https://ria.ru/20250314/frantsija-2004923780.html
Франция стремится попасть за стол переговоров по Украине, заявил сенатор
Франция стремится попасть за стол переговоров по Украине, заявил сенатор - РИА Новости, 14.03.2025
Франция стремится попасть за стол переговоров по Украине, заявил сенатор
Франция стремится попасть за стол переговоров по Украине, поднимая тему возможного изъятия российских активов, однако по факту их скорее всего даже не позовут,... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T09:44:00+03:00
2025-03-14T09:44:00+03:00
2025-03-14T09:44:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Франция стремится попасть за стол переговоров по Украине, поднимая тему возможного изъятия российских активов, однако по факту их скорее всего даже не позовут, сказал РИА Новости сенатор Александр Шендерюк-Жидков. Национальное собрание Франции ранее одобрило резолюцию об увеличении помощи Украине, призывающую в том числе изъять замороженные российские активы, следует из трансляции на сайте палаты. "Политики Франции ищут любой повод, чтобы продемонстрировать свою субъектность и оказаться за столом переговоров. За последние месяцы европейские политики, ранее выступающие единым фронтом с США, по сути дела оказались в политической изоляции", - отметил сенатор. По словам политика, их не зовут на переговоры, против их экономики вводят пошлины и самим им постоянно посылают сигналы о том, что пора менять подходы. "Однако когда ты три года строишь из России врага, очень сложно сменить вектор. Поэтому французский парламент, принимая решения о возможном изъятии российских активов, как им кажется, усиливает переговорные позиции (Парижа). Однако по факту за стол переговоров их скорее всего даже не позовут", - заключил Шендерюк-Жидков.
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в мире, франция, украина, сша, александр шендерюк-жидков, санкции в отношении россии
В мире, Франция, Украина, США, Александр Шендерюк-Жидков, Санкции в отношении России
Франция стремится попасть за стол переговоров по Украине, заявил сенатор
Сенатор Шендерюк-Жидков: Франция пытается попасть за стол переговоров по Украине