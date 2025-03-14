Ермак сливает Зеленского, считает депутат Рады
Депутат Рады Дубинский: глава офиса Зеленского Ермак сливает Зеленского
© Getty Images / NurPhoto/Maxym MarusenkoАндрей Ермак и Владимир Зеленский
© Getty Images / NurPhoto/Maxym Marusenko
Андрей Ермак и Владимир Зеленский
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак начинает "сливать" Зеленского, потому что тот тянет украинскую власть в пропасть и не способен вести переговоры на мировом уровне, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Уже очевидно, что Ермак сливает Зеленского… Ермак просто выполняет отведенную ему роль - угодить русским и американцам на фоне недоговороспособного Зеленского. Свита поняла, что король (дутый) тащит их в пропасть, и решила от него избавиться. Об этом говорят результаты переговоров в Джидде", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Зеленский сделал заявление о территориальных уступках
12 марта, 18:36
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина согласна на предложение Соединенных Штатов о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь киевскому режиму.