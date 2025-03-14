https://ria.ru/20250314/khimki-2005109139.html

Около 1 тысячи патриотических мероприятий прошли в Химках с июля 2024 года

Около 1 тысячи патриотических мероприятий прошли в Химках с июля 2024 года - РИА Новости, 14.03.2025

Около 1 тысячи патриотических мероприятий прошли в Химках с июля 2024 года

В рамках историко-патриотического цикла в Химках Московской области состоялось около 1 тысячи мероприятий с начала июля 2024 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T19:46:00+03:00

2025-03-14T19:46:00+03:00

2025-03-14T19:46:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В рамках историко-патриотического цикла в Химках Московской области состоялось около 1 тысячи мероприятий с начала июля 2024 года, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Главный лозунг патриотического движения – "Успех V единстве поколений". Под ним в округе проходят кинолектории, викторины, зарницы, мастер-классы, встречи с Героями СВО и другие мероприятия. По словам заместителя председателя химкинского Совета депутатов Александра Васильева, программа быстро нашла отклик среди горожан. "Сегодня, в условиях СВО, мы просто обязаны не только помогать фронту, но и работать над тем, чтобы сохранить и увековечить историческую правду! Именно поэтому каждое из мероприятий, проводимых в рамках этого движения, приурочено к важному событию из истории нашей родины", – приводит пресс-служба слова Васильева. Как отметила лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова, на мероприятиях нет возрастных ограничений, а жители Химок приходят на встречи семьями. Общественница Ольга Игнатьева дополнила, что, как правило, на встречи не требуется предварительная регистрация, а вход на них свободный.

https://ria.ru/20250314/khimki-2005055646.html

химки (городской округ в московской области)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области)