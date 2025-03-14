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Медики рассказали о состоянии студентов, отравившихся в Екатеринбурге - РИА Новости, 14.03.2025
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16:54 14.03.2025 (обновлено: 16:58 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/ekaterinburg-2005051390.html
Медики рассказали о состоянии студентов, отравившихся в Екатеринбурге
Медики рассказали о состоянии студентов, отравившихся в Екатеринбурге - РИА Новости, 14.03.2025
Медики рассказали о состоянии студентов, отравившихся в Екатеринбурге
Положительная динамика состояния здоровья наблюдается у учащихся специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ в Екатеринбурге, госпитализированных с... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T16:54:00+03:00
2025-03-14T16:58:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
екатеринбург
уральский федеральный университет
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мар – РИА Новости. Положительная динамика состояния здоровья наблюдается у учащихся специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ в Екатеринбурге, госпитализированных с кишечной инфекцией, сообщил областной минздрав. По данным ведомства, в среду в общежитии вузовского лицея зарегистрировано массовое заболевание острым гастроэнтеритом, за помощью тогда обратился 31 человек, в том числе один взрослый, 28 из них госпитализировали. Свердловские следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Учебное заведение перевели на дистанционный режим. Прокуратура региона изучала документацию по организации питания, в том числе по закупке продуктов. Как уточняли РИА Новости в надзорном ведомстве, с 1 января учащихся в СУНЦ кормит ООО "Общественное питание". Позднее управление Роспотребнадзора по региону заявляло, что норовирус обнаружили у большинства отравившихся студентов лицея, а число заболевших выросло до 34. В управлении добавляли, что деятельность компании "Общественное питание" временно остановлена, специалисты, обследовав пищеблок, нашли в его работе нарушения санитарного законодательства. "Тридцать два пациента, в том числе 31 ребенок, в настоящее время получают необходимое лечение в стационарах свердловских больниц. Медики фиксируют у всех госпитализированных отчетливую положительную динамику состояния здоровья", – говорится в сообщении минздрава.
https://ria.ru/20250203/otravleniya-1994199839.html
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происшествия, здоровье - общество, екатеринбург, уральский федеральный университет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Екатеринбург, Уральский федеральный университет, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Медики рассказали о состоянии студентов, отравившихся в Екатеринбурге

Минздрав: состояние здоровья учащихся СУНЦ УрФУ улучшилось после госпитализации

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мар – РИА Новости. Положительная динамика состояния здоровья наблюдается у учащихся специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ в Екатеринбурге, госпитализированных с кишечной инфекцией, сообщил областной минздрав.
По данным ведомства, в среду в общежитии вузовского лицея зарегистрировано массовое заболевание острым гастроэнтеритом, за помощью тогда обратился 31 человек, в том числе один взрослый, 28 из них госпитализировали. Свердловские следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Учебное заведение перевели на дистанционный режим. Прокуратура региона изучала документацию по организации питания, в том числе по закупке продуктов. Как уточняли РИА Новости в надзорном ведомстве, с 1 января учащихся в СУНЦ кормит ООО "Общественное питание".
Позднее управление Роспотребнадзора по региону заявляло, что норовирус обнаружили у большинства отравившихся студентов лицея, а число заболевших выросло до 34. В управлении добавляли, что деятельность компании "Общественное питание" временно остановлена, специалисты, обследовав пищеблок, нашли в его работе нарушения санитарного законодательства.
«
"Тридцать два пациента, в том числе 31 ребенок, в настоящее время получают необходимое лечение в стационарах свердловских больниц. Медики фиксируют у всех госпитализированных отчетливую положительную динамику состояния здоровья", – говорится в сообщении минздрава.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоЕкатеринбургУральский федеральный университетФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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