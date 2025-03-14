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Из Суджанского района эвакуировали почти 50 человек - РИА Новости, 14.03.2025
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12:08 14.03.2025 (обновлено: 13:29 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/evakuatsiya-2004958483.html
Из Суджанского района эвакуировали почти 50 человек
Из Суджанского района эвакуировали почти 50 человек - РИА Новости, 14.03.2025
Из Суджанского района эвакуировали почти 50 человек
Почти 50 человек эвакуировали в четверг росгвардейцы из Суджанского района Курской области, большинство из них - пенсионеры, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 14.03.2025
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суджанский район
курская область
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Почти 50 человек эвакуировали в четверг росгвардейцы из Суджанского района Курской области, большинство из них - пенсионеры, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. В рамках действующего правового режима КТО сотрудники спецподразделений Росгвардии совместно с военнослужащими Минобороны России, добровольцами и волонтерами проводят эвакуацию граждан с территории Суджанского района Курской области. "Сотрудники спецподразделений Росгвардии вывезли 47 человек, большая часть из которых — это пожилые люди. Все они организованно доставлены в пункты временного размещения, где им оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении. МЧС РФ накануне вечером сообщило об эвакуации из Суджанского района 199 человек.
https://ria.ru/20250313/putin-2004849066.html
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суджанский район
курская область
россия
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суджанский район, курская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Суджанский район, Курская область, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
Из Суджанского района эвакуировали почти 50 человек

Росгвардейцы эвакуировали почти 50 человек из Суджанского района

© Фото : РосгвардияРосгвардейцы оказывают помощь в эвакуации мирных жителей Суджанского района
Росгвардейцы оказывают помощь в эвакуации мирных жителей Суджанского района - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото : Росгвардия
Росгвардейцы оказывают помощь в эвакуации мирных жителей Суджанского района
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Почти 50 человек эвакуировали в четверг росгвардейцы из Суджанского района Курской области, большинство из них - пенсионеры, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.
В рамках действующего правового режима КТО сотрудники спецподразделений Росгвардии совместно с военнослужащими Минобороны России, добровольцами и волонтерами проводят эвакуацию граждан с территории Суджанского района Курской области.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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"Сотрудники спецподразделений Росгвардии вывезли 47 человек, большая часть из которых — это пожилые люди. Все они организованно доставлены в пункты временного размещения, где им оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.
МЧС РФ накануне вечером сообщило об эвакуации из Суджанского района 199 человек.
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Суджанский районКурская областьРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
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