудительным мерам, продовольственной безопасности, деколонизации и неоколониализму, проблематике палестино-израильского конфликта и другим острым темам глобальной повестки дня", - подчеркнул министр. Он указал, что Каракас выступает соавтором российских проектов резолюций: о борьбе с героизацией нацизма, неразмещении первыми оружия в космосе, мерах по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности, по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, по обеспечению международной информационной безопасности. "Придаем важное значение углублению сотрудничества по стабилизации мирового рынка энергоносителей, в том числе в формате ОПЕК+ и Форума стран-экспортеров газа. Ценим интерес Венесуэлы к углублению сотрудничества с БРИКС – объединением, являющимся проводником интересов стран Глобального Юга и Востока, одной из несущих опор многополярного миропорядка", - отметил Лавров. Министр сказал, что Москва приветствует роль Каракаса в Латинской Америке и Карибском бассейне. "Видим в Венесуэле центр притяжения для всех прогрессивных левых сил на континенте. Признательны за поддержку стремления России расширять сотрудничество с регионом. Важной составляющей межгосударственного общения остаются межпарламентские связи, в том числе по линии действующих в обеих палатах наших парламентов Групп дружбы. Российские и венесуэльские депутаты перекрестно участвуют в международных мероприятиях, проводимых в двух странах, активно подключаются к наблюдению за электоральными процессами. Расширяются межфракционные и межпартийные обмены", - подчеркнул глава МИД РФ. По его словам, Россия и Венесуэла смогли продвинуться в выстраивании взаимодополняющего сотрудничества в условиях западных санкций. "Более того, односторонние рестрикции против России и Венесуэлы сильнее сблизили наши страны, а наши национальные экономики выработали к ним устойчивый иммунитет", - отметил Лавров.

https://ria.ru/20250314/lavrov-2005030490.html

https://ria.ru/20250119/venesuela-1994427946.html

https://ria.ru/20250314/diplomatiya-2004515269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венесуэла, россия, каракас, сергей лавров, оон, опек, брикс