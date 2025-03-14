https://ria.ru/20250314/delo--2005008159.html

СК возбудил дело после массового отравления вахтовиков в Забайкалье

СК возбудил дело после массового отравления вахтовиков в Забайкалье - РИА Новости, 14.03.2025

СК возбудил дело после массового отравления вахтовиков в Забайкалье

Уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг возбуждено после госпитализации 56 человек с признаками отравления в вахтовом поселке "Желтугинской горнорудной... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T13:57:00+03:00

2025-03-14T13:57:00+03:00

2025-03-14T13:57:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

могочинский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 14 мар – РИА Новости. Уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг возбуждено после госпитализации 56 человек с признаками отравления в вахтовом поселке "Желтугинской горнорудной компании" в Забайкалье, сообщило СУСК РФ по региону. Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что 45 человек в вахтовом поселке "Желтугинской горнорудной компании" в поселке Ключевский Могочинского округа в Забайкалье госпитализированы с сальмонеллезом в районную больницу, проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Специалисты управления Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование, устанавливали причины заболевания. "С 9 по 13 марта... 56 работников горнорудной компании в Могочинском районе были госпитализированы с признаками пищевого отравления, 18 госпитализированным выставлен предварительный диагноз "сальмонеллёзный энтерит"... Следователи... возбудили уголовное дело по... ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Изъята документация по организации питания работников компании, допрашиваются должностные лица и сотрудники, информирует СУСК.

https://ria.ru/20250228/sk-2002134190.html

https://ria.ru/20250214/gospitalizatsiya-1999346548.html

могочинский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), могочинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество