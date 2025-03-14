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Кадыров призвал украинских военных в Курской области сдаться в плен - РИА Новости, 14.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/kadyrov-2005025649.html
Кадыров призвал украинских военных в Курской области сдаться в плен
Кадыров призвал украинских военных в Курской области сдаться в плен - РИА Новости, 14.03.2025
Кадыров призвал украинских военных в Курской области сдаться в плен
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео с взятым в плен в Курской области военнослужащим ВСУ и призвал остальных сдаться в плен. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T14:52:00+03:00
2025-03-14T14:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджанский район
россия
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 14 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео с взятым в плен в Курской области военнослужащим ВСУ и призвал остальных сдаться в плен. "Рубрика "Наши пленные". Рядового ВСУ по имени Виктор взяли российские связисты в селе Пушкарное Суджанского района Курской области. В спешке он отстал от убегающих своих "коллег", которые беспорядочно покидали удерживаемые позиции под натиском российских подразделений… Cамый лучший выбор у военнослужащих ВСУ сейчас – это сдаться в плен нашим воинам. Ведь лучше жить по соседству с Россией в мире и согласии, чем воевать с ней", - написал глава республики. Кадыров рассказал, что пленный "нарвался на мину" и получил ранение в ногу, решил укрыться в разбитой арте, где его обнаружили российские связисты. "Они дали Виктору попить, забрали с собой. По сути, наши ребята подарили украинцу, который пришёл на нашу землю, чтобы их убивать, вторую жизнь", - отметил он.
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курская область
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курская область, суджанский район, россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджанский район, Россия, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины
Кадыров призвал украинских военных в Курской области сдаться в плен

Кадыров призвал военных ВСУ в Курской области сдаться в плен российским войскам

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 14 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео с взятым в плен в Курской области военнослужащим ВСУ и призвал остальных сдаться в плен.
«
"Рубрика "Наши пленные". Рядового ВСУ по имени Виктор взяли российские связисты в селе Пушкарное Суджанского района Курской области. В спешке он отстал от убегающих своих "коллег", которые беспорядочно покидали удерживаемые позиции под натиском российских подразделений… Cамый лучший выбор у военнослужащих ВСУ сейчас – это сдаться в плен нашим воинам. Ведь лучше жить по соседству с Россией в мире и согласии, чем воевать с ней", - написал глава республики.
Кадыров рассказал, что пленный "нарвался на мину" и получил ранение в ногу, решил укрыться в разбитой арте, где его обнаружили российские связисты.
"Они дали Виктору попить, забрали с собой. По сути, наши ребята подарили украинцу, который пришёл на нашу землю, чтобы их убивать, вторую жизнь", - отметил он.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджанский районРоссияРамзан КадыровВооруженные силы Украины
 
 
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