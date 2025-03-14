https://ria.ru/20250314/kadyrov-2005025649.html

Кадыров призвал украинских военных в Курской области сдаться в плен

Кадыров призвал украинских военных в Курской области сдаться в плен - РИА Новости, 14.03.2025

Кадыров призвал украинских военных в Курской области сдаться в плен

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео с взятым в плен в Курской области военнослужащим ВСУ и призвал остальных сдаться в плен. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T14:52:00+03:00

2025-03-14T14:52:00+03:00

2025-03-14T14:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

суджанский район

россия

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

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ГРОЗНЫЙ, 14 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео с взятым в плен в Курской области военнослужащим ВСУ и призвал остальных сдаться в плен. "Рубрика "Наши пленные". Рядового ВСУ по имени Виктор взяли российские связисты в селе Пушкарное Суджанского района Курской области. В спешке он отстал от убегающих своих "коллег", которые беспорядочно покидали удерживаемые позиции под натиском российских подразделений… Cамый лучший выбор у военнослужащих ВСУ сейчас – это сдаться в плен нашим воинам. Ведь лучше жить по соседству с Россией в мире и согласии, чем воевать с ней", - написал глава республики. Кадыров рассказал, что пленный "нарвался на мину" и получил ранение в ногу, решил укрыться в разбитой арте, где его обнаружили российские связисты. "Они дали Виктору попить, забрали с собой. По сути, наши ребята подарили украинцу, который пришёл на нашу землю, чтобы их убивать, вторую жизнь", - отметил он.

https://ria.ru/20240818/kadyrov-1966907124.html

курская область

суджанский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, суджанский район, россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины