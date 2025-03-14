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Ефимов: в 2025 году Москва ввела более 1,5 млн "квадратов" недвижимости

Ефимов: в 2025 году Москва ввела более 1,5 млн "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 14.03.2025

Ефимов: в 2025 году Москва ввела более 1,5 млн "квадратов" недвижимости

В первые два месяца 2025 года в столице было введено в эксплуатацию более 1,5 миллиона квадратных метров различной недвижимости, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T09:06:00+03:00

2025-03-14T09:06:00+03:00

2025-03-14T09:06:00+03:00

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. В первые два месяца 2025 года в столице было введено в эксплуатацию более 1,5 миллиона квадратных метров различной недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За январь – февраль этого года в городе за счет бюджетных и внебюджетных средств построено свыше 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости. При этом показатель за аналогичный период прошлого года составил 1,2 миллиона квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Он уточнил, что в это число вошли жилые дома, объекты социальной, коммерческой и административной инфраструктуры. Кроме того, до 40 тысяч "квадратов" пришлось на спортивные, образовательные и медицинские объекты.Глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что за январь – февраль этого года в Москве было построено семь образовательных, медицинских и спортивных зданий. Шесть из них были возведены девелоперами, один – за счет городского бюджета.Сообщается также, что в 2025 году Мосгосстройнадзор без учета ИЖС выдал 45 разрешений на ввод капитальных объектов, их площадь достигла 1,4 миллиона квадратных метров.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил перечень ключевых объектов строительства на 2025–2026 годы.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы