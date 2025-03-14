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Иран имеет право на развитие ядерной энергетики, заявил Песков - РИА Новости, 14.03.2025
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12:54 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/iran-2004985436.html
Иран имеет право на развитие ядерной энергетики, заявил Песков
Иран имеет право на развитие ядерной энергетики, заявил Песков - РИА Новости, 14.03.2025
Иран имеет право на развитие ядерной энергетики, заявил Песков
Россия считает, что Иран имеет право на развитие своего сектора мирной ядерной энергетики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:54:00+03:00
2025-03-14T12:54:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия считает, что Иран имеет право на развитие своего сектора мирной ядерной энергетики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы исходим из того, что наши иранские друзья имеют право на развитие у себя в стране сектора мирной ядерной энергетики, атомной энергетики, создание целой отрасли промышленности", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что российская сторона принимает в развитии сектора ядерной энергетики в Иране активное участие. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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в мире, иран, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Иран, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Иран имеет право на развитие ядерной энергетики, заявил Песков

Песков: Иран имеет право на развитие своего сектора мирной ядерной энергетики

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия считает, что Иран имеет право на развитие своего сектора мирной ядерной энергетики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы исходим из того, что наши иранские друзья имеют право на развитие у себя в стране сектора мирной ядерной энергетики, атомной энергетики, создание целой отрасли промышленности", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что российская сторона принимает в развитии сектора ядерной энергетики в Иране активное участие.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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18 февраля, 10:52
 
В миреИранРоссияСШАДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
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