https://ria.ru/20250314/ekaterinburg-2005051390.html

Медики рассказали о состоянии студентов, отравившихся в Екатеринбурге

Медики рассказали о состоянии студентов, отравившихся в Екатеринбурге - РИА Новости, 14.03.2025

Медики рассказали о состоянии студентов, отравившихся в Екатеринбурге

Положительная динамика состояния здоровья наблюдается у учащихся специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ в Екатеринбурге, госпитализированных с... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T16:54:00+03:00

2025-03-14T16:54:00+03:00

2025-03-14T16:58:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

екатеринбург

уральский федеральный университет

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мар – РИА Новости. Положительная динамика состояния здоровья наблюдается у учащихся специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ в Екатеринбурге, госпитализированных с кишечной инфекцией, сообщил областной минздрав. По данным ведомства, в среду в общежитии вузовского лицея зарегистрировано массовое заболевание острым гастроэнтеритом, за помощью тогда обратился 31 человек, в том числе один взрослый, 28 из них госпитализировали. Свердловские следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Учебное заведение перевели на дистанционный режим. Прокуратура региона изучала документацию по организации питания, в том числе по закупке продуктов. Как уточняли РИА Новости в надзорном ведомстве, с 1 января учащихся в СУНЦ кормит ООО "Общественное питание". Позднее управление Роспотребнадзора по региону заявляло, что норовирус обнаружили у большинства отравившихся студентов лицея, а число заболевших выросло до 34. В управлении добавляли, что деятельность компании "Общественное питание" временно остановлена, специалисты, обследовав пищеблок, нашли в его работе нарушения санитарного законодательства. "Тридцать два пациента, в том числе 31 ребенок, в настоящее время получают необходимое лечение в стационарах свердловских больниц. Медики фиксируют у всех госпитализированных отчетливую положительную динамику состояния здоровья", – говорится в сообщении минздрава.

https://ria.ru/20250203/otravleniya-1994199839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, екатеринбург, уральский федеральный университет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)