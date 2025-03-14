https://ria.ru/20250314/iran-2004985436.html

Иран имеет право на развитие ядерной энергетики, заявил Песков

Иран имеет право на развитие ядерной энергетики, заявил Песков - РИА Новости, 14.03.2025

Иран имеет право на развитие ядерной энергетики, заявил Песков

Россия считает, что Иран имеет право на развитие своего сектора мирной ядерной энергетики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T12:54:00+03:00

2025-03-14T12:54:00+03:00

2025-03-14T12:54:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия считает, что Иран имеет право на развитие своего сектора мирной ядерной энергетики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы исходим из того, что наши иранские друзья имеют право на развитие у себя в стране сектора мирной ядерной энергетики, атомной энергетики, создание целой отрасли промышленности", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что российская сторона принимает в развитии сектора ядерной энергетики в Иране активное участие. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250218/rossija-1999989814.html

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в мире, иран, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп