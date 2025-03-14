Медики рассказали о состоянии студентов, отравившихся в Екатеринбурге
Минздрав: состояние здоровья учащихся СУНЦ УрФУ улучшилось после госпитализации
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мар – РИА Новости. Положительная динамика состояния здоровья наблюдается у учащихся специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ в Екатеринбурге, госпитализированных с кишечной инфекцией, сообщил областной минздрав.
По данным ведомства, в среду в общежитии вузовского лицея зарегистрировано массовое заболевание острым гастроэнтеритом, за помощью тогда обратился 31 человек, в том числе один взрослый, 28 из них госпитализировали. Свердловские следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Учебное заведение перевели на дистанционный режим. Прокуратура региона изучала документацию по организации питания, в том числе по закупке продуктов. Как уточняли РИА Новости в надзорном ведомстве, с 1 января учащихся в СУНЦ кормит ООО "Общественное питание".
Позднее управление Роспотребнадзора по региону заявляло, что норовирус обнаружили у большинства отравившихся студентов лицея, а число заболевших выросло до 34. В управлении добавляли, что деятельность компании "Общественное питание" временно остановлена, специалисты, обследовав пищеблок, нашли в его работе нарушения санитарного законодательства.
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"Тридцать два пациента, в том числе 31 ребенок, в настоящее время получают необходимое лечение в стационарах свердловских больниц. Медики фиксируют у всех госпитализированных отчетливую положительную динамику состояния здоровья", – говорится в сообщении минздрава.
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