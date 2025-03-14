Житель Иркутска получил 14 лет колонии за сбор данных о военных объектах
Житель Иркутска, вступивший в "Легион "Свобода России", получил 14 лет колонии
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ИРКУТСК, 14 мар - РИА Новости. Житель Иркутска, вступивший в ряды проукраинской террористической организации "Легион "Свобода России"* и собиравший сведения о военных объектах, приговорен к 14 годам лишения свободы, сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.
Как установил суд, 53-летний житель Иркутска Сергей Брюханов, являясь приверженцем идеологии "Легиона "Свобода России"*, установил контакт с ее представителями. Вступив в нее, он выполнял различные задания: наносил ее символику в Иркутске, собирал и передавал сведения о расположении стратегических объектов Минобороны, военкоматов и воинских частей, осуществлял фотосъемку и составлял схемы расположения объектов с указанием камер видеонаблюдения, входов и выходов. Кроме того, Брюханов агитировал за вступление в "Легион"* и вовлекал знакомых и близких родственников в запрещенную законодательством РФ деятельность.
"Суд назначил Брюханову наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшейся части - в колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в сети интернет, на срок 2 года и ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении.
Он признан виновным в государственной измене, содействии террористической деятельности, пропаганде терроризма, участии в деятельности террористической организации. Преступления выявили, пресекли и расследовали сотрудники УФСБ России по Иркутской области.
* Запрещенная в России террористическая организация