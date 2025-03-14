https://ria.ru/20250314/efimov-2004882852.html

Ефимов: в ВАО инвесторы по льготной аренде провели ремонт девяти объектов

Ефимов: в ВАО инвесторы по льготной аренде провели ремонт девяти объектов - РИА Новости, 14.03.2025

Ефимов: в ВАО инвесторы по льготной аренде провели ремонт девяти объектов

На востоке Москвы инвесторы провели ремонт девяти объектов недвижимости по программе льготной аренды, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T10:12:00+03:00

2025-03-14T10:12:00+03:00

2025-03-14T10:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. На востоке Москвы инвесторы провели ремонт девяти объектов недвижимости по программе льготной аренды, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С 2013 года бизнес арендовал у города девять зданий на востоке столицы по программе “1 рубль за квадратный метр в год”. Среди них – историческая постройка. В зданиях открылись гостиницы и частные образовательные учреждения. Общая площадь недвижимости, переданной инвесторам, составляет около 10,8 тысячи квадратных метров. Предприниматели уже выполнили все условия программы и были переведены на льготную ставку", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По программе в двух зданиях в районах Соколиная Гора и Преображенский общей площадью 900 квадратных метров открылись гостиницы. Также в Преображенском после реставрации инвестор получил льготную ставку аренды на доходные дома Г.К. ГорбуноваГлава столичного департамента Максим Гаман рассказал, что в ВАО частные образовательные организации арендовали по льготной ставке шесть объектов общей площадью до 8,7 тысячи "квадратов".Как рассказал столичной глава Сергей Собянин, за прошедший год в Москве вели работы по сохранению 849 исторических объектов, заверены они были по 157 объектам.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы