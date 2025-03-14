https://ria.ru/20250314/lavrov-2005030490.html

Лавров высоко оценил развитие отношений России и Венесуэлы

Лавров высоко оценил развитие отношений России и Венесуэлы - РИА Новости, 14.03.2025

Лавров высоко оценил развитие отношений России и Венесуэлы

Глава МИД России Сергей Лавров высоко оценил развитие отношений РФ и Венесуэлы, затрагивающее экономику, культуру, военную и информационные сферы. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T15:20:00+03:00

2025-03-14T15:20:00+03:00

2025-03-14T15:20:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров высоко оценил развитие отношений РФ и Венесуэлы, затрагивающее экономику, культуру, военную и информационные сферы. “Опираясь на накопленный опыт и творчески развивая его, мы продолжим крепить нашу дружбу, выстраивать стабильное и прогнозируемое взаимодействие на долгосрочную перспективу. В будущее мы смотрим с оптимизмом”, - написал он в статье к 80-летию установления дипотношений Москвы и Каракаса для издания МИД Венесуэлы “Cancilleria”. По словам министра, между РФ и Венесуэлой растут объемы взаимной торговли за счет российского экспорта продукции химической, нефтехимической, фармацевтической промышленности, а также агропромышленного комплекса. Он также назвал военное и военно-техническое сотрудничество двух стран “одной из несущих опор” двусторонних отношений. Помимо этого, Лавров уделил особое внимание культурному обмену, обучению студентов из Венесуэлы в России и кооперации культурных учреждений. Министр также отметил, что за последние годы особое значение приобрело сотрудничество в информационной сфере, “содействующее доведению до широкой мировой общественности альтернативных западным точек зрения”. “Уверены, что двусторонние отношения будут и дальше обогащаться новым содержанием, а внешнеполитическое союзничество позволит добиваться поставленных целей. Убеждены, что празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах станет важным событием нашей двусторонней повестки дня”, - резюмировал Лавров.

https://ria.ru/20250314/diplomatiya-2004515269.html

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россия, венесуэла, москва, сергей лавров, в мире