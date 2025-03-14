В Кузбассе автомобиль скорой помощи попал в ДТП
В Кузбассе автомобиль скорой помощи попал в ДТП, пострадали четыре человека
© Фото : ГУ МВД России по Кемеровской области На месте ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Междуреченске
На месте ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Междуреченске
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КЕМЕРОВО, 14 мар – РИА Новости. Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в городе Междуреченске Кемеровской области, травмирован его водитель, два фельдшера и пациент, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на пересечении проспекта Шахтеров и улицы Дзержинского поступило около 08.00 (04.00 мск). Здесь столкнулись автомобиль скорой помощи и иномарка. На место были направлены сотрудники госавтоинспекции.
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"Предварительно установлено, что 34-летний водитель автомобиля скорой помощи, двигаясь с включенными проблесковым маячком и сигнальным громкоговорящим устройством, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, не убедившись в безопасности, и совершил столкновение с иномаркой. В результате травмы различной степени тяжести получили сам мужчина, а также трое его пассажиров: два фельдшера и пациент", – сообщает ведомство.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
Прокуратура и СУСК региона по данному факту начали проверки.
"Двое госпитализированы: пациент, которого и везли на госпитализацию, не из-за ДТП он госпитализирован... и фельдшер... Остальные (пострадавшие – ред.) амбулаторно", – рассказал РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.
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