https://ria.ru/20250314/khimpredpriyatiya-2005041190.html

Химпредприятия Подмосковья отгрузили продукцию почти на 400 млрд рублей

Химпредприятия Подмосковья отгрузили продукцию почти на 400 млрд рублей - РИА Новости, 14.03.2025

Химпредприятия Подмосковья отгрузили продукцию почти на 400 млрд рублей

Химическая промышленность Подмосковья отгрузила товаров, работ и услуг на сумму 390 миллиардов рублей в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T16:12:00+03:00

2025-03-14T16:12:00+03:00

2025-03-14T16:12:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Химическая промышленность Подмосковья отгрузила товаров, работ и услуг на сумму 390 миллиардов рублей в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. В ведомстве уточнили, что химическая отрасль обеспечивает около 6% объема всей отгрузки товаров, работ и услуг промышленности Подмосковья. По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой, в этой отрасли задействованы 144 крупных и средних организации, на которых работает более 20 тысяч человек. "По итогам прошлого года химическая промышленность отгрузила товаров, работ и услуг на сумму 390 миллиардов рублей, что составляет 5,8% от общего объема промышленной отгрузки региона", - сказала Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Кроме того, производство химических веществ и химических продуктов в Подмосковье выросло на 8,8% в прошлом году. В начале этого года увеличение произошло на 14,8% в этом секторе, что больше, чем за аналогичный период прошлого года. Химическая промышленность развивается, в том числе в рамках обеспечения технологического суверенитета государства. На данный момент в Подмосковье реализуется целый ряд инвестиционных проектов в этой отрасли.

https://ria.ru/20250314/promyshlennost-2005032090.html

https://ria.ru/20250314/spetstekhnika-2005008760.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)