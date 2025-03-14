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Газманов и его дети: кто убил карьеру, а кто сменил фамилию ради успеха

Газманов и его дети: кто убил карьеру, а кто сменил фамилию ради успеха - РИА Новости, 14.03.2025

Газманов и его дети: кто убил карьеру, а кто сменил фамилию ради успеха

Олег Газманов — "есаул" на сцене и глава большой семьи. Как сложилась жизнь детей артиста? Куда пропал певец "Люси", почему приемный сын не носит фамилию... РИА Новости, 14.03.2025

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Олег Газманов — "есаул" на сцене и глава большой семьи. Как сложилась жизнь детей артиста? Куда пропал певец "Люси", почему приемный сын не носит фамилию Газманов и зачем дочь легла под нож пластического хирурга?Жертва во имя семьиПервая глава семейной истории Олега Газманова началась в Калининграде, где курсант морского училища Олег встретил свою будущую жену Ирину — студентку-химика. Влюбленные поженились в 1975 году, несмотря на протесты матери Олега. Ирония судьбы: именно нежеланная невестка со временем стала самым близким человеком для свекрови.Ирина полностью посвятила себя семье, отказавшись от карьеры ради воспитания сына Родиона, родившегося 3 июля 1981 года. Но идиллия рухнула с ростом популярности Олега — поклонницы и новые увлечения певца разрушили брак. Когда Газманов увлекся Мариной Муравьевой, семейная жизнь окончательно зашла в тупик.Супруги официально развелись в 1997 году после 22 лет брака. Для Ирины это стало тяжелым ударом, единственной опорой оказался 16-летний Родион. Справедливости ради: Олег оставил бывшей жене все имущество и продолжал финансово поддерживать ее. Новой семьи Ирина так и не создала.Роман с препятствиямиИх знакомство могло бы стать сюжетом мелодрамы: знаменитый певец заметил привлекательную блондинку из окна автомобиля и пригласил на концерт. 18-летняя Марина Муравьева, поклонница классической музыки, согласилась из вежливости.Газманов, будучи женатым и вдвое старше Марины, безнадежно влюбился. Но получил отказ: девушка не хотела разрушать чужую семью. Муравьева вышла замуж за Вячеслава Мавроди — брата основателя скандальной пирамиды "МММ". Когда Вячеслава арестовали по обвинению в махинациях, беременная Марина осталась одна.Именно Газманов встретил ее у роддома после рождения сына Филиппа 29 ноября 1997 года. После развода Марины с мужем и расставания Олега с женой пара начала жить вместе. Певец принял маленького Филиппа как родного сына, дал ему свою фамилию и полностью взял на себя заботу о воспитании.Официально брак зарегистрировали лишь в 2003 году, когда Марина снова была беременна. В конце того же года родилась их дочь Марианна. Марина взяла двойную фамилию — Муравьева-Газманова. По образованию она экономист, но позже получила второе высшее — по психологии. Это помогло ей найти общий язык с мужем, несмотря на разницу в возрасте в 18 лет. "Олег — мой самый непоседливый "ребенок"", — шутит жена артиста.Старший сын Газманова променял красный диплом и успешный бизнес на музыкальную карьеруРодион Газманов прославился еще ребенком благодаря хитам "Люси" и "Танцуй пока молодой". Развод родителей не разрушил его отношения с отцом, который продолжал поддерживать сына и материально, и морально.Достигнув совершеннолетия, Родион решил пойти собственным путем. Начав с должности бармена, он быстро вырос до управляющего ночным клубом. Параллельно с работой он учился в Финансовой академии, которую окончил с красным дипломом.Карьера складывалась блестяще: аналитик в сети "Детский мир", затем строительный и агробизнес, инвестиции в недвижимость. Но музыка всегда оставалась главной страстью. Еще в студенчестве Родион создал группу "ДНК", с которой выступал на различных мероприятиях.Для молодого исполнителя 2012 год стал поворотным — Газманов-младший решительно бросил успешный бизнес и полностью посвятил себя музыке. Со своей группой он объездил всю Россию и выступал за рубежом. Его успехи не остались незамеченными: осенью 2023 года президент Владимир Путин объявил Родиону благодарность за вклад в развитие отечественной культуры.О личной жизни певец предпочитает не распространяться. Даже близкие друзья хранят молчание о его романах. Сам 43-летний Родион признается, что мечтает о семье, но считает, что "всему свое время".Приемный сын Газманова отказался от знаменитой фамилии и стал модельюФилипп, приемный сын Олега Газманова, в детстве тоже пробовал себя в музыке. Он выступал в "Непоседах" и обладал хорошим слухом, но вокальные данные подвели. Сценическая карьера не сложилась, но Филипп нашел себя в спорте — сначала в футболе, а после переезда на учебу в Англию — в регби.Эффектная внешность и атлетическое телосложение открыли ему дорогу в модельный бизнес. Филипп заключил контракт с агентством, участвовал в показах и рекламных кампаниях. Впрочем, работа моделью осталась лишь хобби.Основной источник дохода — собственный бизнес. Филипп стал одним из основателей приложения "Fura" для дальнобойщиков, которое помогает находить оптимальные маршруты. Проект приносит стабильный доход и обеспечивает комфортную жизнь.Недавно 27-летний Филипп принял неожиданное решение — отказаться от фамилии Газманов и взять фамилию матери — Муравьев. Олег Газманов объяснил это желанием сына добиваться успеха самостоятельно, без ассоциаций с известной фамилией. Да и повышенное внимание только мешает бизнесу. "Я под санкциями, ему лишняя публичность ни к чему", — заметил музыкант.Дочь Газманова потратила миллионы на внешность и жильеМарианна Газманова, родившаяся 16 декабря 2003 года, стала настоящей радостью для звездного отца. "Рыжая лисичка" — так ее называли родители за огненный цвет волос и озорной характер. Уже в шесть лет девочка дебютировала как модель, получив первый гонорар — меховую шубку.Образование Марианны стоило родителям целое состояние. Сначала частная школа "Класс-центр", где помимо стандартной программы изучала сольфеджио, актерское мастерство и хореографию. Затем престижная "Хорошкола" с ценником около 1,5 миллиона рублей в год. В 2022 году Марианна окончила школу с золотой медалью. На выпускном она блистала в изумрудно-зеленом платье стоимостью несколько миллионов рублей. Высокие баллы ЕГЭ открыли двери в МГИМО на факультет международного бизнеса.Наследница Газманова переживала, что не унаследовала яркую внешность матери и брата. По информации СМИ, после совершеннолетия Марианна решилась на пластические операции. Эксперты предполагают, что 21-летняя девушка скорректировала губы и скулы, стремясь соответствовать современным стандартам красоты.Поклонники отмечают, что с новой внешностью она стала меньше похожа на отца, а природное очарование уступило место модной внешности. Летом 2024 года девушка начала самостоятельную жизнь — переехала в собственную квартиру в центре Москвы, которую ей подарили родители.

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калининград, россия, англия, владимир путин, олег газманов, ммм, мгимо