https://ria.ru/20250314/ganul-2005009157.html
Появилось фото подозреваемого в убийстве националиста Ганула
Появилось фото подозреваемого в убийстве националиста Ганула - РИА Новости, 14.03.2025
Появилось фото подозреваемого в убийстве националиста Ганула
Украинская полиция опубликовала фото подозреваемого в убийстве радикального националиста Демьяна Ганула, местные СМИ распространяют видео убийства. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T14:01:00+03:00
2025-03-14T14:01:00+03:00
2025-03-14T14:03:00+03:00
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правый сектор
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Украинская полиция опубликовала фото подозреваемого в убийстве радикального националиста Демьяна Ганула, местные СМИ распространяют видео убийства. Ранее в пятницу украинский депутат Алексей Гончаренко* сообщил, что Одессе убили Ганула, организатора беспорядков у Дома профсоюзов и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек. "Полиция устанавливает местонахождение мужчины, причастного к совершению умышленного убийства одесского общественного деятеля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинской полиции. На опубликованном полицией фото изображен мужчина средних лет с заметными залысинами. Подозреваемый одет в куртку и штаны темно-зеленого цвета, через плечо у него переброшена светло-зеленая сумка. Ряд украинских СМИ также опубликовал видео убийства. На ролике подозреваемый на глазах у безразличных прохожих производит контрольный выстрел в затылок лежащего Ганула. Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Как сообщают украинские СМИ, Ганул ранее руководил силовым крылом одесского в силовым крылом националистической организации "Правый сектор"**. После событий 2 мая 2014 года, Ганул проводил акции против одесситов, пытавшихся почтить память погибших в пожаре и во время столкновений у Дома профсоюзов. Судя по фотографиям в соцсетях Ганула, он с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев. После Ганул активно боролся с советской и русской символикой: участвовал в разрушении памятников и барельефов, срывал концерты российских исполнителей и активно преследовал русскоговорящих жителей Одессы. В январе 2025 года Ганул угрожал расправой мэру Одессы Геннадию Труханову из-за подаренного тому юбилейного торта, украшенного книгами русскоязычных писателей-одесситов. После начала СВО Ганул активно боролся с противниками мобилизации и людьми, критиковавшими насильственные действия сотрудников военкоматов на Украине. В июле 2024 года в Одессе Ганул участвовал в избиении и похищении фитнес-тренера, критиковавшего военкомов. Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов** Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20250314/odessa-2005002863.html
https://ria.ru/20250314/ukraina-2004989676.html
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Место убийства организатора беспорядков у Дома профсоюзов Демьяна Ганула
Полиция Одесской области опубликовала видео с места убийства организатора беспорядков у Дома профсоюзов Демьяна Ганула.
2025-03-14T14:01
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в мире, одесса, россия, москва, алексей гончаренко, геннадий труханов, правый сектор
В мире, Одесса, Россия, Москва, Алексей Гончаренко, Геннадий Труханов, Правый сектор
Появилось фото подозреваемого в убийстве националиста Ганула
Украинская полиция показала фото подозреваемого в убийстве националиста Ганула
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Украинская полиция опубликовала фото подозреваемого в убийстве радикального националиста Демьяна Ганула, местные СМИ распространяют видео убийства.
Ранее в пятницу украинский депутат Алексей Гончаренко
* сообщил, что Одессе
убили Ганула, организатора беспорядков у Дома профсоюзов и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек.
"Полиция устанавливает местонахождение мужчины, причастного к совершению умышленного убийства одесского общественного деятеля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинской полиции.
На опубликованном полицией фото изображен мужчина средних лет с заметными залысинами. Подозреваемый одет в куртку и штаны темно-зеленого цвета, через плечо у него переброшена светло-зеленая сумка.
Ряд украинских СМИ также опубликовал видео убийства. На ролике подозреваемый на глазах у безразличных прохожих производит контрольный выстрел в затылок лежащего Ганула.
Басманный суд Москвы
в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.
В Одессе после государственного переворота на Украине
в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова
и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Как сообщают украинские СМИ, Ганул ранее руководил силовым крылом одесского в силовым крылом националистической организации "Правый сектор
"**. После событий 2 мая 2014 года, Ганул проводил акции против одесситов, пытавшихся почтить память погибших в пожаре и во время столкновений у Дома профсоюзов. Судя по фотографиям в соцсетях Ганула, он с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.
После Ганул активно боролся с советской и русской символикой: участвовал в разрушении памятников и барельефов, срывал концерты российских исполнителей и активно преследовал русскоговорящих жителей Одессы. В январе 2025 года Ганул угрожал расправой мэру Одессы Геннадию Труханову
из-за подаренного тому юбилейного торта, украшенного книгами русскоязычных писателей-одесситов.
После начала СВО Ганул активно боролся с противниками мобилизации и людьми, критиковавшими насильственные действия сотрудников военкоматов на Украине. В июле 2024 года в Одессе Ганул участвовал в избиении и похищении фитнес-тренера, критиковавшего военкомов. Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
** Организация признана террористической и запрещена в России