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Ефимов: в ВАО инвесторы по льготной аренде провели ремонт девяти объектов - РИА Новости, 14.03.2025
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10:12 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/efimov-2004882852.html
Ефимов: в ВАО инвесторы по льготной аренде провели ремонт девяти объектов
Ефимов: в ВАО инвесторы по льготной аренде провели ремонт девяти объектов - РИА Новости, 14.03.2025
Ефимов: в ВАО инвесторы по льготной аренде провели ремонт девяти объектов
На востоке Москвы инвесторы провели ремонт девяти объектов недвижимости по программе льготной аренды, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T10:12:00+03:00
2025-03-14T10:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. На востоке Москвы инвесторы провели ремонт девяти объектов недвижимости по программе льготной аренды, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С 2013 года бизнес арендовал у города девять зданий на востоке столицы по программе “1 рубль за квадратный метр в год”. Среди них – историческая постройка. В зданиях открылись гостиницы и частные образовательные учреждения. Общая площадь недвижимости, переданной инвесторам, составляет около 10,8 тысячи квадратных метров. Предприниматели уже выполнили все условия программы и были переведены на льготную ставку", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По программе в двух зданиях в районах Соколиная Гора и Преображенский общей площадью 900 квадратных метров открылись гостиницы. Также в Преображенском после реставрации инвестор получил льготную ставку аренды на доходные дома Г.К. ГорбуноваГлава столичного департамента Максим Гаман рассказал, что в ВАО частные образовательные организации арендовали по льготной ставке шесть объектов общей площадью до 8,7 тысячи "квадратов".Как рассказал столичной глава Сергей Собянин, за прошедший год в Москве вели работы по сохранению 849 исторических объектов, заверены они были по 157 объектам.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в ВАО инвесторы по льготной аренде провели ремонт девяти объектов

Ефимов: в ВАО инвесторы отремонтировали девять объектов по льготной программе

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. На востоке Москвы инвесторы провели ремонт девяти объектов недвижимости по программе льготной аренды, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"С 2013 года бизнес арендовал у города девять зданий на востоке столицы по программе “1 рубль за квадратный метр в год”. Среди них – историческая постройка. В зданиях открылись гостиницы и частные образовательные учреждения. Общая площадь недвижимости, переданной инвесторам, составляет около 10,8 тысячи квадратных метров. Предприниматели уже выполнили все условия программы и были переведены на льготную ставку", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По программе в двух зданиях в районах Соколиная Гора и Преображенский общей площадью 900 квадратных метров открылись гостиницы. Также в Преображенском после реставрации инвестор получил льготную ставку аренды на доходные дома Г.К. Горбунова
Глава столичного департамента Максим Гаман рассказал, что в ВАО частные образовательные организации арендовали по льготной ставке шесть объектов общей площадью до 8,7 тысячи "квадратов".
Как рассказал столичной глава Сергей Собянин, за прошедший год в Москве вели работы по сохранению 849 исторических объектов, заверены они были по 157 объектам.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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