https://ria.ru/20250314/khimki-2005055646.html
В Химках состоится региональная научно-практическая конференция
В Химках состоится региональная научно-практическая конференция - РИА Новости, 14.03.2025
В Химках состоится региональная научно-практическая конференция
IV региональная научно-практическая конференция c международным участием "Крылья" состоится в Химках, участие примут более 500 школьников округа, учащиеся... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T17:14:00+03:00
2025-03-14T17:14:00+03:00
2025-03-14T17:14:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. IV региональная научно-практическая конференция c международным участием "Крылья" состоится в Химках, участие примут более 500 школьников округа, учащиеся Московской области, Якутии и Таджикистана, сообщает пресс-служба администрации Химок. На мероприятии представят более 300 исследовательских, инженерных, социальных и бизнес-проектов. Членами жюри станут педагоги, старшеклассники и выпускники, которые проведут экспертную оценку работ в 26 секциях. Помимо этого, преподаватели и студенты Московского государственного технологического университета Станкин, а также Центра цифрового образования "IT-куб" проведут для школьников мастер-классы. Мероприятие состоится 15 марта в 10:00 в Химкинском лицее по адресу: улица Машинцева, дом 6. Конференция пройдет под руководством Малой академии наук "Интеллект будущего". Организация реализует национальную образовательную программу "Интеллектуально-творческий потенциал России" и работает в сфере образования с 1985 года.
https://ria.ru/20250314/khimki-2004941216.html
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химки (городской округ в московской области)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
В Химках состоится региональная научно-практическая конференция
Более 500 школьников примут участие в научно-практической конференции в Химках
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. IV региональная научно-практическая конференция c международным участием "Крылья" состоится в Химках, участие примут более 500 школьников округа, учащиеся Московской области, Якутии и Таджикистана, сообщает пресс-служба администрации Химок.
На мероприятии представят более 300 исследовательских, инженерных, социальных и бизнес-проектов. Членами жюри станут педагоги, старшеклассники и выпускники, которые проведут экспертную оценку работ в 26 секциях. Помимо этого, преподаватели и студенты Московского государственного технологического университета Станкин, а также Центра цифрового образования "IT-куб" проведут для школьников мастер-классы.
Мероприятие состоится 15 марта в 10:00 в Химкинском лицее по адресу: улица Машинцева, дом 6.
Конференция пройдет под руководством Малой академии наук "Интеллект будущего". Организация реализует национальную образовательную программу "Интеллектуально-творческий потенциал России" и работает в сфере образования с 1985 года.