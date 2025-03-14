https://ria.ru/20250314/ermak-2004988338.html

Ермак сливает Зеленского, считает депутат Рады

Ермак сливает Зеленского, считает депутат Рады - РИА Новости, 14.03.2025

Ермак сливает Зеленского, считает депутат Рады

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак начинает "сливать" Зеленского, потому что тот тянет украинскую власть в пропасть и не способен вести... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T13:14:00+03:00

2025-03-14T13:14:00+03:00

2025-03-14T13:19:00+03:00

украина

саудовская аравия

сша

владимир зеленский

александр дубинский

верховная рада украины

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак начинает "сливать" Зеленского, потому что тот тянет украинскую власть в пропасть и не способен вести переговоры на мировом уровне, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Уже очевидно, что Ермак сливает Зеленского… Ермак просто выполняет отведенную ему роль - угодить русским и американцам на фоне недоговороспособного Зеленского. Свита поняла, что король (дутый) тащит их в пропасть, и решила от него избавиться. Об этом говорят результаты переговоров в Джидде", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина согласна на предложение Соединенных Штатов о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь киевскому режиму.

https://ria.ru/20250312/zelenskiy-2004598449.html

украина

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

украина, саудовская аравия, сша, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, андрей ермак