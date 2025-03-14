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Обломки БПЛА повредили крышу жилого дома на западе Москвы
Обломки БПЛА повредили крышу жилого дома на западе Москвы - РИА Новости, 14.03.2025
Обломки БПЛА повредили крышу жилого дома на западе Москвы
На западе Москвы обломки дрона, по предварительной информации, попали в кровлю многоэтажного жилого дома, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T14:42:00+03:00
2025-03-14T14:42:00+03:00
2025-03-14T15:11:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. На западе Москвы обломки дрона, по предварительной информации, попали в кровлю многоэтажного жилого дома, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Как уточняется, обломки БПЛА попали "в навесную часть кровли".Предварительно, никто не пострадал.Сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО отразила атаку четырех БПЛА, летевших на столицу, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев добавил, что военные отразили атаку дронов, два беспилотника сбили над Балашихой, третий — в Ленинском районе. Обломки одного из них упали на строящийся многоэтажный дом, в котором еще никто не проживает. Глава региона отметил, что пострадавших нет, а на местах падения беспилотников работают оперативные службы.
https://ria.ru/20250314/svo-2005007051.html
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москва, балашиха, сергей собянин, андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Москва, Балашиха, Сергей Собянин, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)
Обломки БПЛА повредили крышу жилого дома на западе Москвы
Украинский дрон ударил в крышу многоэтажного дома на западе Москвы