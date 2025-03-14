https://ria.ru/20250314/kharbin-2004978537.html

Продукцию из Приморья представят в павильоне в китайском Харбине

Продукцию из Приморья представят в павильоне в китайском Харбине - РИА Новости, 14.03.2025

Продукцию из Приморья представят в павильоне в китайском Харбине

Продукция производителей из Приморского края будет представлена в демонстрационном павильоне для оптовой торговли в китайском Харбине, объект сейчас находится... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T12:41:00+03:00

2025-03-14T12:41:00+03:00

2025-03-14T12:41:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Продукция производителей из Приморского края будет представлена в демонстрационном павильоне для оптовой торговли в китайском Харбине, объект сейчас находится на этапе строительства и откроется в мае 2025 года, сообщает пресс-служба регионального правительства. Новый павильон с продукцией приморских производителей откроется на 34 Харбинской международной торгово-экономической ярмарке. В открытии примут участие официальные представители Приморского края и провинции Хэйлунцзян. "Планируется создать большой демонстрационный павильон площадью 3,4 тысячи квадратных метров, половина которого будет отведена под российские товары. Помимо обычных продаж, будет организована онлайн-торговля продукцией от российских производителей. Павильон рассчитан на оптовых покупателей из центральных и южных регионов Китая", – приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора центра "Мой бизнес" Приморского края Леонида Канина. В торговом павильоне представят образцы продукции приморских производителей: мед, кондитерские изделия, напитки, пиво и дикоросы. В рамках соглашения между центром "Мой бизнес" Приморского края и китайской компанией "Юньтоу" производителям бесплатно предоставят место для демонстрации товаров, а также окажут помощь в поиске оптовых покупателей внутри Китая. Все таможенные процедуры пройдут в Харбинской комплексной зоне. Региональный центр "Мой бизнес" работает при поддержке министерства экономического развития Приморского края и министерства международных и внешнеэкономических связей региона.

https://ria.ru/20250313/inkubator-2004830531.html

https://ria.ru/20250313/vystavka-2004765017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , харбин, приморский край