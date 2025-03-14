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Ефимов: в 2025 году Москва ввела более 1,5 млн "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 14.03.2025
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09:06 14.03.2025
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Ефимов: в 2025 году Москва ввела более 1,5 млн "квадратов" недвижимости
Ефимов: в 2025 году Москва ввела более 1,5 млн "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 14.03.2025
Ефимов: в 2025 году Москва ввела более 1,5 млн "квадратов" недвижимости
В первые два месяца 2025 года в столице было введено в эксплуатацию более 1,5 миллиона квадратных метров различной недвижимости, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T09:06:00+03:00
2025-03-14T09:06:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. В первые два месяца 2025 года в столице было введено в эксплуатацию более 1,5 миллиона квадратных метров различной недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За январь – февраль этого года в городе за счет бюджетных и внебюджетных средств построено свыше 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости. При этом показатель за аналогичный период прошлого года составил 1,2 миллиона квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Он уточнил, что в это число вошли жилые дома, объекты социальной, коммерческой и административной инфраструктуры. Кроме того, до 40 тысяч "квадратов" пришлось на спортивные, образовательные и медицинские объекты.Глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что за январь – февраль этого года в Москве было построено семь образовательных, медицинских и спортивных зданий. Шесть из них были возведены девелоперами, один – за счет городского бюджета.Сообщается также, что в 2025 году Мосгосстройнадзор без учета ИЖС выдал 45 разрешений на ввод капитальных объектов, их площадь достигла 1,4 миллиона квадратных метров.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил перечень ключевых объектов строительства на 2025–2026 годы.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в 2025 году Москва ввела более 1,5 млн "квадратов" недвижимости

Ефимов: с начала года Москва ввела более 1,5 млн квадратных метров недвижимости

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. В первые два месяца 2025 года в столице было введено в эксплуатацию более 1,5 миллиона квадратных метров различной недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"За январь – февраль этого года в городе за счет бюджетных и внебюджетных средств построено свыше 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости. При этом показатель за аналогичный период прошлого года составил 1,2 миллиона квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он уточнил, что в это число вошли жилые дома, объекты социальной, коммерческой и административной инфраструктуры. Кроме того, до 40 тысяч "квадратов" пришлось на спортивные, образовательные и медицинские объекты.
Глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что за январь – февраль этого года в Москве было построено семь образовательных, медицинских и спортивных зданий. Шесть из них были возведены девелоперами, один – за счет городского бюджета.
Сообщается также, что в 2025 году Мосгосстройнадзор без учета ИЖС выдал 45 разрешений на ввод капитальных объектов, их площадь достигла 1,4 миллиона квадратных метров.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил перечень ключевых объектов строительства на 2025–2026 годы.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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