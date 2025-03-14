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Около 1 тысячи патриотических мероприятий прошли в Химках с июля 2024 года - РИА Новости, 14.03.2025
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19:46 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/khimki-2005109139.html
Около 1 тысячи патриотических мероприятий прошли в Химках с июля 2024 года
Около 1 тысячи патриотических мероприятий прошли в Химках с июля 2024 года - РИА Новости, 14.03.2025
Около 1 тысячи патриотических мероприятий прошли в Химках с июля 2024 года
В рамках историко-патриотического цикла в Химках Московской области состоялось около 1 тысячи мероприятий с начала июля 2024 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T19:46:00+03:00
2025-03-14T19:46:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В рамках историко-патриотического цикла в Химках Московской области состоялось около 1 тысячи мероприятий с начала июля 2024 года, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Главный лозунг патриотического движения – "Успех V единстве поколений". Под ним в округе проходят кинолектории, викторины, зарницы, мастер-классы, встречи с Героями СВО и другие мероприятия. По словам заместителя председателя химкинского Совета депутатов Александра Васильева, программа быстро нашла отклик среди горожан. "Сегодня, в условиях СВО, мы просто обязаны не только помогать фронту, но и работать над тем, чтобы сохранить и увековечить историческую правду! Именно поэтому каждое из мероприятий, проводимых в рамках этого движения, приурочено к важному событию из истории нашей родины", – приводит пресс-служба слова Васильева. Как отметила лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова, на мероприятиях нет возрастных ограничений, а жители Химок приходят на встречи семьями. Общественница Ольга Игнатьева дополнила, что, как правило, на встречи не требуется предварительная регистрация, а вход на них свободный.
https://ria.ru/20250314/khimki-2005055646.html
химки (городской округ в московской области)
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химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Около 1 тысячи патриотических мероприятий прошли в Химках с июля 2024 года

Около 1 тысячи патриотических мероприятий состоялись в Химках с лета 2024 года

© Фото : Пресс-служба администрации ХимокОколо 1 тысячи патриотических мероприятий прошли в Химках с июля 2024 года
Около 1 тысячи патриотических мероприятий прошли в Химках с июля 2024 года - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото : Пресс-служба администрации Химок
Около 1 тысячи патриотических мероприятий прошли в Химках с июля 2024 года
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В рамках историко-патриотического цикла в Химках Московской области состоялось около 1 тысячи мероприятий с начала июля 2024 года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Главный лозунг патриотического движения – "Успех V единстве поколений". Под ним в округе проходят кинолектории, викторины, зарницы, мастер-классы, встречи с Героями СВО и другие мероприятия. По словам заместителя председателя химкинского Совета депутатов Александра Васильева, программа быстро нашла отклик среди горожан.
В Химках состоится региональная научно-практическая конференция - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
В Химках состоится региональная научно-практическая конференция
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"Сегодня, в условиях СВО, мы просто обязаны не только помогать фронту, но и работать над тем, чтобы сохранить и увековечить историческую правду! Именно поэтому каждое из мероприятий, проводимых в рамках этого движения, приурочено к важному событию из истории нашей родины", – приводит пресс-служба слова Васильева.
Как отметила лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова, на мероприятиях нет возрастных ограничений, а жители Химок приходят на встречи семьями. Общественница Ольга Игнатьева дополнила, что, как правило, на встречи не требуется предварительная регистрация, а вход на них свободный.
 
Химки (городской округ в Московской области)
 
 
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