https://ria.ru/20250314/khimki-2005055646.html

В Химках состоится региональная научно-практическая конференция

В Химках состоится региональная научно-практическая конференция - РИА Новости, 14.03.2025

В Химках состоится региональная научно-практическая конференция

IV региональная научно-практическая конференция c международным участием "Крылья" состоится в Химках, участие примут более 500 школьников округа, учащиеся... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T17:14:00+03:00

2025-03-14T17:14:00+03:00

2025-03-14T17:14:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. IV региональная научно-практическая конференция c международным участием "Крылья" состоится в Химках, участие примут более 500 школьников округа, учащиеся Московской области, Якутии и Таджикистана, сообщает пресс-служба администрации Химок. На мероприятии представят более 300 исследовательских, инженерных, социальных и бизнес-проектов. Членами жюри станут педагоги, старшеклассники и выпускники, которые проведут экспертную оценку работ в 26 секциях. Помимо этого, преподаватели и студенты Московского государственного технологического университета Станкин, а также Центра цифрового образования "IT-куб" проведут для школьников мастер-классы. Мероприятие состоится 15 марта в 10:00 в Химкинском лицее по адресу: улица Машинцева, дом 6. Конференция пройдет под руководством Малой академии наук "Интеллект будущего". Организация реализует национальную образовательную программу "Интеллектуально-творческий потенциал России" и работает в сфере образования с 1985 года.

https://ria.ru/20250314/khimki-2004941216.html

https://ria.ru/20250313/khimki-2004777697.html

химки (городской округ в московской области)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области)