https://ria.ru/20250314/dron-2005023587.html

Обломки БПЛА повредили крышу жилого дома на западе Москвы

Обломки БПЛА повредили крышу жилого дома на западе Москвы - РИА Новости, 14.03.2025

Обломки БПЛА повредили крышу жилого дома на западе Москвы

На западе Москвы обломки дрона, по предварительной информации, попали в кровлю многоэтажного жилого дома, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T14:42:00+03:00

2025-03-14T14:42:00+03:00

2025-03-14T15:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

балашиха

сергей собянин

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. На западе Москвы обломки дрона, по предварительной информации, попали в кровлю многоэтажного жилого дома, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Как уточняется, обломки БПЛА попали "в навесную часть кровли".Предварительно, никто не пострадал.Сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО отразила атаку четырех БПЛА, летевших на столицу, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев добавил, что военные отразили атаку дронов, два беспилотника сбили над Балашихой, третий — в Ленинском районе. Обломки одного из них упали на строящийся многоэтажный дом, в котором еще никто не проживает. Глава региона отметил, что пострадавших нет, а на местах падения беспилотников работают оперативные службы.

https://ria.ru/20250314/svo-2005007051.html

москва

балашиха

московская область (подмосковье)

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москва, балашиха, сергей собянин, андрей воробьев, московская область (подмосковье)