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В Кузбассе автомобиль скорой помощи попал в ДТП - РИА Новости, 14.03.2025
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14:06 14.03.2025 (обновлено: 14:10 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/dtp-2005009980.html
В Кузбассе автомобиль скорой помощи попал в ДТП
В Кузбассе автомобиль скорой помощи попал в ДТП - РИА Новости, 14.03.2025
В Кузбассе автомобиль скорой помощи попал в ДТП
Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в городе Междуреченске Кемеровской области, травмирован его водитель, два фельдшера и пациент, сообщила пресс-служба ГУМВД... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T14:06:00+03:00
2025-03-14T14:10:00+03:00
происшествия
авто
междуреченск
кемеровская область
дзержинский
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КЕМЕРОВО, 14 мар – РИА Новости. Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в городе Междуреченске Кемеровской области, травмирован его водитель, два фельдшера и пациент, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на пересечении проспекта Шахтеров и улицы Дзержинского поступило около 08.00 (04.00 мск). Здесь столкнулись автомобиль скорой помощи и иномарка. На место были направлены сотрудники госавтоинспекции. "Предварительно установлено, что 34-летний водитель автомобиля скорой помощи, двигаясь с включенными проблесковым маячком и сигнальным громкоговорящим устройством, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, не убедившись в безопасности, и совершил столкновение с иномаркой. В результате травмы различной степени тяжести получили сам мужчина, а также трое его пассажиров: два фельдшера и пациент", – сообщает ведомство. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. Прокуратура и СУСК региона по данному факту начали проверки. "Двое госпитализированы: пациент, которого и везли на госпитализацию, не из-за ДТП он госпитализирован... и фельдшер... Остальные (пострадавшие – ред.) амбулаторно", – рассказал РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.
https://ria.ru/20250314/peterburg-2004976246.html
https://ria.ru/20250310/kazan-2004068048.html
междуреченск
кемеровская область
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происшествия, авто, междуреченск, кемеровская область, дзержинский, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Междуреченск, Кемеровская область, Дзержинский, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Кузбассе автомобиль скорой помощи попал в ДТП

В Кузбассе автомобиль скорой помощи попал в ДТП, пострадали четыре человека

© Фото : ГУ МВД России по Кемеровской области На месте ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Междуреченске
На месте ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Междуреченске - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото : ГУ МВД России по Кемеровской области
На месте ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Междуреченске
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КЕМЕРОВО, 14 мар – РИА Новости. Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в городе Междуреченске Кемеровской области, травмирован его водитель, два фельдшера и пациент, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на пересечении проспекта Шахтеров и улицы Дзержинского поступило около 08.00 (04.00 мск). Здесь столкнулись автомобиль скорой помощи и иномарка. На место были направлены сотрудники госавтоинспекции.
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"Предварительно установлено, что 34-летний водитель автомобиля скорой помощи, двигаясь с включенными проблесковым маячком и сигнальным громкоговорящим устройством, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, не убедившись в безопасности, и совершил столкновение с иномаркой. В результате травмы различной степени тяжести получили сам мужчина, а также трое его пассажиров: два фельдшера и пациент", – сообщает ведомство.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
Прокуратура и СУСК региона по данному факту начали проверки.
"Двое госпитализированы: пациент, которого и везли на госпитализацию, не из-за ДТП он госпитализирован... и фельдшер... Остальные (пострадавшие – ред.) амбулаторно", – рассказал РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.
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ПроисшествияАвтоМеждуреченскКемеровская областьДзержинскийМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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