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Иран имеет право на развитие ядерной энергетики, заявил Песков
Иран имеет право на развитие ядерной энергетики, заявил Песков - РИА Новости, 14.03.2025
Иран имеет право на развитие ядерной энергетики, заявил Песков
Россия считает, что Иран имеет право на развитие своего сектора мирной ядерной энергетики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:54:00+03:00
2025-03-14T12:54:00+03:00
2025-03-14T12:54:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия считает, что Иран имеет право на развитие своего сектора мирной ядерной энергетики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы исходим из того, что наши иранские друзья имеют право на развитие у себя в стране сектора мирной ядерной энергетики, атомной энергетики, создание целой отрасли промышленности", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что российская сторона принимает в развитии сектора ядерной энергетики в Иране активное участие. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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в мире, иран, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Иран, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Иран имеет право на развитие ядерной энергетики, заявил Песков
Песков: Иран имеет право на развитие своего сектора мирной ядерной энергетики