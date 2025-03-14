Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Сокольниках появится микрорайон в рамках программы КРТ - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/efimov-2004936423.html
Ефимов: в Сокольниках появится микрорайон в рамках программы КРТ
Ефимов: в Сокольниках появится микрорайон в рамках программы КРТ - РИА Новости, 14.03.2025
Ефимов: в Сокольниках появится микрорайон в рамках программы КРТ
Микрорайон появится в московских Сокольниках в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:20:00+03:00
2025-03-14T12:20:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806638_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_4de4c89b43b8527b6839e3ade4b351e1.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Микрорайон появится в московских Сокольниках в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Два участка общей площадью 3,5 гектара входят в один проект КРТ и подлежат реорганизации. В ходе редевелопмента здесь появится новый микрорайон с жильем и общественно-деловыми объектами. Всего на территории возведут 135,86 тысячи квадратных метров различной недвижимости", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в проект вложат 40 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект составит 1,3 миллиарда рублей. Благодаря реализации проекта город получит свыше 2,8 тысячи рабочих мест.Микрорайон появится недалеко от Московского городского вокзала Митьково и станций метрополитена "Сокольники" Большой кольцевой и Сокольнической линий. Планируется возвести жилые дома общей площадью 39,6 тысячи квадратных метров.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что более 96,2 тысячи "квадратов" предусмотрено для строительства объектов общественно-делового назначения. Кроме того, планируется построить базу для коммунальных столичных служб.
https://ria.ru/20250314/efimov-2004882852.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806638_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_a6d9eef4fc92504fa563004c0f969218.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в Сокольниках появится микрорайон в рамках программы КРТ

Ефимов: микрорайон в рамках программы КРТ появится в Сокольниках

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Микрорайон появится в московских Сокольниках в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Два участка общей площадью 3,5 гектара входят в один проект КРТ и подлежат реорганизации. В ходе редевелопмента здесь появится новый микрорайон с жильем и общественно-деловыми объектами. Всего на территории возведут 135,86 тысячи квадратных метров различной недвижимости", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в проект вложат 40 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект составит 1,3 миллиарда рублей. Благодаря реализации проекта город получит свыше 2,8 тысячи рабочих мест.
Микрорайон появится недалеко от Московского городского вокзала Митьково и станций метрополитена "Сокольники" Большой кольцевой и Сокольнической линий. Планируется возвести жилые дома общей площадью 39,6 тысячи квадратных метров.
В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что более 96,2 тысячи "квадратов" предусмотрено для строительства объектов общественно-делового назначения. Кроме того, планируется построить базу для коммунальных столичных служб.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Ефимов: в ВАО инвесторы по льготной аренде провели ремонт девяти объектов
Вчера, 10:12
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала