https://ria.ru/20250314/grenlandija-2005121610.html

В Гренландии осудили высказывания Трампа об аннексии острова

В Гренландии осудили высказывания Трампа об аннексии острова - РИА Новости, 14.03.2025

В Гренландии осудили высказывания Трампа об аннексии острова

Лидеры партий, прошедших в гренландский парламент, заявили о неприемлемости неоднократных высказываний президента США Дональда Трампа об аннексии острова, а... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T21:06:00+03:00

2025-03-14T21:06:00+03:00

2025-03-14T21:06:00+03:00

в мире

гренландия

сша

дания

дональд трамп

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004680729_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c6b02ea09926098ba1f2c3965ec023b1.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Лидеры партий, прошедших в гренландский парламент, заявили о неприемлемости неоднократных высказываний президента США Дональда Трампа об аннексии острова, а также осудили попытки посеять раздор. Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что уходящий премьер-министр Гренландии Муте Эгеде объявил, что созовет встречу партийных лидеров в ответ на повторное заявление Трампа о планах аннексировать остров. "Мы - все председатели партий - не можем принять неоднократные высказывания об аннексии и контроле над Гренландией... Мы... осуждаем попытки посеять раздор", - говорится в совместном заявлении партийных лидеров, опубликованном на сайте гренландского правительства. В заявлении отмечается, что подобные высказывания неприемлемы по отношению к друзьям и союзникам по НАТО. Трамп в четверг в ходе встречи с Рютте вновь выразил уверенность в том, что Гренландия станет частью США, добавив, что, по его мнению, это необходимо с точки зрения международной безопасности. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее писала, что Трамп "серьезно настроен" присоединить Гренландию к США и допускает военный сценарий. На встрече с Трампом Рютте заявил, что не хочет втягивать Североатлантический альянс в вопрос возможного присоединения Гренландии к США. Во вторник в Гренландии прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума о независимости от Дании. Этот вопрос стали поднимать после заявлений Трампа о его желании присоединить остров к США. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250313/nato-2004867250.html

https://ria.ru/20250305/grenlandiya-2003218425.html

гренландия

сша

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, нато