https://ria.ru/20250314/film-2005030164.html
Фильм к 80-летию Победы "Июньская полынь" выйдет в прокат 10 апреля
Фильм к 80-летию Победы "Июньская полынь" выйдет в прокат 10 апреля - РИА Новости, 14.03.2025
Фильм к 80-летию Победы "Июньская полынь" выйдет в прокат 10 апреля
Художественно-документальный фильм Юлии Бочаровой "Июньская полынь", приуроченный к 80-летию Великой Победы, выходит в прокат 10 апреля, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T15:29:00+03:00
2025-03-14T15:29:00+03:00
2025-03-14T16:06:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
калининград
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Художественно-документальный фильм Юлии Бочаровой "Июньская полынь", приуроченный к 80-летию Великой Победы, выходит в прокат 10 апреля, сообщили в пресс-службе проекта. "Новый фильм Юлии Бочаровой ("Ласточки Христовы") приурочен к 80-летию Великой Победы и выходит в прокат 10 апреля", - говорится в сообщении. В центре сюжета – личная история ветерана Виктора Георгиевича Гладышева, ребенка войны, чьи воспоминания легли в основу фильма. Он, будучи совсем юным, пережил ужасные события в немецком тылу. Чудом ему удалось выжить, и он дал себе слово, что после войны будет рассказывать людям о войне и Победе. Основных героев-рассказчиков в фильме трое: сам Виктор Гладышев, восьмилетняя девочка Варя, героиня, которая символизирует собой современное поколение, и известный журналист, писатель Наталья Евгеньевна Сухинина, создавшая документальную повесть о Викторе Гладышеве "Прощание славянки", которая разошлась огромным тиражом по всей стране, рассказали в пресс-службе. "Очень важно показать сегодняшней молодежи историю детей, переживших то страшное время, ведь она должна понимать и ценить силу любви к своему Отечеству. Это фильм про по-настоящему красивых людей, глубокие судьбы, высокую любовь, честь, достоинство и добро во всех его проявлениях. Фильм заставляет плакать, вспоминать и думать. Зрители не могли сдержать слез, понимая невольный, тяжелейший подвиг мальчиков и девочек, детей войны", - приводятся слова режиссера. География съемок обширна: Москва, Калининград, Боровск, Медынь и Переславль-Залесский. Фильм создан компаниями ООО "Норд стар продакшен" и АНО "Абрис" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
https://ria.ru/20250115/patriot-1993806086.html
https://ria.ru/20250213/sojuzmultfilm-1999024095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, калининград, боровск, президентский фонд культурных инициатив, 80-летие победы в великой отечественной войне, фильмы, кино и сериалы, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Калининград, Боровск, Президентский фонд культурных инициатив, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, фильмы, Кино и сериалы, Россия
Фильм к 80-летию Победы "Июньская полынь" выйдет в прокат 10 апреля
Фильм Юлии Бочаровой "Июньская полынь" выходит в прокат 10 апреля
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Художественно-документальный фильм Юлии Бочаровой "Июньская полынь", приуроченный к 80-летию Великой Победы, выходит в прокат 10 апреля, сообщили в пресс-службе проекта.
"Новый фильм Юлии Бочаровой ("Ласточки Христовы") приурочен к 80-летию Великой Победы и выходит в прокат 10 апреля", - говорится в сообщении.
В центре сюжета – личная история ветерана Виктора Георгиевича Гладышева, ребенка войны, чьи воспоминания легли в основу фильма. Он, будучи совсем юным, пережил ужасные события в немецком тылу. Чудом ему удалось выжить, и он дал себе слово, что после войны будет рассказывать людям о войне и Победе.
Основных героев-рассказчиков в фильме трое: сам Виктор Гладышев, восьмилетняя девочка Варя, героиня, которая символизирует собой современное поколение, и известный журналист, писатель Наталья Евгеньевна Сухинина, создавшая документальную повесть о Викторе Гладышеве "Прощание славянки", которая разошлась огромным тиражом по всей стране, рассказали в пресс-службе.
"Очень важно показать сегодняшней молодежи историю детей, переживших то страшное время, ведь она должна понимать и ценить силу любви к своему Отечеству. Это фильм про по-настоящему красивых людей, глубокие судьбы, высокую любовь, честь, достоинство и добро во всех его проявлениях. Фильм заставляет плакать, вспоминать и думать. Зрители не могли сдержать слез, понимая невольный, тяжелейший подвиг мальчиков и девочек, детей войны", - приводятся слова режиссера.
География съемок обширна: Москва, Калининград, Боровск, Медынь и Переславль-Залесский. Фильм создан компаниями ООО "Норд стар продакшен" и АНО "Абрис" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив
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