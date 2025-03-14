https://ria.ru/20250314/duterot-2005037886.html
Посольство Филиппин в Нидерландах рассказало о состоянии Дутерте
Посольство Филиппин в Нидерландах рассказало о состоянии Дутерте - РИА Новости, 14.03.2025
Посольство Филиппин в Нидерландах рассказало о состоянии Дутерте
Состояние здоровья бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте, который должен явиться в Международный уголовный суд (МУС) в пятницу, остается... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T16:01:00+03:00
2025-03-14T16:01:00+03:00
2025-03-14T16:02:00+03:00
в мире
филиппины
нидерланды
гаага
родриго дутерте
международный уголовный суд
интерпол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004376765_0:284:2047:1435_1920x0_80_0_0_505ef7c8c91a14f6c978b11bd727cf59.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Состояние здоровья бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте, который должен явиться в Международный уголовный суд (МУС) в пятницу, остается удовлетворительным, сообщило посольство Филиппин в Нидерландах. "Экс-президент сообщил, среди прочего, о том, что прошел медицинское обследование, получил необходимую медицинскую помощь и в целом чувствует себя в порядке", - написало филиппинское посольство на своей странице в соцсетях.Отмечается, что 79-летний Родриго Дутерте обратился в филиппинскую дипмиссию с просьбой организовать визит консульских работников посольства, а также попросил помочь в организации визита его адвоката и члена семьи. Соответствующие запросы посольство направило в секретариат Международного уголовного суда (МУС). Ранее сообщалось, что первая явка экс-президента Филиппин Родриго Дутерте в Международный уголовный суд назначена на 14 марта в 14.00 по местному времени (16.00 мск). В среду самолет с Дутерте, арестованным по ордеру МУС, приземлился в Нидерландах. Позднее суд объявил, что экс-президент Филиппин взят под стражу. В четверг после прохождения медицинских осмотров Дутерте был помещен в следственный изолятор МУС. Ожидается, что ему будут предъявлены обвинения в преступлениях против человечности, совершенных во время его кампании по борьбе с наркотиками. Международный уголовный суд, базирующийся в Гааге, выдал ордер на арест Дутерте, так как считает, что экс-президент Филиппин несет ответственность за преступления против человечности, в том числе убийства, предположительно совершенные на Филиппинах в период с 1 ноября 2011 года по 16 марта 2019 года. Находясь на посту президента с 2016 по 2022 год, Дутерте выступал за полномасштабную борьбу с наркозависимостью у людей, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно официальным данным, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей. Это дало повод начать Международному уголовного суду в Гааге расследование предполагаемых нарушений прав человека. В марте 2018 года Филиппины отозвали ратификацию Римского статута, который определяет участие страны в работе МУС. В июле 2023 года филиппинские власти отказались сотрудничать с международным трибуналом и заявили, что проведут собственное расследование. Уже в ноябре 2024 года правительство Филиппин впервые согласилось не препятствовать сдаче бывшего президента Дутерте международному трибуналу. В конце января власти республики заявили, что отреагируют положительно, если МУС обратится к Интерполу с просьбой выдать ордер на арест Дутерте.
https://ria.ru/20250313/duterte-2004810662.html
филиппины
нидерланды
гаага
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004376765_0:92:2047:1627_1920x0_80_0_0_2ac8e50fce4b10725ca22a7e687ffca9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, филиппины, нидерланды, гаага, родриго дутерте, международный уголовный суд, интерпол
В мире, Филиппины, Нидерланды, Гаага, Родриго Дутерте, Международный уголовный суд, Интерпол
Посольство Филиппин в Нидерландах рассказало о состоянии Дутерте
Посольство Филиппин: состояние здоровья Дутерте остается удовлетворительным
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Состояние здоровья бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте, который должен явиться в Международный уголовный суд (МУС) в пятницу, остается удовлетворительным, сообщило посольство Филиппин в Нидерландах.
"Экс-президент сообщил, среди прочего, о том, что прошел медицинское обследование, получил необходимую медицинскую помощь и в целом чувствует себя в порядке", - написало филиппинское посольство на своей странице в соцсетях.
Отмечается, что 79-летний Родриго Дутерте обратился в филиппинскую дипмиссию с просьбой организовать визит консульских работников посольства, а также попросил помочь в организации визита его адвоката и члена семьи. Соответствующие запросы посольство направило в секретариат Международного уголовного суда (МУС).
Ранее сообщалось, что первая явка экс-президента Филиппин Родриго Дутерте в Международный уголовный суд назначена на 14 марта в 14.00 по местному времени (16.00 мск).
В среду самолет с Дутерте, арестованным по ордеру МУС, приземлился в Нидерландах. Позднее суд объявил, что экс-президент Филиппин взят под стражу. В четверг после прохождения медицинских осмотров Дутерте был помещен в следственный изолятор МУС. Ожидается, что ему будут предъявлены обвинения в преступлениях против человечности, совершенных во время его кампании по борьбе с наркотиками.
Международный уголовный суд, базирующийся в Гааге, выдал ордер на арест Дутерте, так как считает, что экс-президент Филиппин несет ответственность за преступления против человечности, в том числе убийства, предположительно совершенные на Филиппинах в период с 1 ноября 2011 года по 16 марта 2019 года.
Находясь на посту президента с 2016 по 2022 год, Дутерте выступал за полномасштабную борьбу с наркозависимостью у людей, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно официальным данным, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей. Это дало повод начать Международному уголовного суду в Гааге расследование предполагаемых нарушений прав человека. В марте 2018 года Филиппины отозвали ратификацию Римского статута, который определяет участие страны в работе МУС. В июле 2023 года филиппинские власти отказались сотрудничать с международным трибуналом и заявили, что проведут собственное расследование. Уже в ноябре 2024 года правительство Филиппин впервые согласилось не препятствовать сдаче бывшего президента Дутерте международному трибуналу. В конце января власти республики заявили, что отреагируют положительно, если МУС обратится к Интерполу с просьбой выдать ордер на арест Дутерте.