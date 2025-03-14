В Гренландии осудили высказывания Трампа об аннексии острова
Лидеры партий в Гренландии осудили высказывания Трампа об аннексии острова
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Лидеры партий, прошедших в гренландский парламент, заявили о неприемлемости неоднократных высказываний президента США Дональда Трампа об аннексии острова, а также осудили попытки посеять раздор.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что уходящий премьер-министр Гренландии Муте Эгеде объявил, что созовет встречу партийных лидеров в ответ на повторное заявление Трампа о планах аннексировать остров.
"Мы - все председатели партий - не можем принять неоднократные высказывания об аннексии и контроле над Гренландией... Мы... осуждаем попытки посеять раздор", - говорится в совместном заявлении партийных лидеров, опубликованном на сайте гренландского правительства.
В заявлении отмечается, что подобные высказывания неприемлемы по отношению к друзьям и союзникам по НАТО.
Трамп в четверг в ходе встречи с Рютте вновь выразил уверенность в том, что Гренландия станет частью США, добавив, что, по его мнению, это необходимо с точки зрения международной безопасности. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее писала, что Трамп "серьезно настроен" присоединить Гренландию к США и допускает военный сценарий. На встрече с Трампом Рютте заявил, что не хочет втягивать Североатлантический альянс в вопрос возможного присоединения Гренландии к США.
Во вторник в Гренландии прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума о независимости от Дании. Этот вопрос стали поднимать после заявлений Трампа о его желании присоединить остров к США. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.