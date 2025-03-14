Казахстан пригласил военных атташе на парад в честь 80-летия Победы
Военных атташе, аккредитованных в Казахстане, пригласили на Парад Победы
Военный парад, посвященный Победе в ВОВ, в Астане. Архивное фото
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АСТАНА, 14 мар - РИА Новости. Военные атташе, аккредитованные в Казахстане, приглашены на парад, посвящённый 80-летию Победы, который пройдет 7 мая, сообщает в пятницу пресс-служба министерства обороны республики.
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"Заместитель министра обороны генерал-майор Бакытбек Сыдыков выразил признательность военным атташе, вносящим вклад в укрепление международных отношений между вооруженными силами. Он проинформировал о военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На это мероприятие военные дипломаты приглашены в качестве гостей", - говорится в сообщении ведомства.
Сообщается, что Сыдыков обозначил приоритеты сотрудничества Казахстана с вооруженными силами других государств, среди них – боевая и миротворческая подготовка, совершенствование взаимодействия сил и средств коллективной безопасности, подготовка Сил специальных операций, подразделений РЭБ, ПВО и кибербезопасности. Особое внимание уделяется также военно-техническому сотрудничеству, повышению потенциала военно-транспортной авиации, использованию беспилотных систем и обмену опытом в сфере военного образования.
В минобороны добавили, что дуайен полковник Дмитрий Кураш, представляющий вооружённые силы Белоруссии от имени военно-дипломатического корпуса поблагодарил казахстанскую сторону за плодотворное сотрудничество, основанное на доверии и взаимовыгодном партнёрстве.
Военный парад, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт в Астане 7 мая, это произойдёт впервые с 2019 года. Военные парады по случаю Победы в ВОВ не проводились в Казахстане последние несколько лет из-за пандемии коронавируса и из-за экономии средств.
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