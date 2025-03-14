https://ria.ru/20250314/kazahstan-2005122708.html

Казахстан пригласил военных атташе на парад в честь 80-летия Победы

Казахстан пригласил военных атташе на парад в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 14.03.2025

Казахстан пригласил военных атташе на парад в честь 80-летия Победы

Военные атташе, аккредитованные в Казахстане, приглашены на парад, посвящённый 80-летию Победы, который пройдет 7 мая, сообщает в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T21:22:00+03:00

2025-03-14T21:22:00+03:00

2025-03-14T21:22:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

казахстан

белоруссия

астана

80-летие победы в великой отечественной войне

парад победы

великая отечественная война (1941-1945)

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АСТАНА, 14 мар - РИА Новости. Военные атташе, аккредитованные в Казахстане, приглашены на парад, посвящённый 80-летию Победы, который пройдет 7 мая, сообщает в пятницу пресс-служба министерства обороны республики. "Заместитель министра обороны генерал-майор Бакытбек Сыдыков выразил признательность военным атташе, вносящим вклад в укрепление международных отношений между вооруженными силами. Он проинформировал о военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На это мероприятие военные дипломаты приглашены в качестве гостей", - говорится в сообщении ведомства. Сообщается, что Сыдыков обозначил приоритеты сотрудничества Казахстана с вооруженными силами других государств, среди них – боевая и миротворческая подготовка, совершенствование взаимодействия сил и средств коллективной безопасности, подготовка Сил специальных операций, подразделений РЭБ, ПВО и кибербезопасности. Особое внимание уделяется также военно-техническому сотрудничеству, повышению потенциала военно-транспортной авиации, использованию беспилотных систем и обмену опытом в сфере военного образования. В минобороны добавили, что дуайен полковник Дмитрий Кураш, представляющий вооружённые силы Белоруссии от имени военно-дипломатического корпуса поблагодарил казахстанскую сторону за плодотворное сотрудничество, основанное на доверии и взаимовыгодном партнёрстве. Военный парад, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт в Астане 7 мая, это произойдёт впервые с 2019 года. Военные парады по случаю Победы в ВОВ не проводились в Казахстане последние несколько лет из-за пандемии коронавируса и из-за экономии средств.

https://ria.ru/20250210/pavlodar-1998492808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

казахстан, белоруссия, астана, 80-летие победы в великой отечественной войне, парад победы, великая отечественная война (1941-1945)