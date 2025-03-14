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Химпредприятия Подмосковья отгрузили продукцию почти на 400 млрд рублей - РИА Новости, 14.03.2025
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Новости Подмосковья
 
16:12 14.03.2025
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Химпредприятия Подмосковья отгрузили продукцию почти на 400 млрд рублей
Химпредприятия Подмосковья отгрузили продукцию почти на 400 млрд рублей - РИА Новости, 14.03.2025
Химпредприятия Подмосковья отгрузили продукцию почти на 400 млрд рублей
Химическая промышленность Подмосковья отгрузила товаров, работ и услуг на сумму 390 миллиардов рублей в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T16:12:00+03:00
2025-03-14T16:12:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Химическая промышленность Подмосковья отгрузила товаров, работ и услуг на сумму 390 миллиардов рублей в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. В ведомстве уточнили, что химическая отрасль обеспечивает около 6% объема всей отгрузки товаров, работ и услуг промышленности Подмосковья. По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой, в этой отрасли задействованы 144 крупных и средних организации, на которых работает более 20 тысяч человек. "По итогам прошлого года химическая промышленность отгрузила товаров, работ и услуг на сумму 390 миллиардов рублей, что составляет 5,8% от общего объема промышленной отгрузки региона", - сказала Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Кроме того, производство химических веществ и химических продуктов в Подмосковье выросло на 8,8% в прошлом году. В начале этого года увеличение произошло на 14,8% в этом секторе, что больше, чем за аналогичный период прошлого года. Химическая промышленность развивается, в том числе в рамках обеспечения технологического суверенитета государства. На данный момент в Подмосковье реализуется целый ряд инвестиционных проектов в этой отрасли.
https://ria.ru/20250314/promyshlennost-2005032090.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Химпредприятия Подмосковья отгрузили продукцию почти на 400 млрд рублей

Подмосковные химпредприятия отгрузили продукцию на 390 млрд рублей

© Фото : Портал Правительства Московской областиХимпредприятия Подмосковья отгрузили продукцию почти на 400 млрд рублей
Химпредприятия Подмосковья отгрузили продукцию почти на 400 млрд рублей - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото : Портал Правительства Московской области
Химпредприятия Подмосковья отгрузили продукцию почти на 400 млрд рублей
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Химическая промышленность Подмосковья отгрузила товаров, работ и услуг на сумму 390 миллиардов рублей в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В ведомстве уточнили, что химическая отрасль обеспечивает около 6% объема всей отгрузки товаров, работ и услуг промышленности Подмосковья.
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По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой, в этой отрасли задействованы 144 крупных и средних организации, на которых работает более 20 тысяч человек.
"По итогам прошлого года химическая промышленность отгрузила товаров, работ и услуг на сумму 390 миллиардов рублей, что составляет 5,8% от общего объема промышленной отгрузки региона", - сказала Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
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Кроме того, производство химических веществ и химических продуктов в Подмосковье выросло на 8,8% в прошлом году. В начале этого года увеличение произошло на 14,8% в этом секторе, что больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Химическая промышленность развивается, в том числе в рамках обеспечения технологического суверенитета государства. На данный момент в Подмосковье реализуется целый ряд инвестиционных проектов в этой отрасли.
 
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