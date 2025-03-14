https://ria.ru/20250314/ganul-2005009157.html

Появилось фото подозреваемого в убийстве националиста Ганула

Появилось фото подозреваемого в убийстве националиста Ганула - РИА Новости, 14.03.2025

Появилось фото подозреваемого в убийстве националиста Ганула

Украинская полиция опубликовала фото подозреваемого в убийстве радикального националиста Демьяна Ганула, местные СМИ распространяют видео убийства. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T14:01:00+03:00

2025-03-14T14:01:00+03:00

2025-03-14T14:03:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Украинская полиция опубликовала фото подозреваемого в убийстве радикального националиста Демьяна Ганула, местные СМИ распространяют видео убийства. Ранее в пятницу украинский депутат Алексей Гончаренко* сообщил, что Одессе убили Ганула, организатора беспорядков у Дома профсоюзов и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек. "Полиция устанавливает местонахождение мужчины, причастного к совершению умышленного убийства одесского общественного деятеля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинской полиции. На опубликованном полицией фото изображен мужчина средних лет с заметными залысинами. Подозреваемый одет в куртку и штаны темно-зеленого цвета, через плечо у него переброшена светло-зеленая сумка. Ряд украинских СМИ также опубликовал видео убийства. На ролике подозреваемый на глазах у безразличных прохожих производит контрольный выстрел в затылок лежащего Ганула. Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Как сообщают украинские СМИ, Ганул ранее руководил силовым крылом одесского в силовым крылом националистической организации "Правый сектор"**. После событий 2 мая 2014 года, Ганул проводил акции против одесситов, пытавшихся почтить память погибших в пожаре и во время столкновений у Дома профсоюзов. Судя по фотографиям в соцсетях Ганула, он с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев. После Ганул активно боролся с советской и русской символикой: участвовал в разрушении памятников и барельефов, срывал концерты российских исполнителей и активно преследовал русскоговорящих жителей Одессы. В январе 2025 года Ганул угрожал расправой мэру Одессы Геннадию Труханову из-за подаренного тому юбилейного торта, украшенного книгами русскоязычных писателей-одесситов. После начала СВО Ганул активно боролся с противниками мобилизации и людьми, критиковавшими насильственные действия сотрудников военкоматов на Украине. В июле 2024 года в Одессе Ганул участвовал в избиении и похищении фитнес-тренера, критиковавшего военкомов. Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов** Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20250314/odessa-2005002863.html

https://ria.ru/20250314/ukraina-2004989676.html

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Место убийства организатора беспорядков у Дома профсоюзов Демьяна Ганула Полиция Одесской области опубликовала видео с места убийства организатора беспорядков у Дома профсоюзов Демьяна Ганула. 2025-03-14T14:01 true PT0M27S

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в мире, одесса, россия, москва, алексей гончаренко, геннадий труханов, правый сектор