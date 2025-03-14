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Ермак сливает Зеленского, считает депутат Рады - РИА Новости, 14.03.2025
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13:14 14.03.2025 (обновлено: 13:19 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/ermak-2004988338.html
Ермак сливает Зеленского, считает депутат Рады
Ермак сливает Зеленского, считает депутат Рады - РИА Новости, 14.03.2025
Ермак сливает Зеленского, считает депутат Рады
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак начинает "сливать" Зеленского, потому что тот тянет украинскую власть в пропасть и не способен вести... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:14:00+03:00
2025-03-14T13:19:00+03:00
украина
саудовская аравия
сша
владимир зеленский
александр дубинский
верховная рада украины
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак начинает "сливать" Зеленского, потому что тот тянет украинскую власть в пропасть и не способен вести переговоры на мировом уровне, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Уже очевидно, что Ермак сливает Зеленского… Ермак просто выполняет отведенную ему роль - угодить русским и американцам на фоне недоговороспособного Зеленского. Свита поняла, что король (дутый) тащит их в пропасть, и решила от него избавиться. Об этом говорят результаты переговоров в Джидде", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина согласна на предложение Соединенных Штатов о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь киевскому режиму.
https://ria.ru/20250312/zelenskiy-2004598449.html
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украина, саудовская аравия, сша, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, андрей ермак
Украина, Саудовская Аравия, США, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Андрей Ермак
Ермак сливает Зеленского, считает депутат Рады

Депутат Рады Дубинский: глава офиса Зеленского Ермак сливает Зеленского

© Getty Images / NurPhoto/Maxym MarusenkoАндрей Ермак и Владимир Зеленский
Андрей Ермак и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Getty Images / NurPhoto/Maxym Marusenko
Андрей Ермак и Владимир Зеленский
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак начинает "сливать" Зеленского, потому что тот тянет украинскую власть в пропасть и не способен вести переговоры на мировом уровне, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Уже очевидно, что Ермак сливает Зеленского… Ермак просто выполняет отведенную ему роль - угодить русским и американцам на фоне недоговороспособного Зеленского. Свита поняла, что король (дутый) тащит их в пропасть, и решила от него избавиться. Об этом говорят результаты переговоров в Джидде", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Зеленский сделал заявление о территориальных уступках
12 марта, 18:36
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина согласна на предложение Соединенных Штатов о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь киевскому режиму.
 
УкраинаСаудовская АравияСШАВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныАндрей Ермак
 
 
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