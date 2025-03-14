Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело после массового отравления вахтовиков в Забайкалье - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/delo--2005008159.html
СК возбудил дело после массового отравления вахтовиков в Забайкалье
СК возбудил дело после массового отравления вахтовиков в Забайкалье - РИА Новости, 14.03.2025
СК возбудил дело после массового отравления вахтовиков в Забайкалье
Уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг возбуждено после госпитализации 56 человек с признаками отравления в вахтовом поселке "Желтугинской горнорудной... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:57:00+03:00
2025-03-14T13:57:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
могочинский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 14 мар – РИА Новости. Уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг возбуждено после госпитализации 56 человек с признаками отравления в вахтовом поселке "Желтугинской горнорудной компании" в Забайкалье, сообщило СУСК РФ по региону. Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что 45 человек в вахтовом поселке "Желтугинской горнорудной компании" в поселке Ключевский Могочинского округа в Забайкалье госпитализированы с сальмонеллезом в районную больницу, проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Специалисты управления Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование, устанавливали причины заболевания. "С 9 по 13 марта... 56 работников горнорудной компании в Могочинском районе были госпитализированы с признаками пищевого отравления, 18 госпитализированным выставлен предварительный диагноз "сальмонеллёзный энтерит"... Следователи... возбудили уголовное дело по... ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Изъята документация по организации питания работников компании, допрашиваются должностные лица и сотрудники, информирует СУСК.
https://ria.ru/20250228/sk-2002134190.html
https://ria.ru/20250214/gospitalizatsiya-1999346548.html
могочинский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2e50b50bcc72ef5b847b6cb0e87a46b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), могочинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Могочинский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
СК возбудил дело после массового отравления вахтовиков в Забайкалье

СК РФ возбудил дело после массового отравления вахтовиков в Забайкалье

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 14 мар – РИА Новости. Уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг возбуждено после госпитализации 56 человек с признаками отравления в вахтовом поселке "Желтугинской горнорудной компании" в Забайкалье, сообщило СУСК РФ по региону.
Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что 45 человек в вахтовом поселке "Желтугинской горнорудной компании" в поселке Ключевский Могочинского округа в Забайкалье госпитализированы с сальмонеллезом в районную больницу, проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Специалисты управления Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование, устанавливали причины заболевания.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
В Якутии начали проверку после массового отравления в центре реабилитации
28 февраля, 10:11
"С 9 по 13 марта... 56 работников горнорудной компании в Могочинском районе были госпитализированы с признаками пищевого отравления, 18 госпитализированным выставлен предварительный диагноз "сальмонеллёзный энтерит"... Следователи... возбудили уголовное дело по... ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Изъята документация по организации питания работников компании, допрашиваются должностные лица и сотрудники, информирует СУСК.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В Москве госпитализировали 20 постояльцев хостела из-за отравления
14 февраля, 12:18
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Могочинский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала