https://ria.ru/20250314/efimov-2004936423.html

Ефимов: в Сокольниках появится микрорайон в рамках программы КРТ

Ефимов: в Сокольниках появится микрорайон в рамках программы КРТ - РИА Новости, 14.03.2025

Ефимов: в Сокольниках появится микрорайон в рамках программы КРТ

Микрорайон появится в московских Сокольниках в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T12:20:00+03:00

2025-03-14T12:20:00+03:00

2025-03-14T12:20:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Микрорайон появится в московских Сокольниках в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Два участка общей площадью 3,5 гектара входят в один проект КРТ и подлежат реорганизации. В ходе редевелопмента здесь появится новый микрорайон с жильем и общественно-деловыми объектами. Всего на территории возведут 135,86 тысячи квадратных метров различной недвижимости", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в проект вложат 40 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект составит 1,3 миллиарда рублей. Благодаря реализации проекта город получит свыше 2,8 тысячи рабочих мест.Микрорайон появится недалеко от Московского городского вокзала Митьково и станций метрополитена "Сокольники" Большой кольцевой и Сокольнической линий. Планируется возвести жилые дома общей площадью 39,6 тысячи квадратных метров.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что более 96,2 тысячи "квадратов" предусмотрено для строительства объектов общественно-делового назначения. Кроме того, планируется построить базу для коммунальных столичных служб.

https://ria.ru/20250314/efimov-2004882852.html

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)