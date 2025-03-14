https://ria.ru/20250314/koloniya-2004922359.html

Житель Иркутска получил 14 лет колонии за сбор данных о военных объектах

Житель Иркутска получил 14 лет колонии за сбор данных о военных объектах - РИА Новости, 14.03.2025

Житель Иркутска получил 14 лет колонии за сбор данных о военных объектах

Житель Иркутска, вступивший в ряды проукраинской террористической организации "Легион "Свобода России"* и собиравший сведения о военных объектах, приговорен к... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T09:40:00+03:00

2025-03-14T09:40:00+03:00

2025-03-14T09:40:00+03:00

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ИРКУТСК, 14 мар - РИА Новости. Житель Иркутска, вступивший в ряды проукраинской террористической организации "Легион "Свобода России"* и собиравший сведения о военных объектах, приговорен к 14 годам лишения свободы, сообщает 2-й Восточный окружной военный суд. Как установил суд, 53-летний житель Иркутска Сергей Брюханов, являясь приверженцем идеологии "Легиона "Свобода России"*, установил контакт с ее представителями. Вступив в нее, он выполнял различные задания: наносил ее символику в Иркутске, собирал и передавал сведения о расположении стратегических объектов Минобороны, военкоматов и воинских частей, осуществлял фотосъемку и составлял схемы расположения объектов с указанием камер видеонаблюдения, входов и выходов. Кроме того, Брюханов агитировал за вступление в "Легион"* и вовлекал знакомых и близких родственников в запрещенную законодательством РФ деятельность. "Суд назначил Брюханову наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшейся части - в колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в сети интернет, на срок 2 года и ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении. Он признан виновным в государственной измене, содействии террористической деятельности, пропаганде терроризма, участии в деятельности террористической организации. Преступления выявили, пресекли и расследовали сотрудники УФСБ России по Иркутской области.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250311/zaderzhanie-2004279812.html

https://ria.ru/20250312/fsb-2004472839.html

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происшествия, иркутск, россия, иркутская область