Ефимов: в ВАО инвесторы по льготной аренде провели ремонт девяти объектов
Ефимов: в ВАО инвесторы отремонтировали девять объектов по льготной программе
© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. На востоке Москвы инвесторы провели ремонт девяти объектов недвижимости по программе льготной аренды, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
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"С 2013 года бизнес арендовал у города девять зданий на востоке столицы по программе “1 рубль за квадратный метр в год”. Среди них – историческая постройка. В зданиях открылись гостиницы и частные образовательные учреждения. Общая площадь недвижимости, переданной инвесторам, составляет около 10,8 тысячи квадратных метров. Предприниматели уже выполнили все условия программы и были переведены на льготную ставку", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По программе в двух зданиях в районах Соколиная Гора и Преображенский общей площадью 900 квадратных метров открылись гостиницы. Также в Преображенском после реставрации инвестор получил льготную ставку аренды на доходные дома Г.К. Горбунова
Глава столичного департамента Максим Гаман рассказал, что в ВАО частные образовательные организации арендовали по льготной ставке шесть объектов общей площадью до 8,7 тысячи "квадратов".
Как рассказал столичной глава Сергей Собянин, за прошедший год в Москве вели работы по сохранению 849 исторических объектов, заверены они были по 157 объектам.