https://ria.ru/20250314/delo--2005008159.html
СК возбудил дело после массового отравления вахтовиков в Забайкалье
СК возбудил дело после массового отравления вахтовиков в Забайкалье - РИА Новости, 14.03.2025
СК возбудил дело после массового отравления вахтовиков в Забайкалье
Уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг возбуждено после госпитализации 56 человек с признаками отравления в вахтовом поселке "Желтугинской горнорудной... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:57:00+03:00
2025-03-14T13:57:00+03:00
2025-03-14T13:57:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мар – РИА Новости. Уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг возбуждено после госпитализации 56 человек с признаками отравления в вахтовом поселке "Желтугинской горнорудной компании" в Забайкалье, сообщило СУСК РФ по региону. Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что 45 человек в вахтовом поселке "Желтугинской горнорудной компании" в поселке Ключевский Могочинского округа в Забайкалье госпитализированы с сальмонеллезом в районную больницу, проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Специалисты управления Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование, устанавливали причины заболевания. "С 9 по 13 марта... 56 работников горнорудной компании в Могочинском районе были госпитализированы с признаками пищевого отравления, 18 госпитализированным выставлен предварительный диагноз "сальмонеллёзный энтерит"... Следователи... возбудили уголовное дело по... ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Изъята документация по организации питания работников компании, допрашиваются должностные лица и сотрудники, информирует СУСК.
https://ria.ru/20250228/sk-2002134190.html
https://ria.ru/20250214/gospitalizatsiya-1999346548.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), могочинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Могочинский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
СК возбудил дело после массового отравления вахтовиков в Забайкалье
СК РФ возбудил дело после массового отравления вахтовиков в Забайкалье