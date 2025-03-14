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США информируют ЕС о ходе переговоров по Украине, заявила Каллас - РИА Новости, 14.03.2025
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08:21 14.03.2025 (обновлено: 08:33 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/kallas-2004913470.html
США информируют ЕС о ходе переговоров по Украине, заявила Каллас
США информируют ЕС о ходе переговоров по Украине, заявила Каллас - РИА Новости, 14.03.2025
США информируют ЕС о ходе переговоров по Украине, заявила Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью агентству Блумберг заявила, что США информируют ЕС о переговорах по Украине, в частности о том, что обсуждалось в... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T08:21:00+03:00
2025-03-14T08:33:00+03:00
в мире
сша
украина
саудовская аравия
евросоюз
россия
кайя каллас
владимир путин
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью агентству Блумберг заявила, что США информируют ЕС о переговорах по Украине, в частности о том, что обсуждалось в Саудовской Аравии и Москве."Рубио проинформировал нас об обсуждениях в Саудовской Аравии, Уиткофф отправился в Москву, они информируют нас", - заявила Каллас.Каллас заявила, что американская сторона пообещала ЕС не соглашаться на условия РФ, которые, предварительно, не одобрит евроблок.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что процесс урегулирования на Украине еще пока не начинался.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
https://ria.ru/20250314/lovushka-2004909421.html
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в мире, сша, украина, саудовская аравия, евросоюз, россия, кайя каллас, владимир путин, марко рубио
В мире, США, Украина, Саудовская Аравия, Евросоюз, Россия, Кайя Каллас, Владимир Путин, Марко Рубио
США информируют ЕС о ходе переговоров по Украине, заявила Каллас

Каллас: США информируют Евросоюз о ходе переговоров по Украине

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью агентству Блумберг заявила, что США информируют ЕС о переговорах по Украине, в частности о том, что обсуждалось в Саудовской Аравии и Москве.
"Рубио проинформировал нас об обсуждениях в Саудовской Аравии, Уиткофф отправился в Москву, они информируют нас", - заявила Каллас.
Президента США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
"Трамп переиграл": в США сделали неожиданное заявление о переговорах
Вчера, 07:06
Каллас заявила, что американская сторона пообещала ЕС не соглашаться на условия РФ, которые, предварительно, не одобрит евроблок.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что процесс урегулирования на Украине еще пока не начинался.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
США вводят санкции: Путин согласился на 30-дневное перемирие с Украиной
Вчера, 08:00
 
В миреСШАУкраинаСаудовская АравияЕвросоюзРоссияКайя КалласВладимир ПутинМарко Рубио
 
 
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