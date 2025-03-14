Рейтинг@Mail.ru
Глава МВД Украины подтвердил задержание подозреваемого в убийстве Ганула - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 14.03.2025 (обновлено: 19:21 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/ganul-2005059109.html
Глава МВД Украины подтвердил задержание подозреваемого в убийстве Ганула
Глава МВД Украины подтвердил задержание подозреваемого в убийстве Ганула - РИА Новости, 14.03.2025
Глава МВД Украины подтвердил задержание подозреваемого в убийстве Ганула
Глава МВД Украины Игорь Клименко подтвердил в Telegram-канале задержание подозреваемого в убийстве радикального националиста и одного из организаторов поджога... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T17:22:00+03:00
2025-03-14T19:21:00+03:00
украина
игорь клименко
правый сектор
геннадий труханов
алексей гончаренко
россия
в мире
одесса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005054214_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_971f7aa07829c6defa384b51e09db9fb.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава МВД Украины Игорь Клименко подтвердил в Telegram-канале задержание подозреваемого в убийстве радикального националиста и одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Демьяна Ганула.&quot;Подозреваемый в убийстве задержан. В квартире, где он скрывался, найдено оружие&quot;, — написал нардеп. Позднее украинское издание "Страна.ua" опубликовало фото задержанного. На снимках изображен мужчина, похожий на человека, попавшего на камеры наблюдения, установленные рядом с местом убийства.Ганул, ранее руководивший силовым крылом одесского отделения националистической организации "Правый сектор"**, широко известен на Украине из-за своих преступлений против русскоговорящих жителей страны. Он нападал на одесситов, разговаривавших на русском языке, лично участвовал в разрушении советских памятников, посвященных Великой Отечественной войне. В январе 2025 года Ганул угрожал расправой мэру Одессы Геннадию Труханову из-за подаренного тому юбилейного торта, украшенного книгами русскоязычных писателей-одесситов.Также он срывал акции жителей города, которые возлагали цветы в память о погибших в Доме профсоюзов. Радикал с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявляя, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.Кроме того, он сотрудничал с одесским военкоматом и помогал сотрудникам ТЦК похищать жителей города и отправлять их на фронт. При этом Ганул избивал и калечил тех, кто отказывался мобилизоваться, снимая пытки на видео и выкладывая их в Сеть.Наиболее скандальная история, связанная с националистом, произошла прошлым летом. Тогда Ганул избил фитнес-тренера, вступившего в перепалку с сотрудниками ТЦК, пришедшими в клуб для раздачи повесток и провоцировавшими работавшего там мужчину. После этого националист вывез его в неизвестном направлении, заявив, что тренера отправили на фронт, где военные "проведут с ним работу". Спустя некоторое время в Сети появилось видео, на котором спортсмен, избитый и привязанный к дереву, рассказывает, что его изнасиловали и он согласен служить в ВСУ.Украинские власти никак не отреагировали на все эти преступления.Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.Как следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, в России радикала разыскивали с 21 июня 2023 года, 18 мая 2024-го его объявили в международный розыск.Нападение на Дом профсоюзовВ Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали. При этом, по оценке выживших активистов "антимайдана", на самом деле погибли от 130 до 200 человек.В четверг ЕСПЧ признал Украину виновной в непредотвращении насилия в ходе протестов в Одессе. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия, и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.** Организация признана террористической и запрещена в России.
https://ria.ru/20250314/odessa-2005029167.html
https://ria.ru/20250314/odessa-2005002863.html
https://ria.ru/20250314/ukraina-2004989676.html
https://ria.ru/20250314/ganul-2005008655.html
украина
россия
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005054214_61:0:1021:720_1920x0_80_0_0_62f8656cbde07cf1dc300003cf722e98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, игорь клименко, правый сектор, геннадий труханов, алексей гончаренко, россия, в мире, одесса
Украина, Игорь Клименко, Правый сектор, Геннадий Труханов, Алексей Гончаренко, Россия, В мире, Одесса
Глава МВД Украины подтвердил задержание подозреваемого в убийстве Ганула

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве националиста Ганула

© Фото : соцсетиЗадержание подозреваемого в убийстве одесского нациста Демьяна Ганула
Задержание подозреваемого в убийстве одесского нациста Демьяна Ганула - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото : соцсети
Задержание подозреваемого в убийстве одесского нациста Демьяна Ганула
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава МВД Украины Игорь Клименко подтвердил в Telegram-канале задержание подозреваемого в убийстве радикального националиста и одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Демьяна Ганула.

Ранее в пятницу украинский депутат Алексей Гончаренко* заявил об убийстве Ганула в Одессе.

Демьян Ганул - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
С убийства Ганула на Украине начинаются тектонические сдвиги
Вчера, 15:33
«

"Подозреваемый в убийстве задержан. В квартире, где он скрывался, найдено оружие", — написал нардеп.

Позднее украинское издание "Страна.ua" опубликовало фото задержанного. На снимках изображен мужчина, похожий на человека, попавшего на камеры наблюдения, установленные рядом с местом убийства.
Ганул, ранее руководивший силовым крылом одесского отделения националистической организации "Правый сектор"**, широко известен на Украине из-за своих преступлений против русскоговорящих жителей страны. Он нападал на одесситов, разговаривавших на русском языке, лично участвовал в разрушении советских памятников, посвященных Великой Отечественной войне. В январе 2025 года Ганул угрожал расправой мэру Одессы Геннадию Труханову из-за подаренного тому юбилейного торта, украшенного книгами русскоязычных писателей-одесситов.
Также он срывал акции жителей города, которые возлагали цветы в память о погибших в Доме профсоюзов. Радикал с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявляя, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
"Это сигнал всем". Активистка "антимайдана" высказалась об убийстве Ганула
Вчера, 13:42
Кроме того, он сотрудничал с одесским военкоматом и помогал сотрудникам ТЦК похищать жителей города и отправлять их на фронт. При этом Ганул избивал и калечил тех, кто отказывался мобилизоваться, снимая пытки на видео и выкладывая их в Сеть.
Наиболее скандальная история, связанная с националистом, произошла прошлым летом. Тогда Ганул избил фитнес-тренера, вступившего в перепалку с сотрудниками ТЦК, пришедшими в клуб для раздачи повесток и провоцировавшими работавшего там мужчину. После этого националист вывез его в неизвестном направлении, заявив, что тренера отправили на фронт, где военные "проведут с ним работу". Спустя некоторое время в Сети появилось видео, на котором спортсмен, избитый и привязанный к дереву, рассказывает, что его изнасиловали и он согласен служить в ВСУ.
Украинские власти никак не отреагировали на все эти преступления.
Подозреваемый в убийстве националиста Демьяна Ганула - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Убийство Ганула квалифицировали как совершенное по заказу
Вчера, 13:09
Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.
Как следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, в России радикала разыскивали с 21 июня 2023 года, 18 мая 2024-го его объявили в международный розыск.

Нападение на Дом профсоюзов

В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали. При этом, по оценке выживших активистов "антимайдана", на самом деле погибли от 130 до 200 человек.
В четверг ЕСПЧ признал Украину виновной в непредотвращении насилия в ходе протестов в Одессе. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия, и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.
Место убийства организатора беспорядков у Дома профсоюзов Демьяна Ганула - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Появилось видео с места убийства Ганула
Вчера, 14:00
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
** Организация признана террористической и запрещена в России.
 
УкраинаИгорь КлименкоПравый секторГеннадий ТрухановАлексей ГончаренкоРоссияВ миреОдесса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала