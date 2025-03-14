https://ria.ru/20250314/diplomatiya-2004515269.html

Межгосударственные отношения России и Венесуэлы

Межгосударственные отношения России и Венесуэлы - РИА Новости, 14.03.2025

Межгосударственные отношения России и Венесуэлы

Венесуэла стала первой латиноамериканской страной, независимость которой была признана Россией 17 февраля 1857 года. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T00:17:00+03:00

2025-03-14T00:17:00+03:00

2025-03-14T00:17:00+03:00

справки

венесуэла

россия

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Венесуэла стала первой латиноамериканской страной, независимость которой была признана Россией 17 февраля 1857 года.Дипломатические отношения между СССР и Венесуэлой были установлены 14 марта 1945 года. По решению советского правительства 13 июня 1952 года они были прерваны в связи с отсутствием в Венесуэле условий для нормальной деятельности советских представителей. 16 апреля 1970 года дипотношения восстановили на уровне посольств.Правительство Венесуэлы признало Российскую Федерацию в качестве правопреемника бывшего СССР в декабре 1991 года. В мае 1996 года был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой (вступил в силу 2 июня 1997 года). В 2021-2023 годы было подписано свыше 70 двусторонних документов.Отношения России и Венесуэлы динамично развиваются в русле стратегического партнерства. Важными вехами российско-венесуэльских отношений стали первый в истории визит президента Российской Федерации в Венесуэлу (26-27 ноября 2008 года) и поездка в Каракас председателя правительства России (2 апреля 2010 года), способствовавшие приданию нового импульса стратегическому партнерству стран в политической, торгово-экономической, энергетической, финансовой, научной, военно-технической и других сферах. По итогам визитов были подписаны более 40 соглашений о сотрудничестве, в том числе в области культуры, высшего образования, спорта, а также о взаимном признании и эквивалентности дипломов.В июле 2013 года состоялся рабочий визит в Россию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он принял участие в работе второго саммита глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа, состоялась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы государств подтвердили настрой на сохранение конструктивной преемственности в двусторонних отношениях. В январе 2015 года состоялась встреча Владимира Путина с Николасом Мадуро в ходе краткого визита последнего в Россию в рамках турне по нефтепроизводящим странам. 9 мая 2015 года президент Венесуэлы принял участие в праздновании в Москве 70-летия победы в Великой Отечественной войне. В тот же год лидеры двух стран встречались в сентябре "на полях" торжественных мероприятий в Пекине (Китай) по случаю окончания Второй мировой войны и в ноябре в рамках саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Тегеране (Иран). В октябре 2016 года в Стамбуле (Турция) прошла встреча президентов России и Венесуэлы в рамках Мирового энергетического конгресса. 4 октября 2017 года в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, политического и торгово-экономического взаимодействия. Николас Мадуро также принял участие в работе форума "Российская энергетическая неделя". 9 июля 2018 года состоялась краткая беседа премьер-министра России Дмитрия Медведева и президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Анкаре (Турция), перед началом торжественной церемонии вступления Реджепа Тайипа Эрдогана в должность президента Турции. 5 декабря 2018 года президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил Россию с рабочим визитом. В ходе переговоров на высшем уровне основное внимание было уделено вопросам углубления торгово-экономического и финансового сотрудничества.25 сентября 2019 года Николас Мадуро вновь посетил Москву с рабочим визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений, ключевые международные и региональные темы. 23 октября 2024 года Владимир Путин и Николас Мадуро провели рабочую встречу "на полях" саммита БРИКС в Казани (Татарстан).В марте и в августе 2019 года, ноябре 2020 года, июне 2022 года и в октябре 2023 года Россию с рабочими визитами посещала исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.10 марта 2022 года в Анталье состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.26-28 сентября 2024 года исполнительный вице-президент, вице-президент по экономике, министр народной власти по нефти Венесуэлы Делси Родригес приняла участие в работе форума "Российская энергетическая неделя" в Москве. Состоялись встречи с вице-премьером правительства России Дмитрием Чернышенко и вице-премьером правительства России Александром Новаком. Дмитрий Чернышенко вручил Делси Родригес орден Дружбы, присвоенный указом президента России Владимира Путина.21 октября вице-президент Венесуэлы Делси Родригес посетила Казань для участия в мероприятиях саммита глав государств БРИКС.7 ноября 2024 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Каракас провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. На мероприятии был подписан план развития ключевых направлений российско-венесуэльского сотрудничества на период до 2030 года и ряд других документов.На многосторонних площадках Россия и Венесуэла последовательно выступают за формирование более справедливого многополярного мироустройства, сохранение главенствующей роли ООН, верховенства международного права, отстаивают принципы уважения суверенитета, территориальной целостности и равенства государств. Москва и Каракас солидарны в недопустимости вмешательства во внутренние дела, использования односторонних принудительных мер в качестве инструмента давления.Весомой составляющей политического диалога остаются насыщенные контакты между руководителями внешнеполитических ведомств двух стран.Министры иностранных дел Венесуэлы посещали Россию с официальными визитами в октябре 2008 года, октябре 2014 года, июне и ноябре 2021 года, июле 2022 года и в ноябре 2023 года; с рабочими визитами – в мае 2003 года, https://www.mid.ru/ru/maps/ve/1597625/мае 2014 года, мае 2015 года, феврале 2017 года, мае 2019 года, июне 2020 года, октябре 2022 года и ноябре 2023 года.Официальные визиты главы российского МИД в Венесуэлу состоялись в декабре 2003 года и августе 2011 года. 7 февраля 2020 года и 18 апреля 2023 года Сергей Лавров посетил Каракас с рабочими визитами, в ходе которых он был принят президентом Николасом Мадуро. 20 февраля 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Венесуэлу в рамках турне по странам Латинской Америки. Глава российского внешнеполитического ведомства был принят президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, которому передал послание президента России Владимира Путина, провел переговоры с исполнительным вице-президентом Делси Родригес и министром иностранных дел Иваном Хилем. Главы внешнеполитических ведомств двух стран также на регулярной основе встречаются "на полях" различных международных мероприятий. 11 июня 2024 года состоялась встреча глав МИД России и Венесуэлы Сергея Лаврова с Иваном Хилем "на полях" совещания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде.25 сентября 2024 года они встретились "на полях" 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.На системной основе проводятся межмидовские консультации по актуальным международным проблемам и вопросам двусторонних отношений.Поступательно развивается межпарламентское сотрудничество. Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес Гомес возглавил венесуэльскую делегацию на международной парламентской конференции "Россия – Латинская Америка" (29 сентября – 3 октября 2023 года). По итогам встречи с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным стороны подписали соглашение о сотрудничестве между Государственной Думой и Национальной Ассамблеей Венесуэлы. Хорхе Родригес Гомес также встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.10 января 2025 года председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин представлял Россию на инаугурации президента Венесуэлы Николаса Мадуро. После церемонии состоялась встреча Вячеслава Володина и Николаса Мадуро. Вячеслав Володин также встретился с председателем Национальной Ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригесом Гомесом.Проводятся встречи министров финансов и энергетики двух стран. В последние годы венесуэльские представители принимают активное участие в работе Петербургского международного экономического форума.28 февраля 2023 года состоялся визит в Венесуэлу секретаря Совета Безопасности России (2008-2024) Николая Патрушева. 27 февраля 2024 года Николай Патрушев провел переговоры с генеральным секретарем Совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Аделино Орнеласом Феррейрой в столице Никарагуа Манагуа. Основным механизмом развития торгово-экономического взаимодействия России и Венесуэлы является межправительственная российско-венесуэльская комиссия высокого уровня (КВУ). Очередное, 18-е заседание КВУ прошло 7 ноября 2024 года в Каракасе.В 2006 году был создан Совет предпринимателей "Россия-Венесуэла". В ноябре 2023 года он возобновил работу в обновленном формате. По итогам 2024 года двусторонний товарооборот увеличился более чем на 40%.Основные статьи российского экспорта – продукция химпрома (удобрения, лекарства), АПК (пшеница, растительные масла), а также нефтяной промышленности.Импортируется в основном сельхозпродукция (какао, кофе, тропические фрукты, морепродукты) и алкоголь. По данным венесуэльской стороны, с начала 2022 года на ноябрь 2024 года не нефтяной экспорт из Венесуэлы в Россию вырос на 453%.Российский экспорт в Венесуэлу увеличился за этот период на 34% за счет поставок минеральных удобрений, соевого масла, пшеницы, гороха, хлорида калия и вакцин.7 ноября 2024 года в Каракасе была достигнута договоренность о разработке новой финансово-экономической модели двустороннего сотрудничества, с целью вывести торгово-экономические отношения на качественно новый уровень.Заключен Протокол о сотрудничестве в рамках системы тарифных преференций ЕАЭС. Он позволит упростить таможенные процедуры при ввозе в Россию венесуэльских товаров, подпадающих под преференциальный режим ЕАЭС (ввоз по сниженным на 25% таможенным пошлинам), что станет драйвером роста двусторонней торговли. Налаживается сотрудничество в сфере финансов.Россия и Венесуэла намерены увеличить долю расчетов в национальных валютах по внешнеторговым контрактам. В Венесуэле действует система расчетов по картам "Мир". В 2011 году был создан российско-венесуэльский банк "Еврофинанс Моснарбанк". В 2022 году его контрольный пакет акций перешел к Госкорпорации Ростех. Сделка была совершена для активизации двустороннего сотрудничества. Ростех планирует создать на базе банка линейку цифровых финансовых инструментов для организации трансграничных расчетов. Реализуется множество двусторонних проектов в энергетике, инфраструктуре, сельском хозяйстве и других областях.Российские компании заинтересованы в модернизации и строительстве в Венесуэле энергетических объектов, поставках оборудования для транспортировки нефти и газа, в проектах в области цифровизации венесуэльской нефтегазовой промышленности.В настоящее время в Венесуэле действуют пять нефтедобывающих совместных предприятий (СП) Росзарубежнефти и PDVSA, а также два СП, которые предоставляют нефтесервисные услуги, общая добыча пяти СП составляет около 120 тысяч баррелей в сутки.Развивается сотрудничество в высокотехнологичных областях, прежде всего в сфере мирного космоса. Стартовал проект по размещению в Венесуэле наземной станции ГЛОНАСС, которая позволит потребителям использовать на территории страны высокоточную навигацию на транспорте, в сельском хозяйстве, при строительстве критичных и сложных промышленных и нефтедобывающих объектов.Достигнута договоренность о создании в республике сборочного производства автотехники на базе продукции КАМАЗ.Военно-техническое сотрудничество России и Венесуэлы развивается на основе межправительственного соглашения, подписанного 14 мая 2001 года. В сентябре 2009 года между странами было подписано соглашение о взаимной охране интеллектуальной собственности в рамках военно-технического сотрудничества.В Венесуэле работает представительство Госкорпорации Ростех, обеспечивая интересы Рособоронэкспорта. В марте 2019 года в Венесуэле был открыт тренировочный вертолетный центр, в котором венесуэльские летчики смогут научиться управлять вертолетами Ми. Венесуэльский персонал проходил в России обучение правилам эксплуатации российских тренажеров, различного оборудования для учебных классов, пунктов управления тренажерами. В центре летчики Венесуэлы смогут проходить обучение по эксплуатации и применению вертолетов Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, максимально приближенных к реальности. В 2001 году был подписан контракт на строительство завода "Калашникова" в Венесуэле, но эти мощности все еще не запущены. Сроки завершения строительства завода не раз переносились. Представители Венесуэлы традиционно участвуют в работе Московской конференции по безопасности, в последние годы – в формате видеоконференцсвязи. Налаживается сотрудничество в области медицины и здравоохранения.Российские фармпредприятия расширяют линейку поставляемой в Каракас продукции, включая инсулин, противогриппозные вакцины и другие лекарственные препараты.По линии Роспотребнадзора идет работа по оснащению созданного в декабре 2022 года российско-венесуэльского центра по изучению и профилактике инфекционных болезней.В 2025 году начнется масштабное производство инсулина на заводе "Эспромед Био" по технологии российской компании "Герофарм". На завод уже завезено новое оборудование, российские специалисты обучили венесуэльских коллег. Всего за последние пять лет компания "Герофарм" поставила в Венесуэлу более 8,5 млн упаковок инсулина и средств его введения.Развивается взаимодействие в области образования и культурно-гуманитарной сферы.Традиционно высоко востребованы среди венесуэльской молодежи стипендии на обучение в России (в 2023/2024 учебном году Венесуэле выделено 200 мест в российских вузах).В сентябре 2023 года был создан первый Центр открытого образования и изучения русского языка в Каракасе. В 2024 году таких центров в стране стало четыре: два – на острове Маргарита, два – в Каракасе. В них обучаются более 500 человек. В настоящее время в центре трудятся два преподавателя из России, они обучают студентов 13-17 лет.С 2024 года русский включен в программу шести венесуэльских школ в качестве второго иностранного языка. Осуществляется культурное сотрудничество. В декабре 2023 года в Каракасе прошел комплекс культурных акций, в ходе которых состоялись выступления солистов народного ансамбля "Россия", образовательные и диалоговые проекты. В мае 2024 года в рамках Международного музыкального фестиваля "Да здравствует Венесуэла" на площади Символов в Каракасе прошел концерт народного ансамбля России "Гренада". В июле 2024 года в день рождения Симона Боливара во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы прошли тематические дискуссии и лекции. В 2024 году также началась программа сотрудничества с Национальной системой молодежных и детских оркестров и хоров Венесуэлы. Знаковым событием стало открытие в июле 2023 года в Москве переданного венесуэльским правительством в дар российской столице памятника национальному герою Венесуэлы, выдающемуся полководцу и политику Симону Боливару (1783-1830), боровшемуся за независимость страны. В феврале 2024 года в Каракасе в парке Эсекьель Самора был открыт бюст Александру Пушкину. В торжественной церемонии принял участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Важным событием стало участие представительной российской делегации в V Боливарианских играх АЛБА, которые прошли 21-29 апреля 2023 года.Налажено стабильное прямое авиасообщение между Москвой и Каракасом, а также между целым рядом российских городов и венесуэльской курортной зоной (островом Маргарита), что способствует росту туристического потока из России. В 2024 году достигнута договоренность о создании в Венесуэле центра по внедрению российской системы бронирования авиабилетов "Леонардо".В 2023 году Венесуэла приняла более 30 тысяч российских туристов, прибывших чартерными рейсами. В 2024 году Венесуэлу посетили 45 тысяч россиян, что на 30% больше аналогичного периода 2023 года. Поток туристов из Венесуэлы в Россию вырос в 1,5 раза.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

венесуэла

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, венесуэла, россия