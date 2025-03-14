Рейтинг@Mail.ru
Обломки БПЛА повредили крышу жилого дома на западе Москвы - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 14.03.2025 (обновлено: 15:11 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/dron-2005023587.html
Обломки БПЛА повредили крышу жилого дома на западе Москвы
Обломки БПЛА повредили крышу жилого дома на западе Москвы - РИА Новости, 14.03.2025
Обломки БПЛА повредили крышу жилого дома на западе Москвы
На западе Москвы обломки дрона, по предварительной информации, попали в кровлю многоэтажного жилого дома, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T14:42:00+03:00
2025-03-14T15:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
балашиха
сергей собянин
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004945766_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_934022cd760d49daca25548985199927.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. На западе Москвы обломки дрона, по предварительной информации, попали в кровлю многоэтажного жилого дома, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Как уточняется, обломки БПЛА попали "в навесную часть кровли".Предварительно, никто не пострадал.Сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО отразила атаку четырех БПЛА, летевших на столицу, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев добавил, что военные отразили атаку дронов, два беспилотника сбили над Балашихой, третий — в Ленинском районе. Обломки одного из них упали на строящийся многоэтажный дом, в котором еще никто не проживает. Глава региона отметил, что пострадавших нет, а на местах падения беспилотников работают оперативные службы.
https://ria.ru/20250314/svo-2005007051.html
москва
балашиха
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004945766_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_ed70fe3818fb8a1874801ae424119de4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, балашиха, сергей собянин, андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Москва, Балашиха, Сергей Собянин, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)
Обломки БПЛА повредили крышу жилого дома на западе Москвы

Украинский дрон ударил в крышу многоэтажного дома на западе Москвы

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДом в Резервном проезде Москвы, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА
Дом в Резервном проезде Москвы, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Дом в Резервном проезде Москвы, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. На западе Москвы обломки дрона, по предварительной информации, попали в кровлю многоэтажного жилого дома, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Как уточняется, обломки БПЛА попали "в навесную часть кровли".
Предварительно, никто не пострадал.
Сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО отразила атаку четырех БПЛА, летевших на столицу, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев добавил, что военные отразили атаку дронов, два беспилотника сбили над Балашихой, третий — в Ленинском районе. Обломки одного из них упали на строящийся многоэтажный дом, в котором еще никто не проживает. Глава региона отметил, что пострадавших нет, а на местах падения беспилотников работают оперативные службы.
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
ПВО сбила МиГ-29, две ракеты "Нептун" и 1135 БПЛА за неделю
Вчера, 13:54
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваБалашихаСергей СобянинАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала