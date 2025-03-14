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В восьми населенных пунктах Сумской области объявили эвакуацию - РИА Новости, 14.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:17 14.03.2025 (обновлено: 03:49 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/evakuatsiya-2004899954.html
В восьми населенных пунктах Сумской области объявили эвакуацию
В восьми населенных пунктах Сумской области объявили эвакуацию - РИА Новости, 14.03.2025
В восьми населенных пунктах Сумской области объявили эвакуацию
Сумская областная администрация объявила о принудительной эвакуации жителей из восьми населенных пунктов Сумского района Украины. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T03:17:00+03:00
2025-03-14T03:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
брянская область
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Сумская областная администрация объявила о принудительной эвакуации жителей из восьми населенных пунктов Сумского района Украины. "В связи с обострением оперативной ситуации на территории области... было принято решение о проведении обязательной эвакуации населения", — говорится в заявлении администрации в Facebook*.Данная мера коснется населенных пунктов в Юнаковской и Миропольской территориальных общинах Сумского района. Всего планируется вывезти 543 человека, включая детей.Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов во вторник во время посещения Владимиром Путиным пункта управления курской группировкой доложил верховному главнокомандующему, что ВС России из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, где продолжают уничтожение резервов противника и расширяют зоны безопасности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, сумская область, брянская область, facebook
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Брянская область, Facebook
В восьми населенных пунктах Сумской области объявили эвакуацию

В восьми населенных пунктах Сумской области власти объявили эвакуацию

CC BY-SA 3.0 IGO / / ГлуховГород Глухов в Сумской области
Город Глухов в Сумской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
CC BY-SA 3.0 IGO / / Глухов
Город Глухов в Сумской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Сумская областная администрация объявила о принудительной эвакуации жителей из восьми населенных пунктов Сумского района Украины.
«
"В связи с обострением оперативной ситуации на территории области... было принято решение о проведении обязательной эвакуации населения", — говорится в заявлении администрации в Facebook*.
Данная мера коснется населенных пунктов в Юнаковской и Миропольской территориальных общинах Сумского района. Всего планируется вывезти 543 человека, включая детей.
Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов во вторник во время посещения Владимиром Путиным пункта управления курской группировкой доложил верховному главнокомандующему, что ВС России из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, где продолжают уничтожение резервов противника и расширяют зоны безопасности.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьБрянская областьFacebook
 
 
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