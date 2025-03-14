Появилось видео с места убийства Ганула
Полиция Одесской области показала видео с места убийства националиста Ганула
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Полиция Одесской области опубликовала в пятницу видео с места убийства радикального украинского националиста и организатора беспорядков у Дома профсоюзов и его поджога Демьяна Ганула.
Ранее в пятницу украинский депутат Алексей Гончаренко* сообщил об убийстве Ганула в Одессе. Позднее украинская полиция опубликовала фото подозреваемого в убийстве.
© Фото : Нацполиция УкраиныПодозреваемый в убийстве националиста Демьяна Ганула
© Фото : Нацполиция Украины
Подозреваемый в убийстве националиста Демьяна Ганула
Ролик об идущих на месте убийства следственных мероприятиях опубликован на странице полиции Одесской области в социальной сети Facebook **. Судя по видео, на месте работают следователи и кинологи, идет опрос свидетелей.
Ганул - организатор беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
© Кадр видео из соцсетейДемьян Ганул
© Кадр видео из соцсетей
Демьян Ганул
Как сообщают украинские СМИ, Ганул руководил силовым крылом националистической организации "Правый сектор"***. После событий 2 мая 2014 года проводил акции против одесситов, пытавшихся почтить память погибших в пожаре и во время столкновений у Дома профсоюзов. Судя по фотографиям в соцсетях Ганула, он с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.
Ганул также активно боролся с советской и русской символикой: участвовал в разрушении памятников и барельефов, срывал концерты российских исполнителей и активно преследовал русскоговорящих жителей Одессы. В январе 2025 года Ганул угрожал расправой мэру Одессы Геннадию Труханову из-за подаренного тому юбилейного торта, украшенного книгами русскоязычных писателей-одесситов.
После начала СВО Ганул активно боролся с противниками мобилизации и людьми, критиковавшими насильственные действия сотрудников военкоматов на Украине. В июле 2024 года в Одессе Ганул участвовал в избиении и похищении фитнес-тренера, критиковавшего военкомов.
Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
*** Организация признана террористической и запрещена в России