https://ria.ru/20250314/evakuatsiya-2004958483.html

Из Суджанского района эвакуировали почти 50 человек

Из Суджанского района эвакуировали почти 50 человек - РИА Новости, 14.03.2025

Из Суджанского района эвакуировали почти 50 человек

Почти 50 человек эвакуировали в четверг росгвардейцы из Суджанского района Курской области, большинство из них - пенсионеры, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T12:08:00+03:00

2025-03-14T12:08:00+03:00

2025-03-14T13:29:00+03:00

суджанский район

курская область

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Почти 50 человек эвакуировали в четверг росгвардейцы из Суджанского района Курской области, большинство из них - пенсионеры, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. В рамках действующего правового режима КТО сотрудники спецподразделений Росгвардии совместно с военнослужащими Минобороны России, добровольцами и волонтерами проводят эвакуацию граждан с территории Суджанского района Курской области. "Сотрудники спецподразделений Росгвардии вывезли 47 человек, большая часть из которых — это пожилые люди. Все они организованно доставлены в пункты временного размещения, где им оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении. МЧС РФ накануне вечером сообщило об эвакуации из Суджанского района 199 человек.

https://ria.ru/20250313/putin-2004849066.html

https://ria.ru/20250313/zhurnalistka-2004887350.html

суджанский район

курская область

россия

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суджанский район, курская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность