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Казахстан пригласил военных атташе на парад в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 14.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:22 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/kazahstan-2005122708.html
Казахстан пригласил военных атташе на парад в честь 80-летия Победы
Казахстан пригласил военных атташе на парад в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 14.03.2025
Казахстан пригласил военных атташе на парад в честь 80-летия Победы
Военные атташе, аккредитованные в Казахстане, приглашены на парад, посвящённый 80-летию Победы, который пройдет 7 мая, сообщает в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T21:22:00+03:00
2025-03-14T21:22:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
казахстан
белоруссия
астана
80-летие победы в великой отечественной войне
парад победы
великая отечественная война (1941-1945)
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АСТАНА, 14 мар - РИА Новости. Военные атташе, аккредитованные в Казахстане, приглашены на парад, посвящённый 80-летию Победы, который пройдет 7 мая, сообщает в пятницу пресс-служба министерства обороны республики. "Заместитель министра обороны генерал-майор Бакытбек Сыдыков выразил признательность военным атташе, вносящим вклад в укрепление международных отношений между вооруженными силами. Он проинформировал о военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На это мероприятие военные дипломаты приглашены в качестве гостей", - говорится в сообщении ведомства. Сообщается, что Сыдыков обозначил приоритеты сотрудничества Казахстана с вооруженными силами других государств, среди них – боевая и миротворческая подготовка, совершенствование взаимодействия сил и средств коллективной безопасности, подготовка Сил специальных операций, подразделений РЭБ, ПВО и кибербезопасности. Особое внимание уделяется также военно-техническому сотрудничеству, повышению потенциала военно-транспортной авиации, использованию беспилотных систем и обмену опытом в сфере военного образования. В минобороны добавили, что дуайен полковник Дмитрий Кураш, представляющий вооружённые силы Белоруссии от имени военно-дипломатического корпуса поблагодарил казахстанскую сторону за плодотворное сотрудничество, основанное на доверии и взаимовыгодном партнёрстве. Военный парад, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт в Астане 7 мая, это произойдёт впервые с 2019 года. Военные парады по случаю Победы в ВОВ не проводились в Казахстане последние несколько лет из-за пандемии коронавируса и из-за экономии средств.
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казахстан, белоруссия, астана, 80-летие победы в великой отечественной войне, парад победы, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Казахстан, Белоруссия, Астана, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Парад Победы, Великая Отечественная война (1941-1945)
Казахстан пригласил военных атташе на парад в честь 80-летия Победы

Военных атташе, аккредитованных в Казахстане, пригласили на Парад Победы

© Фото : Саламат АязбайВоенный парад, посвященный Победе в ВОВ, в Астане
Военный парад, посвященный Победе в ВОВ, в Астане - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото : Саламат Аязбай
Военный парад, посвященный Победе в ВОВ, в Астане. Архивное фото
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АСТАНА, 14 мар - РИА Новости. Военные атташе, аккредитованные в Казахстане, приглашены на парад, посвящённый 80-летию Победы, который пройдет 7 мая, сообщает в пятницу пресс-служба министерства обороны республики.
«
"Заместитель министра обороны генерал-майор Бакытбек Сыдыков выразил признательность военным атташе, вносящим вклад в укрепление международных отношений между вооруженными силами. Он проинформировал о военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На это мероприятие военные дипломаты приглашены в качестве гостей", - говорится в сообщении ведомства.
Сообщается, что Сыдыков обозначил приоритеты сотрудничества Казахстана с вооруженными силами других государств, среди них – боевая и миротворческая подготовка, совершенствование взаимодействия сил и средств коллективной безопасности, подготовка Сил специальных операций, подразделений РЭБ, ПВО и кибербезопасности. Особое внимание уделяется также военно-техническому сотрудничеству, повышению потенциала военно-транспортной авиации, использованию беспилотных систем и обмену опытом в сфере военного образования.
В минобороны добавили, что дуайен полковник Дмитрий Кураш, представляющий вооружённые силы Белоруссии от имени военно-дипломатического корпуса поблагодарил казахстанскую сторону за плодотворное сотрудничество, основанное на доверии и взаимовыгодном партнёрстве.
Военный парад, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт в Астане 7 мая, это произойдёт впервые с 2019 года. Военные парады по случаю Победы в ВОВ не проводились в Казахстане последние несколько лет из-за пандемии коронавируса и из-за экономии средств.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКазахстанБелоруссияАстана80-летие Победы в Великой Отечественной войнеПарад ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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