https://ria.ru/20250314/dtp-2004927288.html

В Тюменской области фура врезалась в машины спецслужб на месте аварии

В Тюменской области фура врезалась в машины спецслужб на месте аварии - РИА Новости, 14.03.2025

В Тюменской области фура врезалась в машины спецслужб на месте аварии

В Тюменской области произошло двойное ДТП — сначала столкнулись автобус и "газель", затем грузовик врезался в машины МЧС и ДПС, работавшие на месте... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T10:03:00+03:00

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происшествия

авто

тюменская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

группа газ

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ТЮМЕНЬ, 14 мар — РИА Новости. В Тюменской области произошло двойное ДТП — сначала столкнулись автобус и "газель", затем грузовик врезался в машины МЧС и ДПС, работавшие на месте происшествия, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. "На автодороге развернуло автобус Yutong, в котором ехали 29 пассажиров, произошло столкновение с автомобилем "Газель Next". <…> После ДТП в автомобили спецслужб <…> въехал большегруз Scania, водитель которого не смог вовремя затормозить", — говорится в релизе.Это произошло на 219-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. В первом ДТП погиб 44-летний водитель "газели", пострадали три пассажира автобуса.Вторая авария обошлась без пострадавших. Две машины МЧС и патрульный автомобиль ДПС "Лада Веста" получили повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции установили в районе аварии реверсивный режим движения. С обоих направлений наблюдается скопление транспорта. В ближайшее время затор устранят, пообещали в ГАИ.

https://ria.ru/20250312/dtp-2004616501.html

тюменская область

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происшествия, авто, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), группа газ