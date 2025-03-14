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В Тюменской области фура врезалась в машины спецслужб на месте аварии - РИА Новости, 14.03.2025
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10:03 14.03.2025 (обновлено: 11:11 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/dtp-2004927288.html
В Тюменской области фура врезалась в машины спецслужб на месте аварии
В Тюменской области фура врезалась в машины спецслужб на месте аварии - РИА Новости, 14.03.2025
В Тюменской области фура врезалась в машины спецслужб на месте аварии
В Тюменской области произошло двойное ДТП — сначала столкнулись автобус и "газель", затем грузовик врезался в машины МЧС и ДПС, работавшие на месте... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T10:03:00+03:00
2025-03-14T11:11:00+03:00
происшествия
авто
тюменская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
группа газ
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ТЮМЕНЬ, 14 мар — РИА Новости. В Тюменской области произошло двойное ДТП — сначала столкнулись автобус и "газель", затем грузовик врезался в машины МЧС и ДПС, работавшие на месте происшествия, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. "На автодороге развернуло автобус Yutong, в котором ехали 29 пассажиров, произошло столкновение с автомобилем "Газель Next". &lt;…&gt; После ДТП в автомобили спецслужб &lt;…&gt; въехал большегруз Scania, водитель которого не смог вовремя затормозить", — говорится в релизе.Это произошло на 219-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. В первом ДТП погиб 44-летний водитель "газели", пострадали три пассажира автобуса.Вторая авария обошлась без пострадавших. Две машины МЧС и патрульный автомобиль ДПС "Лада Веста" получили повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции установили в районе аварии реверсивный режим движения. С обоих направлений наблюдается скопление транспорта. В ближайшее время затор устранят, пообещали в ГАИ.
https://ria.ru/20250312/dtp-2004616501.html
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происшествия, авто, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), группа газ
Происшествия, Авто, Тюменская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Группа ГАЗ
В Тюменской области фура врезалась в машины спецслужб на месте аварии

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск большегруз врезался в машины МЧС и ДПС

© Фото : Госавтоинспекции Тюменской областиНа месте крупного ДТП в Тюменской области
На месте крупного ДТП в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото : Госавтоинспекции Тюменской области
На месте крупного ДТП в Тюменской области
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ТЮМЕНЬ, 14 мар — РИА Новости. В Тюменской области произошло двойное ДТП — сначала столкнулись автобус и "газель", затем грузовик врезался в машины МЧС и ДПС, работавшие на месте происшествия, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
"На автодороге развернуло автобус Yutong, в котором ехали 29 пассажиров, произошло столкновение с автомобилем "Газель Next". <…> После ДТП в автомобили спецслужб <…> въехал большегруз Scania, водитель которого не смог вовремя затормозить", — говорится в релизе.
© Фото : Госавтоинспекции Тюменской областиНа месте крупного ДТП в Тюменской области
На месте крупного ДТП в Тюменской области
На месте крупного ДТП в Тюменской области
© Фото : Госавтоинспекции Тюменской области
1 из 5
© Фото : Госавтоинспекции Тюменской областиНа месте крупного ДТП в Тюменской области
На месте крупного ДТП в Тюменской области
На месте крупного ДТП в Тюменской области
© Фото : Госавтоинспекции Тюменской области
2 из 5
© Фото : Госавтоинспекции Тюменской областиНа месте крупного ДТП в Тюменской области
На месте крупного ДТП в Тюменской области
На месте крупного ДТП в Тюменской области
© Фото : Госавтоинспекции Тюменской области
3 из 5
© Фото : Госавтоинспекции Тюменской областиНа месте крупного ДТП в Тюменской области
На месте крупного ДТП в Тюменской области
На месте крупного ДТП в Тюменской области
© Фото : Госавтоинспекции Тюменской области
4 из 5
© Фото : Госавтоинспекции Тюменской областиНа месте крупного ДТП в Тюменской области
На месте крупного ДТП в Тюменской области
На месте крупного ДТП в Тюменской области
© Фото : Госавтоинспекции Тюменской области
5 из 5
На месте крупного ДТП в Тюменской области
© Фото : Госавтоинспекции Тюменской области
1 из 5
На месте крупного ДТП в Тюменской области
© Фото : Госавтоинспекции Тюменской области
2 из 5
На месте крупного ДТП в Тюменской области
© Фото : Госавтоинспекции Тюменской области
3 из 5
На месте крупного ДТП в Тюменской области
© Фото : Госавтоинспекции Тюменской области
4 из 5
На месте крупного ДТП в Тюменской области
© Фото : Госавтоинспекции Тюменской области
5 из 5
Это произошло на 219-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. В первом ДТП погиб 44-летний водитель "газели", пострадали три пассажира автобуса.
Вторая авария обошлась без пострадавших. Две машины МЧС и патрульный автомобиль ДПС "Лада Веста" получили повреждения.
Сотрудники Госавтоинспекции установили в районе аварии реверсивный режим движения. С обоих направлений наблюдается скопление транспорта. В ближайшее время затор устранят, пообещали в ГАИ.
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ПроисшествияАвтоТюменская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Группа ГАЗ
 
 
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