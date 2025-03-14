https://ria.ru/20250314/film-2005030164.html

Фильм к 80-летию Победы "Июньская полынь" выйдет в прокат 10 апреля

Фильм к 80-летию Победы "Июньская полынь" выйдет в прокат 10 апреля - РИА Новости, 14.03.2025

Фильм к 80-летию Победы "Июньская полынь" выйдет в прокат 10 апреля

Художественно-документальный фильм Юлии Бочаровой "Июньская полынь", приуроченный к 80-летию Великой Победы, выходит в прокат 10 апреля, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T15:29:00+03:00

2025-03-14T15:29:00+03:00

2025-03-14T16:06:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Художественно-документальный фильм Юлии Бочаровой "Июньская полынь", приуроченный к 80-летию Великой Победы, выходит в прокат 10 апреля, сообщили в пресс-службе проекта. "Новый фильм Юлии Бочаровой ("Ласточки Христовы") приурочен к 80-летию Великой Победы и выходит в прокат 10 апреля", - говорится в сообщении. В центре сюжета – личная история ветерана Виктора Георгиевича Гладышева, ребенка войны, чьи воспоминания легли в основу фильма. Он, будучи совсем юным, пережил ужасные события в немецком тылу. Чудом ему удалось выжить, и он дал себе слово, что после войны будет рассказывать людям о войне и Победе. Основных героев-рассказчиков в фильме трое: сам Виктор Гладышев, восьмилетняя девочка Варя, героиня, которая символизирует собой современное поколение, и известный журналист, писатель Наталья Евгеньевна Сухинина, создавшая документальную повесть о Викторе Гладышеве "Прощание славянки", которая разошлась огромным тиражом по всей стране, рассказали в пресс-службе. "Очень важно показать сегодняшней молодежи историю детей, переживших то страшное время, ведь она должна понимать и ценить силу любви к своему Отечеству. Это фильм про по-настоящему красивых людей, глубокие судьбы, высокую любовь, честь, достоинство и добро во всех его проявлениях. Фильм заставляет плакать, вспоминать и думать. Зрители не могли сдержать слез, понимая невольный, тяжелейший подвиг мальчиков и девочек, детей войны", - приводятся слова режиссера. География съемок обширна: Москва, Калининград, Боровск, Медынь и Переславль-Залесский. Фильм создан компаниями ООО "Норд стар продакшен" и АНО "Абрис" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

https://ria.ru/20250115/patriot-1993806086.html

https://ria.ru/20250213/sojuzmultfilm-1999024095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, калининград, боровск, президентский фонд культурных инициатив, 80-летие победы в великой отечественной войне, фильмы, кино и сериалы, россия