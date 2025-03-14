https://ria.ru/20250314/ganul-2005059109.html

Глава МВД Украины подтвердил задержание подозреваемого в убийстве Ганула

Глава МВД Украины подтвердил задержание подозреваемого в убийстве Ганула - РИА Новости, 14.03.2025

Глава МВД Украины подтвердил задержание подозреваемого в убийстве Ганула

Глава МВД Украины Игорь Клименко подтвердил в Telegram-канале задержание подозреваемого в убийстве радикального националиста и одного из организаторов поджога... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T17:22:00+03:00

2025-03-14T17:22:00+03:00

2025-03-14T19:21:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава МВД Украины Игорь Клименко подтвердил в Telegram-канале задержание подозреваемого в убийстве радикального националиста и одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Демьяна Ганула."Подозреваемый в убийстве задержан. В квартире, где он скрывался, найдено оружие", — написал нардеп. Позднее украинское издание "Страна.ua" опубликовало фото задержанного. На снимках изображен мужчина, похожий на человека, попавшего на камеры наблюдения, установленные рядом с местом убийства.Ганул, ранее руководивший силовым крылом одесского отделения националистической организации "Правый сектор"**, широко известен на Украине из-за своих преступлений против русскоговорящих жителей страны. Он нападал на одесситов, разговаривавших на русском языке, лично участвовал в разрушении советских памятников, посвященных Великой Отечественной войне. В январе 2025 года Ганул угрожал расправой мэру Одессы Геннадию Труханову из-за подаренного тому юбилейного торта, украшенного книгами русскоязычных писателей-одесситов.Также он срывал акции жителей города, которые возлагали цветы в память о погибших в Доме профсоюзов. Радикал с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявляя, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.Кроме того, он сотрудничал с одесским военкоматом и помогал сотрудникам ТЦК похищать жителей города и отправлять их на фронт. При этом Ганул избивал и калечил тех, кто отказывался мобилизоваться, снимая пытки на видео и выкладывая их в Сеть.Наиболее скандальная история, связанная с националистом, произошла прошлым летом. Тогда Ганул избил фитнес-тренера, вступившего в перепалку с сотрудниками ТЦК, пришедшими в клуб для раздачи повесток и провоцировавшими работавшего там мужчину. После этого националист вывез его в неизвестном направлении, заявив, что тренера отправили на фронт, где военные "проведут с ним работу". Спустя некоторое время в Сети появилось видео, на котором спортсмен, избитый и привязанный к дереву, рассказывает, что его изнасиловали и он согласен служить в ВСУ.Украинские власти никак не отреагировали на все эти преступления.Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.Как следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, в России радикала разыскивали с 21 июня 2023 года, 18 мая 2024-го его объявили в международный розыск.Нападение на Дом профсоюзовВ Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали. При этом, по оценке выживших активистов "антимайдана", на самом деле погибли от 130 до 200 человек.В четверг ЕСПЧ признал Украину виновной в непредотвращении насилия в ходе протестов в Одессе. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия, и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.** Организация признана террористической и запрещена в России.

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https://ria.ru/20250314/odessa-2005002863.html

https://ria.ru/20250314/ukraina-2004989676.html

https://ria.ru/20250314/ganul-2005008655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, игорь клименко, правый сектор, геннадий труханов, алексей гончаренко, россия, в мире, одесса