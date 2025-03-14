https://ria.ru/20250314/dtp-2005009980.html

В Кузбассе автомобиль скорой помощи попал в ДТП

В Кузбассе автомобиль скорой помощи попал в ДТП - РИА Новости, 14.03.2025

В Кузбассе автомобиль скорой помощи попал в ДТП

Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в городе Междуреченске Кемеровской области, травмирован его водитель, два фельдшера и пациент, сообщила пресс-служба ГУМВД... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T14:06:00+03:00

2025-03-14T14:06:00+03:00

2025-03-14T14:10:00+03:00

происшествия

авто

междуреченск

кемеровская область

дзержинский

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КЕМЕРОВО, 14 мар – РИА Новости. Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в городе Междуреченске Кемеровской области, травмирован его водитель, два фельдшера и пациент, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на пересечении проспекта Шахтеров и улицы Дзержинского поступило около 08.00 (04.00 мск). Здесь столкнулись автомобиль скорой помощи и иномарка. На место были направлены сотрудники госавтоинспекции. "Предварительно установлено, что 34-летний водитель автомобиля скорой помощи, двигаясь с включенными проблесковым маячком и сигнальным громкоговорящим устройством, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, не убедившись в безопасности, и совершил столкновение с иномаркой. В результате травмы различной степени тяжести получили сам мужчина, а также трое его пассажиров: два фельдшера и пациент", – сообщает ведомство. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. Прокуратура и СУСК региона по данному факту начали проверки. "Двое госпитализированы: пациент, которого и везли на госпитализацию, не из-за ДТП он госпитализирован... и фельдшер... Остальные (пострадавшие – ред.) амбулаторно", – рассказал РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.

https://ria.ru/20250314/peterburg-2004976246.html

https://ria.ru/20250310/kazan-2004068048.html

междуреченск

кемеровская область

дзержинский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, междуреченск, кемеровская область, дзержинский, министерство внутренних дел рф (мвд россии)