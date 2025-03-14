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Продукцию из Приморья представят в павильоне в китайском Харбине - РИА Новости, 14.03.2025
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Твой бизнес
 
12:41 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/kharbin-2004978537.html
Продукцию из Приморья представят в павильоне в китайском Харбине
Продукцию из Приморья представят в павильоне в китайском Харбине - РИА Новости, 14.03.2025
Продукцию из Приморья представят в павильоне в китайском Харбине
Продукция производителей из Приморского края будет представлена в демонстрационном павильоне для оптовой торговли в китайском Харбине, объект сейчас находится... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:41:00+03:00
2025-03-14T12:41:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Продукция производителей из Приморского края будет представлена в демонстрационном павильоне для оптовой торговли в китайском Харбине, объект сейчас находится на этапе строительства и откроется в мае 2025 года, сообщает пресс-служба регионального правительства. Новый павильон с продукцией приморских производителей откроется на 34 Харбинской международной торгово-экономической ярмарке. В открытии примут участие официальные представители Приморского края и провинции Хэйлунцзян. "Планируется создать большой демонстрационный павильон площадью 3,4 тысячи квадратных метров, половина которого будет отведена под российские товары. Помимо обычных продаж, будет организована онлайн-торговля продукцией от российских производителей. Павильон рассчитан на оптовых покупателей из центральных и южных регионов Китая", – приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора центра "Мой бизнес" Приморского края Леонида Канина. В торговом павильоне представят образцы продукции приморских производителей: мед, кондитерские изделия, напитки, пиво и дикоросы. В рамках соглашения между центром "Мой бизнес" Приморского края и китайской компанией "Юньтоу" производителям бесплатно предоставят место для демонстрации товаров, а также окажут помощь в поиске оптовых покупателей внутри Китая. Все таможенные процедуры пройдут в Харбинской комплексной зоне. Региональный центр "Мой бизнес" работает при поддержке министерства экономического развития Приморского края и министерства международных и внешнеэкономических связей региона.
https://ria.ru/20250313/inkubator-2004830531.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , харбин, приморский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Харбин, Приморский край
Продукцию из Приморья представят в павильоне в китайском Харбине

Продукция приморских производителей будет представлена в китайском Харбине

© Фото : Правительство Приморского краяПродукцию из Приморья представят в павильоне в китайском Харбине
Продукцию из Приморья представят в павильоне в китайском Харбине - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото : Правительство Приморского края
Продукцию из Приморья представят в павильоне в китайском Харбине
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Продукция производителей из Приморского края будет представлена в демонстрационном павильоне для оптовой торговли в китайском Харбине, объект сейчас находится на этапе строительства и откроется в мае 2025 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Новый павильон с продукцией приморских производителей откроется на 34 Харбинской международной торгово-экономической ярмарке. В открытии примут участие официальные представители Приморского края и провинции Хэйлунцзян.
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Начался отбор предпринимателей на размещение в Ростовском бизнес-инкубаторе
13 марта, 18:32
"Планируется создать большой демонстрационный павильон площадью 3,4 тысячи квадратных метров, половина которого будет отведена под российские товары. Помимо обычных продаж, будет организована онлайн-торговля продукцией от российских производителей. Павильон рассчитан на оптовых покупателей из центральных и южных регионов Китая", – приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора центра "Мой бизнес" Приморского края Леонида Канина.
В торговом павильоне представят образцы продукции приморских производителей: мед, кондитерские изделия, напитки, пиво и дикоросы. В рамках соглашения между центром "Мой бизнес" Приморского края и китайской компанией "Юньтоу" производителям бесплатно предоставят место для демонстрации товаров, а также окажут помощь в поиске оптовых покупателей внутри Китая. Все таможенные процедуры пройдут в Харбинской комплексной зоне.
Ульяновск - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Выставка "Сделано в Ульяновской области" пройдет в мае
13 марта, 15:21
Региональный центр "Мой бизнес" работает при поддержке министерства экономического развития Приморского края и министерства международных и внешнеэкономических связей региона.
 
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